Imagine comprar alimentos y no poder elegir donde. Tener que acudir al único local que lo puede proveer de algo tan importante, y que éste fije los precios a su antojo. No tener la posibilidad de elegir entre dos produtos ya sea por precio, calidad o meras preferencias personales. No tener opción. ¿Suena injusto?. Esto es exactamente lo que pasa cuando vamos a una estación de servicio.

Si bien lo hemos normalizado a tal punto que ya no llama la atención, hay que recordar que ANCAP es la única empresa autorizada para importar y distribuir combustibles dentro del territorio nacional. Es decir, tienen el monopolio del mercado de los hidrocarburos y sus derivados.

Esto en principio no suena tan mal. Existen otros monopolios en el país, como lo son UTE u OSE. Lo que los diferencia y los justifica, es que sus servicios difícilmente puedan ser brindados por un privado debido a su complejidad.

¿Pero que justifica que ANCAP no deba competir con nadie? Competir como lo hace usted en su trabajo, como lo hace su vecino en su empresa. Tratando con mucho esfuerzo de ofrecer el mejor producto al precio más bajo para ganarse la confianza del consumidor.

La respuesta es; la Ley. La Ley Nº 8764, que data de 1931, años en los cuales estaban en auge políticas de proteccionismo y autoritarismo, y tal vez en la época se entendía que el Estado sea propietario de un monopolio del mercado de los hidrocarburos.

Pero no hoy, no hoy donde el mundo es cada vez más pequeño, donde todo es cada vez más rápido y donde el mercado llega cada vez a más lejos. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) realiza mensualmente un cálculo del costo de los combustibles bajo la hipótesis de que fueran importados y no producidos por ANCAP, los llamados Precios de Paridad de Importación (PPI) muestran que el consumidor final se beneficiaría más de combustibles importados, resultando estos más económicos que los refinados por ANCAP. Consumidor final que no es otro que todos los uruguayos.

Pero aún hay quienes defienden estos monopolios que nos perjudican. Bajo una prédica que argumenta que hay que beneficiar a las empresas públicas, ya que estas imparten una suerte de «justicia redistributiva». Concepto el cual todavía no puedo descifrar . ¿Sera justicia redistributiva que los uruguayos paguen el combustible más caro de América del Sur? ¿O tal vez sea justicia redistributiva gravar el combustible que consume todo el país para así subsidiar el boleto de ómnibus urbano, perjudicando a todos para beneficiar a algunos? ¿Tendrá algo que ver con la fábrica de Portland de Ancap que sólo sigue abierta gracias a él subsidio qué recibe a costa del sobre precio del combustible, porque no es auto sustentable?. Una empresa pública debería atender al beneficio de los ciudadanos, brindarles productos con sobre costo no parece ir en esa dirección.

No perdamos el foco, si bien es un tema que tienen gran impacto en lo económico, ya que el combustible es lo que alimenta la producción uruguaya desde el pequeño productor que lleva sus productos a Montevideo hasta las grandes superficies industriales que mueven el país,en el fondo es un tema de libertad. Libertad de elección de los uruguayos. La libertad del individuo se debe defender en sí misma, no simplemente para alcanzar un fin. Si además, esa libertad beneficia el bolsillo del uruguayo, bienvenida sea. Pero la libertad es un fin en sí mismo y los hombres libres no piden permiso para elegir.

Victoriano Toucon Tolosa