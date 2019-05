Montevideo, 10 may (EFE).- La empresa brasileña Petrobras ha ratificado su decisión de despedir a trabajadores suyos en Uruguay, aseguró este viernes el presidente de la central sindical de este país, el Pit-Cnt, Fernando Pereira, tras reunirse con representantes de la petrolera.

El dirigente explicó que, durante el encuentro, desde la central plantearon la opción de que los despidos fueran suspendidos y se prorrogara el seguro de paro a los empleados para “ganar tiempo” con vistas a una negociación colectiva, algo en lo que Petrobras no estuvo de acuerdo. Por tanto, Pereira remarcó que el próximo paso es “hacer una propuesta” al Ministerio de Trabajo, que va a llegar a la empresa, que aseguró que la va a estudiar, aunque ya tiene “una resolución de no modificar las acciones actuales”.

Para Pereira, la idea es que en un ámbito tripartito, entre Petrobras, el Ministerio y los trabajadores, “se empiece a negociar toda la reestructura de la empresa” para que el conflicto “llegue a buen puerto”.

“Las partes tienen que sentarse en una mesa a discutir la ecuación que permita salir del conflicto y siempre de un conflicto se sale de la misma manera, tiene que haber una mesa de negociación”, apostilló. Por otro lado, el dirigente sindical apuntó que, durante la reunión, se dialogó sobre la idea de la Federación de Funcionarios de la petrolera estatal uruguaya Ancap (Fancap), que el pasado lunes planteó la idea de cortar el suministro de combustibles a Petrobras debido al problema de la empresa con sus empleados. Sobre ello, Pereira detalló que en el Pit-Cnt no son “irresponsables”, pero que van a analizar el planteo “en la medida de la evolución del conflicto”.

“Contrariamente a lo que plantean los editoriales del diario, nosotros cada mañana nos levantamos para ver cómo laudamos positivamente un conflicto, no cómo lo agravamos de forma tal que esa medida va a ser utilizada en la medida que sea necesaria”, aseveró.

Mientras prosigue el conflicto entre Petrobras y los trabajadores en Montevideo, tres empleados de la empresa están en huelga de hambre desde el 30 de abril. Sobre esto, Pereira remarcó que “no es una decisión que dependa del Pit-Cnt”, aunque aseguró que están haciendo “todo lo posible” para que con “la mayor celeridad” se encuentre un acuerdo, ya que “no es un acto de felicidad tener una huelga de hambre de trabajadores, que ponen su salud en peligro”.EFE