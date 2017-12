Para Juan Diego Menghi, salteño que participa en elecciones de Peñarol

El próximo sábado 9 de diciembre, los peñarolenses estarán de elecciones de autoridades. Entre las listas que se han presentado, figura el salteño Juan Diego Menghi, quien respalda a la Lista 1891. Los socios manyas podrán votar únicamente en Montevideo. De todas formas, EL PUEBLO se comunicó con Menghi para que cuente su experiencia y por qué el decano del fútbol uruguayo necesita cambiar.

“Formo parte de la agrupación ‘Compromiso y Acción Peñarolense’ que lidera Pablo Sierra –comenzó diciendo Menghi-, y que hace tiempo que venimos trabajando con ‘Sentimiento 1891’, con quienes hicimos un equipo de trabajo. Nos presentamos a las elecciones del próximo 9 de diciembre apoyando la candidatura de Ignacio Ruglio”.

“Tenemos una lista de nombres muy importantes que nos apoya como Álvaro Queijo que hasta muy poco fue el presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay. También contamos con el apoyo de Eduardo Zaidensztat, que fue director de la DGI. Eduardo Barbieri que es gerente de la Bolsa, y otros tantos”.

SOBRE 5 PILARES

Sobre los postulados que presenta la propuesta de su lista, Menghi sostuvo que “presentaron un programa de gobierno que denominamos ‘Peñarol 5 Estrellas’, que básicamente tiene cinco grandes pilares. El primer pilar que pregonamos es tener a un Peñarol ordenado. Buscamos una conducción del club mucho más profesional donde haya un Código de Ética entre los dirigentes. Buscamos limitar la reelección del presidente a un máximo de dos períodos y de los demás dirigentes a un máximo de tres, para dejar claro que Peñarol institución está por encima de las personas y no eternizar a las personas en el poder, como lamentablemente nos ha pasado hasta ahora”. “Una segunda pata muy importante es que queremos a un Peñarol autosustentable, un club con un modelo independiente, económica y financieramente sólido, sobre todo no depender de prestamistas personales como lamentablemente hoy pasa con el presidente. Para eso tenemos que mejorar mucho el estado de balances contables para recurrir al mercado de crédito formal, como cualquier empresa. Queremos implementar un plan de comercialización de ‘Campeones del Siglo’, tenemos un estadio precioso, espectacular, es el único estadio FIFA de Uruguay, del cual estamos orgullosos pero hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, hoy no hay visitas guiadas, no hay una tienda de merchandising, no se alquila al estadio para eventos. Tampoco está desarrollada la marca Peñarol”. “El tercer pilar pasa por encontrar a un Peñarol ganador y líder dentro de la cancha, que es lo que todos los hinchas queremos, pero que lamentablemente durante este período de conducción lo único que hemos sufrido son derrotas, salvo algún oasis en 2011 y en el actual momento. Para eso tenemos que tener una política seria de contrataciones basadas en informes, tener claro los objetivos, ser previsores.

Maximizar un poco el tema de los contratos con los deportistas. Hoy Peñarol paga sumas fijas que son exorbitantes y nosotros queremos apostar más a contratos por rendimiento y resultados deportivos. Ser socios de los jugadores, o sea, si ganamos, ganamos todos y si no, ganamos menos todos también. Y sobre todo desarrollar la captación, estamos muy débiles en captación de talentos juveniles. Por ejemplo, en Salto no tenemos casi llegada”. “También queremos hacer un Peñarol deportivo, justamente hacer honor al Club Atlético Peñarol, queremos impulsa otros deportes, como el basquetbol, donde Peñarol fue campeón de América. También el ciclismo y el boxeo, que fueron otros pilares de Peñarol en su momento. Esto con muy poco dinero se puede lograr”. “Finalmente, queremos hacer un Peñarol participativo y solidario. Peñarol es del pueblo y queremos devolvérselo a la gente. Vemos que en Peñarol los dirigentes se han aislado de la gente. Para modificar eso estamos proponiendo cambios muy importantes, como universalizar el voto femenino en el club, y la igualdad de derechos entre los socios. Por ejemplo, en Peñarol el socio del interior tiene una categoría muy deficitaria comparada al de Montevideo, algo que es inadmisible que un socio del interior tenga que esperar 10 años para poder votar mientras que uno de Montevideo tenga que esperar solo 3”. “Queremos crear una comisión de apoyo social. Queremos llevar al club al exterior pero también al interior del país. Hacer Consejos Directivos en el interior, que el primer equipo pueda competir para que más de la mitad del país que es hincha de Peñarol pueda tener al plantel principal cerca”, subrayó.