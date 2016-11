“Nosotros estamos abiertos al diálogo”, dijo a EL PUEBLO Miguel Fiordelmondo, representante de la Mesa Departamental del PIT CNT de Salto, cuando fue consultado sobre el desenlace que podía tener el conflicto por el cual seis trabajadores del frigorífico Somicar S.A. (que usa las instalaciones del exfrigorífico municipal en un comodato que le fue otorgado por la Intendencia de Salto en 2007) fueron despedidos, pero que el sindicato denuncia como despidos abusivos.

Tras esto, el PIT CNT planteó la ocupación del lugar hasta que se diera el reintegro de los trabajadores, cosa que no sucedió. Luego de una fallida mesa de diálogo convocada por la Intendencia de Salto y la convocatoria a varias dependencias estatales para que tomaran cartas en el asunto como los ministerio de Trabajo y de Ganadería, hubo dos posiciones encontradas que no pudieron ser equilibradas.

Una fue la del PIT CNT que le reclamó al Intendente de Salto, Andrés Lima, que si no se retomaba a los trabajadores despedidos le rescindiera el contrato de comodato a la empresa y que saliera a buscar nuevos inversores para el frigorífico. Al tiempo que la otra fue la del titular de la empresa Somicar S.A., que ratificó su intención de no recontratar a los funcionarios despedidos.

Todo esto no tuvo final feliz y el miércoles por la mañana los trabajadores, junto al PIT CNT aparecieron ocupando el edificio del Ministerio de Ganadería, algo que desistieron horas después por vislumbrarse una salida al tema, sin embargo, la situación sigue incambiada, aclaró Fiordelmondo a este diario.

Pero el PIT CNT está centrando su estrategia ahora en atacar a la empresa y su forma de trabajar. Ahora le pega porque dice que las faenas se hacen en forma irregular. “El conflicto sigue igual y por eso mañana se verán las caras los representantes de los ministerios de Ganadería y de Trabajo, de la Intendencia de Salto y representantes de los trabajadores, porque nadie se hace cargo de lo que está pasando”, dijo el sindicalista.

Según pudo saber EL PUEBLO este argumento no tuvo asidero en el MGAP cuyos técnicos respaldaron lo actuado por la patronal en las faenas del frigorífico.

“Nosotros tenemos fotos de las cosas que están haciendo y las vamos a mostrar a la prensa para que la gente saque sus propias conclusiones, porque no queríamos llegar a esto pero lamentablemente la vamos a estar enseñando, no queríamos llegar a eso, queríamos poder hablarlo antes, pero no quisieron”, destacó.

Señaló que los únicos que mostraron voluntad para mejorar las cosas “fue la Intendencia de Salto que les hizo una propuesta muy buena, como fue poder entrar a trabajar entre febrero o marzo en otro frigorífico de otro departamento”. A lo cual el dirigente gremial dijo que es “una muy buena propuesta y que se está considerando”.

Fiordelmondo dijo que todos los actores que están involucrados en el conflicto le han dado la espalda a los trabajadores y que por eso ellos “están dispuestos a seguir negociando” para encontrar una solución al tema.