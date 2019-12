Estudiar para convertirse en un profesional suele estar ligado con la juventud, ¡pero no te desanimes! La realidad nos cuenta otra historia: no existe una edad única para iniciar tu camino hacia la superación profesional.

Algo que queremos que sepas, antes de empezar a leer este artículo, es que nunca es tarde para estudiar lo que te apasiona.

Si el tiempo es el problema, existen carreras cortas que, gracias a su menor duración, se acomodan al estilo de vida de una persona que trabaja y que también quiere estudiar. Si aún no te sientes totalmente convencido, aquí te dejamos algunas razones por la que nunca es tarde empezar a estudiar.

Trabajas, te puedes pagar la carrera tu solo

Te encuentras trabajando, solventas tus propios gastos y has pensado en estudiar una carrera la cual tú mismo te la pagarás.

Esta situación te hace una persona más independiente, con una visión más amplia de lo que quiere lograr en su futuro profesional. Ahora tienes la capacidad de tomar sus propias decisiones y elegir la profesión que más te guste.

Aumenta la satisfacción personal

Estudiar una carrera después de empezar a trabajar no debe ser una excusa para no hacerlo. Es cierto que tendrás que esforzarte más, pero al final del camino, cuando hayas culminado tus estudios y logrado tus objetivos, la satisfacción que obtendrás será mayor.

Cada logro que consigas te ayudará a crecer como persona, estarás orgulloso de ti mismo y al final del camino dirás ¡LO LOGRÉ!

Creces profesionalmente: más trabajo

Estudiar y trabajar no solo te hace crecer en lo personal, sino que además tus conocimientos aumentan, volviéndote un profesional en todo sentido.

Te encuentras en la capacidad de asumir cualquier reto sin problemas, tu experiencia profesional jugará a tu favor, por lo que las ofertas laborales fácilmente aumentarán. Además, tu red de contactos se extenderá y te será más fácil establecer relaciones laborales.

Te encuentras másmaduro y seguro de ti mismo

El trabajo te ha hecho más responsable y seguro de ti mismo, dándote la confianza para poder desenvolverte en el campo laboral de tu preferencia. Además, te ha despertado la curiosidad por saber más, por lo que tus ganas de aprender serán más fuertes.

Otra ventaja, es el hecho de que te encuentras un paso adelante del resto de profesionales. ¡Así es! Trabajar mientras estudias hará que absorvas más rápido los conocimientos poniéndo en práctica de inmediato, lo aprendido.

Un consejo: Existen carreras cortas

Sabemos que trabajar a veces demanda bastante tiempo, por lo que elegir estudiar una carrera corta es una excelente opción. Sin embargo, al momento de elegir la institución educativa, hay que tener en cuenta los diferentes beneficios que te ofrecen estos programas, como una amplia bolsa laboral y la oportunidad de aprender de los mejores en el mercado.

Las carreras de Administración Hotelera y Alta Cocina, además de ser cortas, poseen un campo laboral prometedor. Son consideradas profesiones dinámicas, pues te muestran una visión diferente del mundo y te permiten ampliar tus horizontes. Estudiarlas no solo te traerá una mejora en el ámbito profesional y económico, sino que también lo hará de en el plano personal.

Ten presente que nunca es tarde para estudiar, y menos si lo que quieres es superarte. Trabajar y estudiar al mismo tiempo requiere mayor disciplina y organización, pero no es excusa para no hacerlo. Ahora que ya sabes las razones, ¿te animas a emprender una nueva aventura profesional?

http://blog.columbia.edu.pe/

Estudiar después de los 60 mejora la salud

Como comúnmente se dice, nunca es tarde para aprender. Estudiar en la tercera edad ayuda a prevenir enfermedades mentales, como las demencias, reduce la depresión, ayuda a recuperar los roles sociales y a mejorar la calidad del envejecimiento.

La idea es tomar en cuenta qué área del conocimiento te gusta y tomar cursos cortos sobre temas específicos e ir generando la disciplina de leer y preparar trabajos o escribir informes para ser evaluados posteriormente.

La idea es documentarse, eso nos mantiene distraídos e interesados por nuevos conocimientos y experiencias que enriquecen el espíritu y le dan sentido a la vida. Los adultos mayores tienen la misma capacidad de aprendizaje que en otras épocas de la vida; las variaciones obedecen a conocimientos previos, estudios finalizados, ritmos, tiempos de cada uno, e interés y motivación por la tarea.

Ahora con la tecnología que va tan rápido, es posible estudiar desde la comodidad de cualquier lugar. Si dispones de los dispositivos para hacerlo, ya es un punto de partida el aprender cómo utilizarlos.

La experiencia de aprender a utilizar un computador, una tablet o un teléfono inteligente es única y que te va a abrir un mundo totalmente nuevo y con millones de posibilidades de aprendizaje. Si ya sabés utilizar los dispositivos no te queda más que planificarte y comenzar a buscar en la Internet aquella área del conocimiento que más te interesa. Por otro lado, los métodos tradicionales de estudio, como cursos, talleres o seminarios son una excelente alternativa para socializar y conocer nuevas personas y hacer nuevas amistades; además, probablemente nuestros profesores serán mucho más jóvenes que nosotros lo que hace un experiencia muy divertida y de aprendizaje mutuo.

https://centrodeladultomayor. com.uy