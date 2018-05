El ministro de Trabajo, Ernesto Murro anunció que la próxima semana se enviarán al Parlamento varios proyectos de ley en beneficio de los trabajadores

El histórico líder sindical del Sunca, Oscar Andrade, fue el encargado de abrir la oratoria en el acto del Día de los Trabajadores en la plaza 1º de Mayo y criticó el clima de «crisis» que se plantea tanto desde el ambiente empresarial como a nivel del gobierno en la previa de la Rendición de Cuentas.

Andrade dijo que hay empresarios que son afines a la “poda salarial y la disponibilidad arbitraria». «No es casualidad que ante la Rendición de Cuentas y Negociación Colectiva pareciera que Uruguay se está cayendo a pedazos», afirmó.

En ese sentido Andrade dijo que sería bueno que «expliquen si hay tamaño de deterioro y si es tan dura la circunstancia, cómo es posible que en 2014 la recaudación de IRPF franja 1 que grava la renta empresarial cuyo porcentaje no registró cambios haya pasado de $4.800 millones en 2014 a $8.400 millones en 2017» y sumó los datos de IRAE cuya recaudación pasó de $ 28.972 millones en 2014 a $ 50.000 millones en 2017.

«Algunos empresarios que son especialistas en exprimir la ubre del Estado y reclaman devolución de impuestos, no pagar las tarifas, reclaman y reclaman, pero se ofenden sobre los $ 1.400 que una mujer pobre recibe por un plan social. Eso es una miseria», criticó.

¿Qué dicen los carteles con reclamos que se observan en la Plaza 1º de Mayo?

Pese a las críticas Andrade reconoció que «hay sectores en dificultad» y dijo que al PIT-CNT le preocupa la producción de las Pymes, los productores rurales familiares y los pequeños comerciantes. Andrade dijo que el PIT-CNT irá a la ronda de negociaciones a «defender las conquistas sociales y ampliar la negociación donde más se necesita».

«Miramos la Rendición de Cuentas como una oportunidad para dar respuesta a demandas que son justas. Es necesario imponer un fuerte shock de inversión publica», dijo y si bien admitió que existe un elevado déficit también planteó que se pueden obtener recursos haciendo que los aportes patronales sean diferenciados según el tamaño de la organización para no equiparar un gran centro comercial respecto de un pequeño comercio.

Tras Andrade llegó el turno de Gonzalo Castelgrande, de la Asociación de UTE. Dijo que hay que aumentar algunos impuestos porque «hay que rascar donde pique. La estructura de la clase de poder de este país no se tocó. Los ricachones se han enriquecido en este país y se han envalentonado».

Criticó al gobierno por prestar atención a AFE a raíz de la necesidad de UPM y no cuando los trabajadores del sector lo reclamaron. También criticó la creación de liceos público privados, dijo que hay que defender las empresas públicas y destinó un espacio para hablar de la energía. Dijo que «un tercio de los que estan colgados son los empresarios que roban» y criticó la instalación de parques eólicos que han afectado «la soberanía». «Nos vendieron espejitos de colores», remarcó. Y por último lanzó a las autoridades un reclamo: ¿Cuándo le van a bajar la luz a la gente porque hay condiciones para hacerlo y es posible? En el público se encontraba la ministra de Industria Carolina Cosse.

Por último dijo que el 10 de mayo van a ocupar las instalaciones de UTE en Paysandú y llamó a sumarse a la instancia.

El cierre del acto estuvo a cargo de Abigail Puig de Fuecys quien dijo que «la campaña ya empezó hace rato» por lo que hay que resolver «si vamos a dejar que vengan a avasallar las conquistas o las vamos a defender».

“Para nosotros no hay gente de primera y de segunda, necesitamos recursos y que no se olviden de nosotras, son nuestras mujeres y compañeras que se enfrentan al machismo que oprime”, denunció.

Gobierno enviará proyectos de ley

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que asistió al acto, planteó que se están tomando varias medidas en beneficio de los trabajadores y anunció que la semana que viene se mandarán al Parlamento varios proyectos de ley en este sentido, como el de empleo para personas con discapacidad.

De hecho, en el acto se hizo la entrega a Murro y al prosecretario Juan Andrés Roballo de más de 500.000 firmas por parte del movimiento sindical para que se apruebe la ley de empleo para personas con discapacidad.

