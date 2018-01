Luis Eduardo Gómez, reclama su historia clínica en el Hospital Regional Salto para poder jubilarse por incapacidad pero desde el hospital no pudieron darle una solución ya que según dijo “perdieron su historia clínica”. Entre tanto, en el BPS (Banco de Previsión Social) no pueden jubilarlo porque necesitan dicha documentación y de esta forma, Gómez, se encuentra frustrado al no poder avanzar con su trámite. El entrevistado, sufrió un accidente laboral en noviembre del 2015 mientras recogía fruta para una empresa del medio, se cayó de una escalera de cuatro metros y sufrió fractura de cráneo, pérdida del 30 % de la vista, desprendimiento del diafragma y del hombro, según dijo, lo que le imposibilita poder volver a trabajar. Desde entonces, comenzó una larga visita por diferentes médicos en el nosocomio local y varias derivaciones a centros asistenciales de Montevideo, Paysandú y Tacuarembó, donde lo trataron por esta problemática. Desde diciembre del año pasado viene buscando una solución para poder jubilarse por incapacidad pero en el BPS le piden su historia clínica, la que según le informaron en el hospital “se perdió” y solo le pudieron brindar una lista con los medicamentos que retira, pero nada más y esa documentación no le aceptaron en el BPS. Gómez mostró su malestar por esta situación que lo tiene paralizado en su reclamo y visitó la redacción de EL PUEBLO para dar a conocer esta situación ya no sabe a quien acudir para hallar una solución.