Espera que sirva para rever la descentralización y burocracia del país

Se llama Paulina Gérmino, tiene 27 años y es la primera salteña que al recibirse de Abogada, que realiza a distancia el habitual juramento ante la Suprema Corte de Justicia. Las actuales condiciones sanitarias hacen que se exhorte al distanciamiento social y por lo tanto Paulina, que inició la carrera en 2011 y se recibió en junio del año pasado, juró recientemente mediante la plataforma Zoom.

«Me mandaron un correo electrónico diciéndome que iba a ser así, por Zoom. Normalmente, para hacer la jura hay que ir hasta Montevideo, a la Suprema Corte de Justicia», dijo la novel profesional en diálogo con EL PUEBLO.

-¿Qué le pareció la experiencia?

La jura en sí estuvo bien, fue por videoconferencia. En la Facultad de Derecho, una de las más antiguas del Uruguay, uno está con una expectativa muy grande de terminar la carrera e ir a jurar frente a los cinco ministros, que para nosotros representan el órgano máximo de justicia del país. Pero dada la situación del coronavirus, esta fue la solución concreta que nos dieron y creo que fue la mejor. Además, porque los ministros son adultos mayores, tienen más de 60 años, a ese cargo se llega a una edad avanzada, entonces también por un tema de cuidado de ellos supongo que habrán tomado esta medida. Así que dada la situación extraordinaria en la que estamos, esta solución fue lo más atinado.

-¿Se pierde emotividad quizás?

Y sí, le quitó un poco de encanto, eso no te lo voy a negar, por el hecho que nosotros hacemos toda la carrera esperando y ansiando llegar al día de poder estar en ese lugar. Pero no se pudo, y bueno… está bien. Supongo que es la situación más higiénica y más responsable que se puede hacer.

-Con esto se pone de manifiesto también un tema del que mucho se habla que es el centralismo…

Sí, claro. Hace unos días justamente hablaba con mi hermana, le comentaba que iba a jurar mi título por Zoom y ella me decía qué bueno estaría que lo revieran, porque entonces en el centralismo que el Uruguay vive, si ahora nos pueden evitar a los del interior viajar a Montevideo, haciendo un gasto de dinero grande que a veces no tenemos, estaría bueno que lo hicieran para el interior siempre así. Si no se hubiera dado el tema del Covid-19, nosotros estaríamos de todos los departamentos del interior viajando continuamente a Montevideo. Es más, la solución fue a medias, porque juramos frente a los ministros por Zoom pero yo por ejemplo mañana (por ayer jueves) de mañana tengo que estar en Montevideo haciendo la solicitud del carnet de abogado sin el cual no puedo ejercer, sin el número de matrícula tampoco. Así que en realidad la solución fue bastante a medias. Nos falta bastante para vivir en un país descentralizado, ese es mi punto de vista. Si hasta eso (el juramento) se pudo hacer de una forma remota, estaría buenísimo que los trámites en el interior del país se pudieran hacer de igual forma que se hacen en la capital. Como te decía, yo en estos días tengo que ir para hacer la solicitud de la matrícula y del carnet, y después, dentro de 15 o 20 días, ir de nuevo a retirar la matrícula y el título, y tengo que ir personalmente, siendo que es un asunto que dentro de la burocracia de este país se podría solucionar de diferente manera. Ya que pude jurar por vía remota, se podría también hacer esos trámites de manera personal en una oficina descentralizada, y no digo en Salto sino al menos en algún otro lugar del interior, sin necesidad de ir a Montevideo.

-Y para la profesión de ustedes quizás hay otras cosas que también podrían o deberían descentralizarse…

Claro, como la discusión que existe también en el ámbito judicial de pedir un Tribunal de Apelaciones, quizás no puntualmente en Salto ni en Artigas, pero al menos del Río Negro para arriba. Yo soy una creyente férrea de que la descentralización es posible y tiene que serlo. No puede ser que los del interior tengamos que morir en la capital, como dice la canción.

-Esta situación sin dudas que es histórica; usted cree entonces que podría servir para demostrar que desde el interior también se puede hacer cosas…

Exactamente. Ya que toda esta situación es extraordinaria, estamos pasando un momento único, que no se había dado nunca antes en Uruguay, está bueno que sirva también para rever el tema de la institucionalidad y la burocracia que tenemos, que hay cosas que podrían hacerse de una forma más fácil, menos engorrosa.

Entrevista de Jorge Pignataro.