Murro dijo a Televisión Nacional que se prevén «mejoras a la ley de empleo juvenil», «formación en las empresas» y «apoyo a micro emprendimientos juveniles» con la creación de un fondo en el Inefop.

Por otra parte dijo es que espera la contestación de empresarios y sindicatos para adelantar el inicio de la negociación salarial de 175 grupos de los 227 que negocian, para la segunda quincena de mayo en vez de julio.

«Estamos planteando también cosas concretas para estos días como la necesidad de que se apruebe la reforma de la Caja Militar. Mañana comienza la atención en el BPS y durante el mes de mayo se van a atender a 10.000 cincuentones (de los casi 90 mil que han consultado) comenzando con la aplicación de la ley desde mañana en Montevideo y desde mediado de mes en el interior», aseguró Murro durante una rueda de prensa.

Además indicó que con respecto al fondo de garantías laborales -cuando una empresa cierra, se va y no le paga a los trabajadores, indicó- «tenemos una propuesta de financiamiento que no implique aumentar los aportes patronales pero con el debido control para que no haya avivados».

En cuanto al desempleo, Murro aseguró que «nos duele cada puesto de trabajo que se pierde, cuando es uno o cuando son miles» pero indicó que «en un período de 13 o 14 años la población en Uruguay aumentó en 150 mil personas y en este mismo período, los puestos de trabajo fueron 300 mil más, o sea los puestos de trabajo crecieron el doble de la población».

«Ahora tenemos una disminución que nos duele, que nos preocupa y que nos ocupa, de 37 mil puestos, contra los 300 mil que se generaron», informó.

El ministro de Trabajo expresó también su «dolor y solidaridad con la familia del trabajador asesinado» del comercio Kinko y dijo que «se están haciendo cosas», pero que «hay que estar sensible a estas cosas».

Precisamente, durante el acto se realizó un minuto de silencio por los trabajadores que murieron y por los femicidios que hacen estar “un día y otro día también de duelo”, se planteó.

La previa

Los trabajadores, representantes del gobierno y la oposición comenzaron a llegar sobre las 10 de la mañana a la plaza 1º de Mayo bajo la consigna «Con unidad y lucha hacemos futuro». Incluso se sumó el embajador de Venezuela, Julio Ramón Chirino.

La organización del PIT-CNT repartió banderas uruguayas a todos los presentes. Según dijeron a El País quienes entregaban, la idea es que el movimiento de Un Solo Uruguay no se “apodere” del pabellón.

La ministra de Industria Carolina Cosse y la senador Daniela Paysée recibieron también las suyas.

Por otra parte, ingresaron a la plaza los familiares de personas detenidas y desparecidas en la última dictadura uruguaya y fueron ovacionados y aplaudidos por los presentes.

Más tarde fue el turno de la murga Doña Bastarda que abrió el acto con su espectáculo “Un cuento de terror”. “Hay raulito qué año te toco vivir”, cantó el cupletero en referencia al ex vicepresidente Raúl Sendic.

Murga Doña Bastarda.

Posteriormente habló una representante de la Central de Trabajadores de Cuba y Alba Gonzalez, representante de la asociación de madres y detenidos desaparecidos, quien criticó al gobierno por los escasos avances en la resolución de los casos.

«Insistir en que la impunidad que se mantiene sobre ellos es un tema del presente y compartirla es parte de todas las luchas políticas y reivindicativas de hoy. Ellos fueron parte de la lucha popular. Lo fueron como trabajadores, estudiantes, militantes sociales y políticos. Lo fueron desde su diversidad e ideología. Fue por su militancia contra un modelo económico dependiente que generaba cada día más desigualdad y pobreza, fue por revelarse contra el autoritarismo que los persiguieron como a tantísima gente», dijo.

«No ha habido acciones enérgicas desde el 85 hasta ahora para que la institución que los mantiene desaparecidos aporte información certera. Las mentiras de los comandantes sobre sus enterramientos han sido una burla todos estos años», afirmó y lanzó: «El Estado fue es y seguirá siendo responsable de lo sucedido hasta que se sepa dónde está cada uno de ellos, qué pasó y quiénes son los culpables y está en las manos de ellos resolverlo».

Finalmente planteó que la Justicia es «cómplice y se niega a aplicar las leyes» y que «ni siquiera el gobierno se atreve a tocar los inmensos privilegios que siguen usufructuando» los militares.

(EL PAIS)