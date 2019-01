El Plan de Formación del Maestro Referente Tecnológico (For.Ma.R.Te.) tiene como cometido fundamental fortalecer ampliamente a los noveles maestros brindando un acompañamiento sistemático “in situ” y virtual a cargo del Departamento de Tecnología Educativa.

Para ese fin todos los actores dependientes de este departamento brindarán apoyo pedagógico-curricular-tecnológico, cada uno de ellos desde su rol específico, de modo de empoderar a este grupo de maestros en el uso educativo de las TIC, esperando que al final del proceso, desarrollado al cabo de un año lectivo, cada uno de ellos se convierta en agente multiplicador de la institución educativa en la que cumple o cumplirá funciones.

Se aplicó como experiencia piloto en diez jurisdicciones departamentales: Montevideo (las tres jurisdicciones), Canelones Costa, Rocha, Rivera, Tacuarembó, Paysandú, Florida y Colonia, aprobando 65 noveles maestros.

El pasado año se incorporaron las jurisdicciones de Artigas, Río Negro, Soriano, Flores Salto, San José, Lavalleja y Cerro Largo.

De las evaluaciones aplicadas al mismo surge la propuesta para el 2018 que se aplicará en todas las jurisdicciones departamentales.

INCLUSIÓN, INTEGRALIDAD Y PARTICIPACIÓN

En primer lugar se aspira a que las tecnologías, como mediadoras de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ocupen un lugar relevante entre los componentes básicos que contribuirán a la mejora de la calidad educativa.

Hoy ya no es posible imaginar una propuesta de enseñanza atractiva, que resulte generadora de aprendizajes significativos, al margen de las tecnologías.

Asimismo si hablamos de inclusión, los proyectos con integración educativa de tecnología no pueden quedar reducidos a un determinado grupo de alumnos y docentes, sino por el contrario deberían ser proyectos de alcance masivo que lleguen a cada institución educativa y a través de los docentes a cada niño.

Conseguir este desafío en el período 2016-2019, es la aspiración del presente plan.

Con respecto al principio de integralidad, se adhiere a la opinión de expertos en el entendido que las TIC deben integrarse transversalmente en todas las áreas del conocimiento.

Por este motivo el plan busca establecer alianzas para conseguir dicho objetivo.

Del mismo modo, en el siglo XXI, los planes o proyectos educativos implementados individualmente han perdido viabilidad.

Por el contrario, la participación y la construcción de miradas colectivas resultan alternativas relevantes que permiten que los actores se apropien y se sientan parte del emprendimiento.

El principio básico que sustenta el presente plan es el de interoperabilidad, siendo el principal desafío metodológico lograr las sinergias entre varios componentes y actores para poner en escena un plan fortalecido desde varias dimensiones.

Para este fin, independientemente del trabajo que llevarán adelante todos los docentes dependientes del DTEC, cada uno desde su especificidad profesional, el Departamento fortalecerá las redes con otras actores del propio CEIP, así como buscará alianzas con otras entidades públicas y/o privadas, como con el Centro Ceibal.

Las acciones básicas consistirán en asesoramiento y acompañamiento “in situ” y virtual a cargo de los docentes dependientes del DTEC y la colaboración de agentes externos al CEIP como el Centro CEIBAL. El asesoramiento se focaliza en tres conocimientos: didáctico-curricular-tecnológico, con énfasis en lo pedagógico-didáctico identificando la ventajas didácticas que ofrecen las diferentes aplicaciones o software de uso corriente en el presente, especialmente todo lo que distribuye o distribuirá el Centro Ceibal (Plataformas Educativas, Aplicaciones disponibles en las laptop o tablet, robótica, sensores, biblioteca virtual, etc.).

Asimismo esta formación se complementará con aportes sobre Planificación Digital, Plataforma GURÍ y con el Proyecto Red Global de Aprendizajes a través de las correspondientes Coordinaciones del CEIP.

En las visitas ordinarias de supervisión que realiza la Dirección del DTEC y la Coordinación Nacional de los CTEC se brindará asesoramiento, seguimiento y supervisión para el debido cumplimiento del Plan en los plazos estipulados. El acompañamiento en territorio de los noveles maestros está a cargo de los Dinamizadores y de un docente experimentado de la propia u otra institución. El acompañamiento virtual estará a cargo de los Maestros Tutores Virtuales y los Maestros Contenidistas, utilizando como soportes la Plataforma CREA 2 y el sistema de Videoconferencias punto a punto o multipunto.

ctualmente los dispositivos tecnológicos disponibles permiten realizar actividades académicas –en forma sincrónica o asincrónica- en las que las distancias geográficas y los costos de traslado ya no constituyen obstáculos. A modo de ejemplo las filmaciones del desarrollo de propuestas educativas en territorio podrán transformarse en un interesante material que al alojarlo en la Plataforma CREA 2 habilita la discusión y debate académico de los destinatarios a través de foros que son dinamizados y moderados por los Maestros Tutores y Maestros Contenidistas del DTEC.