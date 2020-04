Dengue, Leishmaniasis y los primeros casos de coronavirus en el país, ese ha sido el status sanitario del departamento de Salto en los últimos tiempos. Pese a esto, la situación ha terminado generando un grave problema social y económico, más que sanitario, ya que los hospitales no tuvieron más que una persona en cuidados intermedios, que además ya fue dada de alta por Covid – 19, mientras que en el BPS se cuentan por miles los solicitantes por seguro de desempleo, y el comercio acuciado con la realidad, pide a gritos soluciones para no ahogarse con la presión tributaria.

Según un estudio realizado por la Universidad de la República, son 5.632 personas las que participan en Salto de las 42 ollas populares o solidarias, como les gusta llamarlas a sus organizadores, en los distintos puntos de la ciudad. Las mismas funcionan a diario pero no todas juntas, ya que la mayoría lo hacen los fines de semana en función de la cantidad de donaciones que consiguen sus impulsores con los distintos comercios y también particulares que colaboran en cada zona.

El disparador de este tipo de iniciativas, comenzó a mediados del mes de marzo, cuando grupos espontáneos de personas comenzaron a organizarse para dar una mano solidaria a los que por efecto del coronavirus y la caída drástica del movimiento comercial, comenzaron a ir al seguro de paro o lisa y llanamente, se quedaron sin trabajo.

Allí varios grupos sociales, entre ellos jóvenes de distintos barrios que se juntaron a través de convocatorias en las redes sociales, comisiones vecinales, grupos de vecinos, entre otros, empezaron a conseguir donaciones para que al menos una, dos y hasta tres veces por semana, se empezara a dar comida a las personas que así lo necesitaban.

En el caso de la Comisión Vecinal del barrio Nuevo Uruguay, que reúne a cerca de 5 mil personas, empezaron a difundir por las redes sociales que el cometido era organizar por lo menos tres veces por semana una olla popular que le diera de comer a casi 450 personas por cada vez.

En ese barrio, comentó el presidente de la Comisión Vecinal Milton Ferreira, la mayoría de la gente que vive allí trabaja de changas y de la zafra del citrus y de la cosecha de arándanos, también hay muchos que son ladrilleros y que en este momento tampoco están trabajando, por lo cual las necesidades aumentan.

Tras esta dramática situación, la Intendencia de Salto en conjunto con el Ejército Nacional en una coordinación a través del Comité de Emergencias Departamentales (CECOED) decidieron organizar las donaciones que venían recibiendo y hacer que el Ejército elaborara la comida, como ya lo hacía en tiempos de emergencia por las inundaciones que Salto sufre cada dos años y que afectan a cientos de personas.

En tal sentido, los efectivos del Batallón Nº7 Ituzaingó, elaboran tres veces a la semana 1 mil platos de comida que son distribuidos en distintos barrios de la ciudad, según las necesidades que detectan. La logística para esta operativa la implementan en conjunto con la Intendencia de Salto, que las distribuye en sus respectivos vehículos, con un listado de personas a las que entienden les hace falta recibir alimentos.

Aunque en Salto la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad social no había sido un problema hasta el momento, ya que las donaciones hasta el momento se hacen hasta por los salteños que se han destacado en el mundo del deporte.

Fue el caso del astro del futbol Luis Suárez, que donó 1000 canastas de alimentos a los distintos barrios de Salto, entregándolas a las autoridades departamentales para su distribución.

Sin embargo, actualmente los organizadores de las ollas populares, aducen que de no ser por el apoyo institucional que está brindando el Ejército y la Intendencia de Salto, la situación seria peor, ya que el comercio está dejando de apoyar en la misma medida que lo venía haciendo, debido a que la situación económica también los impacta a ellos.

Por otro lado, el Mides en Salto atiende a 12 mil personas, así lo informó la directora departamental de la cartera, Florencia Supparo, quien sostuvo que además de las personas que ya recibían el Plan de Equidad y la Tarjeta Uruguay Social ahora se sumaron los comerciantes informales y vendedores ambulantes, que no poseen ningún tipo de cobertura ante el BPS.

Pese a esto, las autoridades departamentales prevén que el mayor impacto social y económico se vea en los meses de mayo y junio, donde los vaticinios no son nada auspiciosos.