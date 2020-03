En la mañana de ayer, el Comité Ejecutivo Departamental del PIT CNT encabezado por sus principales autoridades: Romina Espinosa, Marcela Da Col y Noemí Fernández, y acompañadas por los docentes Maysabel Carpanessi y Leonardo Dalmao (presidente del sindicato de profesores de Salto), así como por Joaquín Lamas (en representación de los estudiantes), hicieron la presentación de la «Coordinadora departamental en defensa de la educación pública».

Explicó Espinosa que surge como resultado del Congreso de FENAPES a nivel nacional, la importancia de tener representación en los distintos departamentos, «por lo que entendimos importante como trabajadores hacerlo también en Salto». Básicamente se oponen a «la mercantilización de la educación a la que se está apuntando desde el gobierno a través del anteproyecto de ley de urgente consideración»; «nosotros apuntamos a defender la educación como un derecho, porque es un derecho y no una mercancía», sostuvo.

En tanto Dalmao enfatizó en que el gran objetivo de la Coordinadora es «que la educación pública sea realmente una garantía y una posibilidad para todos los ciudadanos de este país, estén transitando por la educación pública o por la privada, que sea democrática y democratizadora, y que todo el mundo pueda desarrollarse de manera integral como persona».

Dijo asimismo que el fin «no solamente es defender cosas, sino también cambiar algunas», y en ese sentido de proponer cambios «tenemos un proyecto del Congreso Nacional de Educación», señaló. Consultado sobre quiénes integran o pueden integrar esta nueva coordinadora, dijo que «en primera línea hay docentes y estudiantes, pero estamos invitando a toda la población, porque es un tema de todos», a lo que Carpanessi agregó que «todos no solamente hemos tenido o tenemos hijos en la educación, sino que todos alguna vez fuimos alumnos, por eso es un tema que tenemos que tratarlo entre todos».

Dalmao además expresó la preocupación por lo que considera «un embate privatizador de la educación ante lo que estamos en contra, estamos en contra de promover la mercantilización y vemos como algo peligroso el avance de lo privado sobre lo público».

Sobre este último punto reiteró conceptos ya expresados a EL PUEBLO hace poco tiempo (en nota publicada el 19 de febrero) cuando manifestó que veía con preocupación «un avance de la educación privada pero llevando fondos públicos, es decir una transferencia de recursos públicos a lo privado… Se desarma el sistema nacional de educación pública, la educación privada y sobre todo la universidad privada pasa a tomar decisiones sobre lo que tiene que hacer la educación pública…».

Cabe recordar que el Plenario Departamental del PIT CNT ha culminado hace unos días un ciclo de debate y discusión sobre la ley de urgente consideración, en el que la primera instancia tuvo justamente como centro el tema Educación. Tras esos análisis, según dijo Marcela Da Col ayer, «no estamos muy esperanzados en que los cambios que se harán sean a favor del pueblo y de la educación pública, pero esperaremos qué es lo que finalmente se pasa al papel y a las Cámaras, para seguir con este proceso».

Por su parte, Marysabel Carpanessi subrayó que «este es un momento que no es menor; ayer los medios de comunicación informaban que aumentó la matrícula en la educación primaria pública, hubo un corrimiento de la matrícula de lo privado a lo público, es decir que nuestra población aún manda sus hijos a la escuela pública, supongo que el corrimiento es porque no estaban muy conformes con lo privado».

Apuntó además, como profesora de educación técnica que es, a que Uruguay «es históricamente el único país en América Latina donde la educación técnica es pública, en todos los demás países es privada, por ejemplo en Chile funciona con un sistema de becas», y a propósito narró que una vez un docente chileno le explicó gráficamente que «acceder a una beca es como una gota de agua en el océano, por eso hay que cuidarla…Y yo me pregunté: ¿cuidarla de quién? ¿de la clase trabajadora? Son cosas que debemos pensar…El gobierno está hablando de cambios dentro del sistema educativo y a eso tenemos que empezar a estudiarlo seriamente, pero entre toda la población», aseveró.

EN SALTO NO HUBO PARO AYER

Como se venía anunciando desde hace un tiempo, ayer fue un día de paro de 24 horas en los liceos de Montevideo. En otros departamentos del país hubo paros parciales. Pero en Salto no, y esto se debió, explicó Dalmao, a que «no están dadas las condiciones, estamos en un momento de debate, difusión, análisis, todavía lo que tenemos es un pre proyecto, por lo tanto lo más adecuado por ahora es informar, dialogar y debatir, aunque nos parecía importante sí en esta jornada dejar conformada esta coordinadora de defensa».