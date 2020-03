Dra. María Sthefani Mezza

EL PUEBLO dialogó con la Dra. María Sthefani Mezza, abogada que patrocina a Sebastián Vieira, padre que desde hace varios años viene luchando para que la madre de su hijo, quien lo llevó al Paraguay, cumpla una sentencia de aquel país, restituyendo al menor y que éste quede bajo su cuidado.

RESTITUCIÓN INTERNACIONAL

En el año 2016 cuando se produce la separación efectiva entre la Sra. Naomi Villalba y mi cliente el Sr. Sebastián Vieira, acuerdan un régimen en el cual se establecía las visitas, los viajes, la pensión alimenticia, patria potestad y tenencia. Dentro de la autorización para viajar al extranjero, habían acordado que el viaje implicaba a los que son los países del Mercosur, en un plazo no mayor a 15 días. A todo esto, en base a ese acuerdo del 2016, es que la señora se va en el mes de diciembre de 2017, manifestando que el niño pasara aquí la Navidad y el Año Nuevo en Paraguay con ella y su familia. Se desarrolla todo con normalidad, hasta el 12 de enero de 2018, cuando ella envía un mensaje diciendo que no iba a regresar más, y que se quedaría a vivir en el Paraguay, lo cual, nos dio la impresión, ya lo tenía planeado de antemano.

Inmediatamente comenzamos los trámites para realizar la restitución internacional, contactándonos con la Autoridad Central del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), y presentamos la demanda de Restitución por medio del MEC, donde consta toda la información de los hechos que le acabo de mencionar, con todas las formalidades del caso.

Desde que se comenzó con el proceso y en el transcurso del mismo, la madre del niño permanentemente enviaba mensajes solicitando llegar a un acuerdo, pero en el cual Vieira solamente tuviera un régimen de visita con respecto al niño y si no, de otra forma, no vería al niño. O sea, se acordaba bajo sus términos o, directamente, no veía más a su hijo.

Finalmente sale la primer audiencia, Vieira va hasta Paraguay a la misma y a ver a su hijo, en dicha instancia la Justicia le toma declaración al niño y éste manifiesta al abuelo paterno que, en realidad deseaba quedarse en Paraguay, porque la madre le decía que, si se venía a Uruguay no la iba a ver más. Al niño lo llevaron con 5 años de edad y hoy tiene 8 años. O sea que, la base en el proceso de restitución, que es que cuanto más rápido mejor para que haya un menor arraigo que perjudique luego al menor, en este caso no se dio. Posteriormente, tuvimos la audiencia, y tras un viaje de más de16 horas entre ida y vuelta, Vieira quiere ir a almorzar con su padre que lo acompañaba y con su hijo, va a buscarlo a la casa de la madre, y sale un tío del menor amenazándolo de que a Mauricio (el niño), no o iba a sacar nunca de Paraguay, solamente muerto.

Ante toda esta situación volvieron a Uruguay, esperando de que se dictara la primer sentencia. La misma, que es la primer sentencia, sale desfavorable para nosotros, la Jueza de Primera instancia entiende que el niño tenía que quedarse en e Paraguay, porque no se había producido ninguna situación ilegal y que, por lo tanto, la restitución no cabría en el caso.

APELACIÓN FAVORABLE

A todo esto nosotros apelamos ante el Tribunal de Apelaciones de la Niñez del Paraguay, donde, en un fallo de tres a tres, dieron lugar a la restitución, sin lugar a segundas interpretaciones, con la sanción a la Jueza de Primera Instancia por no considerar puntos objetivos, sino que lo se había manejado con cierto grado de subjetividad.

La madre del niño interpone un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Paraguay, y de ahí, durante 9 meses, desde el 8 de diciembre del 2018 hasta agosto de 2019, sin ningún tipo de fallo por parte de la misma. Luego salió el fallo en el que se estableció que no se daba lugar al recurso de inconstitucionalidad y que se debía proceder a la restitución del niño. Por lo tanto, una vez que fueran notificadas las partes, Vieira por la Autoridad Central paraguaya y la Señora Villalba por sus abogados particulares, lo cual duró dos meses, a los que se sumaron los 45 días para la ejecución de la sentencia porque así lo establece la normativa.

Se fijó como fecha tentativa los primeros días de noviembre del 2019 para efectuar la restitución del menor, por lo cual Vieira viajá al Paraguay, con la mala suerte que llegó tarde a la audiencia porque en el viaje rompe la camioneta, y la Jueza no lo dejó entrar.

La madre puso en las redes sociales que Vieira no había ido a buscar a su hijo, siendo que en una de las mismas filmaciones, aparece Vieira parado en la puerta de la audiencia a la que, reitero, la Jueza no lo dejó ingresar, siendo que lo que sucedió era un hecho de fuerza mayor.

Se presentaron los escritos correspondientes dando cuenta de la situación, y la Jueza vuelve a citar a audiencia. En la primera audiencia, la Sra. Villalba realizó toda una movida de prensa donde manifiesta que es una madre a la que le quieren quitar a su hijo, y que Vieira es un padre violento, entre otras cosas difamantes, que nunca fueron comprobadas ni en la Justicia uruguaya ni en la paraguaya. Se llegó a la situación de haber sido agredido con piedras por manifestantes que se aglutinaron en la puerta del juzgado, recibiendo, además, amenazas de familiares de la Sra. Villalba.

Aclaramos, como lo hemos hecho allá, que en ningún momento el espíritu es quitarle el niño a su madre, sino que el niño se encuentra de forma ilegal en el Paraguay, de acuerdo a lo manejado a nivel internacional. El niño no tiene una autorización otorgada por el padre para estar en ese país.

Se vuelve a fijar audiencia y, nuevamente, sucede lo mismo, movida de prensa, se lo quiere obligar a firmar un nuevo convenio como el del 2018, por lo que Vieira se vuelve al Uruguay, nuevamente, amenazado; esta vez de muerte.

NUEVA AUDIENCIA Y DESACATO A LA ORDENDE RESTITUCIÓN

Ahora se fijó una nueva audiencia para el 5 de marzo, por lo que solicitamos a Cancillería que se nos garantizara de país a país la seguridad para evitar todo este tipo de situaciones que eran de público conocimiento, ya que cuando se tuvo que hacer la entrega del menor la última vez, organizaron na concentración de más de 200 personas en la puerta de la casa de la madre, con bastante violencia, por lo cual, no queríamos arriesgarnos. Cancillería efectuó toda la coordinación diplomática, junto con la Autoridad Central del MEC, por lo que concurrimos con tranquilidad. Destacamos la atención de la Policía paraguaya. Llegamos y al abrirse el Juzgado, la madre del niño presentó un escrito solicitando la prórroga de audiencia porque tenía la enfermedad del dengue. De todas formas se realizó la audiencia, y solicitamos junto al abogado de Vieira en Paraguay, que se constituyera el Juzgado y todos los involucrados en el domicilio del menor para que se efectuara la entrega del mismo. La Jueza autorizó lo solicitado y mientras esperábamos en el Juzgado para ejecutarlo, aparecieron los tíos de la Sra. Villalba ofreciendo un nuevo acuerdo a su manera, bajo amenazas.

Nuevamente hubo manifestación, e impedimento de que se cumpliera con la orden judicial. Vieira decidió retirarse nuevamente, pues no eran las condiciones propicias, preservando al niño, quien, además, ya no se encontraba en el lugar.

Quedó probado el desacato de Villalba, una vez más, de una resolución judicial a nivel internacional. Ante tal situación, solicitamos que sea el Estado paraguayo que traiga al niño al país.