Reclaman que la Justicia actúe y fustigaron duramente a la empresa

En la mañana de ayer, integrantes de los diferentes sindicatos que integran el Comité Ejecutivo del Plenario Intersindical de Salto, se hicieron presentes en la sede de ADEOMS para hacer pública su postura «como trabajadores organizados respecto al conflicto y la solución que se ha dado a la cuestión de los trabajadores de la Citrícola Salteña». Hablaron en la oportunidad la videpresidente de ADEOMS, Romina Espinosa, y el representante de los trabajadores de Citrícola Salteña Marcelo di Paola. Vale recordar que días pasados el Parlamento aprobó un fondo de asistencia para este sector.

SON NECESARIAS SOLUCIONES MÁS DE FONDO

«En primera instancia saludamos la creación de este fondo a través del BPS que permite a los compañeros poder cobrar parte de lo que se les está debiendo –comenzó expresando Espinosa-, pero simplemente entendemos que si bien se generan las garantías para que este dinero vaya a los trabajadores y genera un precedente, entendemos que es necesario de una vez por todas que se generen soluciones más de fondo para que no siga repitiéndose este tipo de situaciones. El PIT CNT a nivel departamental ha sacado una resolución donde exhortamos y exigimos a aquellos actores involucrados en la parte de la administración pública, a través de todos estos organismos que están participando de esta intervención y este concurso que tiene esta empresa, a extremar los controles para que estas situaciones no s e sigan dando».

QUE LA JUSTICIA DESPLACE A LAS AUTORIDADES DE LA EMPRESA

Además, añadió Espinosa que entienden que «la Justicia tiene de una buena vez que tomar cartas en el asunto, tiene que dictaminar el desplazamiento de las autoridades de la empresa», y fundamentó este reclamo en que «ya han dado claras muestras por un lado de la falta de empatía y de interés en cuanto a los trabajadores, ya que no les importa dejar a mil setecientas familias sin cobrar sus haberes; y por otro lado han dado claras muestras de no estar a la altura del manejo que requiere este tipo de empresas». Dijo finalmente que «si bien es cierto que saludamos esta instancia, y de cierta forma estamos complacidos que estos compañeros estén en vías de cobrar sus haberes, también entendemos que es necesario dar otro tipo de señales, y los trabajadores organizados estamos comprometidos con la causa, con este tema, y vamos a llegar hasta donde sea necesario a los efectos de que esta situación no se siga repitiendo».

DI PAOLA: SATISFACCIÓN POR LA TRANQUILIDAD Y GARANTÍAS

Por su parte el dirigente sindical Marcelo di Paola dijo que esta es una situación en la que «los trabajadores por primera vez tenemos la tranquilidad y las garantías de que nuestro dinero realmente se va a cobrar; para nosotros fue la satisfacción más grande cuando llegó a nuestros oídos que iba a ser el BPS que nos iba a pagar; fueron 23 días de lucha que han dado sus frutos». Y recordó que la incertidumbre se basaba por ejemplo en que «ya teníamos antecedentes del fideicomiso anterior, que se le dio dinero a la empresa y sin embargo se volvió a repetir la historia». Agregó asimismo que «para nosotros esto (lo resuelto finalmente en estos días) es el antecedente que tiene que marcar el antes y el después».

SE PAGÓ SÓLO UNA PARTE Y EL CONFLICTO CONTINÚA

Además, aclaró que «se está cobrando una parte de la deuda, no toda. Hay compañeros que en este momento se les está debiendo las licencias de 2017, 2018 y la licencia de 2019 que este año la generaron para poder cobrar el año que viene». El sindicato cuenta con el listado de los trabajadores a los que se les debe y el monto adeudado a cada uno: «son 1.024 trabajadores, lo que hace 23.400.000 pesos, y además, 13 personas del directorio, que suma unos 2.700.000 pesos, por lo tanto ronda los 25.000.000 la deuda total y el fondo (obtenido ahora) fue de 40.000.000 de pesos, por lo tanto hay un saldo de unos 15.000.000 que habrá que ver qué pasa», sostuvo di Paola.

Dijo además que «el conflicto no se ha levantado; sí se ha resuelto políticamente entre los trabajadores levantar el campamento por un tema de organización y por las verificaciones que se venían dando». Di Paola fue enfático al final, al sostener que esto es «un parche de una situación definitiva» y que «estamos frente a una empresa fundida con empresarios que están en una situación económica bastante favorable».