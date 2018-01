Cientos de bañistas concurren a las piscinas barriales en todo el departamento de Salto en estos días. Las altas temperaturas y el calor agoviantes vuelven las piscinas el lugar preferido por grandes y chicos.

Ésto, sumado al inicio del programa Verano Educativo mediante el cual muchos niños concurren a las piscinas como parte de su actividad recreativa escolar, hizo que desde el departamento de Deportes de la Intendencia de Salto se reprogramaran las actividades en las piscinas para un mejor funcionamiento de las mismas. Según informó a EL PUEBLO, el Director de Deportes de la Intendencia de Salto, Jorge Soto, para brindar un mejor servicio a los usuarios de las pisicnas se decidió pasar las clases de natación al horario matutino y las actividades de recreación a la tarde.

Más allá de eso, se deja siempre un andarivel libre en la mañana para las clases que concurren por parte del programa Verano Educativo y algo similar sucede en la tarde para otro tipo de actividades diferentes.

CARNET GRATUITO

Asimismo, señaló que actualmente no se está cobrando el costo del carnet de socio de las piscinas el cual es totalmente gratuito, reiteró. Sin embargo, esto no exime a los usuarios que soliciten el carnet en las oficinas de la Casa de Deportes a presentar algunos documentos básicos y necesarios ya que no se admitirá bañistas que no tengan carnet.

Para solicitarlo, deben presentar dos fotocopias color de la Cédula de Identidad y Carnet de niño o Adolescente del MSP (Ministerio de Salud Pública), o si es una persona mayor un certificado médico que indique que esa persona está apta para realizar deportes y actividades acuáticas.