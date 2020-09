Ganó beca del Gobierno Chino para concurrir a la Universidad en aquel país

Penélope Alvez Da Cruz – ex alumna del Colegio y Liceo Vaz Ferreira vuelve a ganar una beca para viajar a China – esta vez para estudiar en una prestigiosa Universidad de aquel país – durante cinco años.

En charla con EL PUEBLO informó que con el fin de postularse para la beca se inscribió en enero de este año. “Se trata de una beca del Gobierno Chino, aparte de la que ya me había ganado el año pasado que tuvo una duración de seis meses. La presente es de cinco años que implica un año de Chino y cuatro años de carrera.

Me siento muy agradecida de poder haber accedido a esta beca, que me permitirá cumplir un objetivo que me he propuesto desde hace años” – especificó la joven.

También agradezco el apoyo incondicional de mis padres, también al Gobierno Chino que se ocupa de fomentar la educación, su cultura e idioma.

Recordamos que Penélope viajo a aquel país un tiempo antes que se iniciara la pandemia y su experiencia fue fascinante y productiva.

Esta nueva beca comenzó a regir este mes y las clases comensarán en forma on line. “Por el momento están dilatando el ingreso al país de estudiantes extranjeros para evitar un rebrote y mantener el virus bajo control.” – agregó.

Esta posibilidad ha motivado muchísimo a Penélope , llevándola a redoblar sus esfuerzos por seguir avanzando en el idioma y de esa forma obtener un nivel que le facilite integrarse sin mayores dificultades a la dinámica universitaria.

Recientemente comenzaron a salir vuelos desde Uruguay hacia China, no obstante son vuelos comunes, no de estudiantes.

Para poder viajar e instalarse en China, la estudiante salteña está gestionando una visa especial.

La beca – que tiene una duración de cinco años – responde a un año de preparación del idioma y luego deberá emprender la carrera de Relaciones Internacionales en chino.

“El año de preparación es para poder adquirir el idioma en un nivel universitario. La beca del Gobierno Chino es famosa a nivel internacional y usualmente los que acceden a la misma son estudiantes asiáticos o europeos, también algunos latinoamericanos.

Por el momento la fecha de viaje se definirá como límite en marzo del 2021, con la posibilidad de que sea antes.

Probablemente las clases on line se dicten por la plataforma china Wechat, la Universidad está situada en Beijing y su nombre es Language and Culture University.

Penélope Alvez Da Cruz estudió mandarín durante cinco años y medio, comenzando a los doce años de edad.

En la actualidad continúa con sus estudios del idioma en el Insituto Confusio en Montevideo. Actualmente se está preparando para rendir el examen HSK 5.

De su experiencia en su anterior viaje al país oriental visitando la famosa muralla china, el río Amarillo y otros lugares turísticos de fama mundial.

“Uno de los lugares que más me impactó fue la ciudad prohibida… nunca me había imaginado una infraestructura tan enorme” – reveló.

De los jóvenes chinos destaca su compañerismo y afabilidad. “Son muy amables y serviciales con los extranjeros.

De la cultura china destaca su vasto historial de cinco mil años, las dinastías, vestimentas, costumbres. “Ello hace que sea muy tradicional, respetable e impresionante. La vestimenta es hermosa y la comida muy disfrutable” – enfatizó.

La cocina china, rica y colorida, tiene como características principales su color diverso, olor aromático y sabor excelente. Con estas tres características, la cocina china no solo es sabrosa, sino un obra de arte para que la gente la aprecie.

Durante muchos años, la preparación de comida china ha prestado mucha atención al aspecto estético.

Mantener un color brillante, placentero y armonioso es uno de los principios básicos en la gastronomía china.

Y para realizarlo, se agregan dos o tres ingredientes con colores diferentes como decoración para complementar un ingrediente principal. Por lo tanto, no solo el sabor de la comida china sorprende, sino también su valor estético.

Los chinos conceden gran importancia al aroma del plato. Generalmente el anís, semillas de cayutana china, canela y otras especias se añaden para ayudar a disipar olores de ingredientes particulares, por ejemplo, el olor intenso del pescado o del cordero.

También algunos otros olores como el de cebolla, jengibre , ajo o chile, vino y aceite de sésamo cocinado se agregan para hacer el alimento fragante en sabor.

Con respecto a la beca y a la residencia por largo tiempo en China – Penélope es consciente que marcará un cambio drástico en su vida, pero que apuntará a cumplir un sueño que ha alentado desde hace tiempo.

“Todos los días estudio el idioma un mínimo de tres horas y saber que voy a vivir allí me motiva muchísimo.

Las becas son una gran motivación para los estudiantes y les permite afianzarse bien con el idioma. No me arrepiento de todo el tiempo invertido porque realmente siento que está dando sus frutos” – cerró Alvez Da Cruz.