La central obrera a nivel local viene siendo una organización que mantiene divisiones importantes por maneras distintas de ver los problemas reales y no ha logrado unificarse aún. Más allá de los recambios que hubo en la mesa departamental hace algunos meses y en las apuestas de una nueva generación que vino buscando consolidar una mayor participación y entendimiento entre los sindicatos, las cosas se han dado de formas muy distintas.

Las denuncias realizadas por el dirigente del Sindicato de la construcción (Sunca), Nelson Rodríguez, acerca de que fue amenazado y agredido por personas que serían del mismo sindicato y que generó silencio del PIT CNT, a la salida de un programa radial sindical denominado “La Voz del Sunca” que se emite los días sábados al mediodía por Radio Arapey, tras denunciar algunas situaciones internas, han generado malestar desde uno y otro lado en la central sindical.

Acusaciones directas de acciones de algunos dirigentes del sindicato de la construcción que habrían favorecido a personas ajenas a la organización sindical, fueron denunciadas en la emisión radial y a la salida de la misma, hubo un ataque hacia Rodríguez que lo hizo saber por todos lados y que además presentó la denuncia policial agregando algunos otros aspectos que hasta ahora se desconocían. Esto, a horas de un nuevo 1º de Mayo donde todos los sindicatos deberían estar unidos al menos para la foto.

Tras esto, el Sunca emitió a los medios de comunicación una carta de repudio por lo ocurrido y pide que se aclaren este tipo de hechos y brega porque los mismos no vuelvan a ocurrir.

Pero las cosas no son tan así y en las últimas horas también circuló un audio por Whatsapp de una corriente sindical que mantiene diferencias con el Sunca y que plantea que si no hay acuerdos e intervención de la Mesa Departamental en esas diferencias, el PIT CNT podría sufrir escisiones importantes de sindicatos históricos que han estado desde la conformación de la central obrera.