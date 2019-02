El Plan Ibirapitá es el programa que entrega tablets a jubilados (no pensionistas) cuyos ingresos mensuales no superen los $ 33.232. Desde 2017, año en que empezó a implementarse el plan en Salto, se han entregado en el departamento 8.299 tablets. Este año se continuará con la entrega y para ello ya están abiertas las inscripciones. Además, se dio a conocer los días y lugares en los que se dictarán los “cursos temáticos”, destinados a que los jubilados aprendan diferentes aspectos de su utilización.

Las referentes de Ibirapitá en nuestra ciudad, Florencia Mattos y Angelina Giambiaggi informaron a EL PUEBLO que además de la entrega de tablets, se viene trabajando intensamente en las instancias de asesoramiento a los usuarios sobre el uso de los dispositivos. En ese sentido, se vienen realizando distintos cursos, siempre gratuitos, en los que los jubilados manifiestan diferentes intereses, aunque los principales están centrados en aprender el manejo de las redes sociales (sobre todo Facebook), generalmente con el fin de utilizarlas para la comunicación con familiares que residen en otros departamentos o en el exterior. Asimismo, es importante el interés que manifiestan en poder utilizar sus tablets para sintonizar radios o acceder a diarios y portales informativos. Mattos comentó además que se está tratando de incentivar el uso de estas tecnologías para reserva de números de atención médica, tanto en Centro Médico como Hospital, algo que se viene tomando con mucho entusiasmo por los jubilados.

“Los talleres consisten en comunicación y uso de redes sociales, realización de trámites y gestiones en línea, Biblioteca País, música y entrenamientos, entre otros”, indicó Mattos.

Inscripciones y lugares de aprendizaje

Por su parte, Angelina Giambiaggi explicó que “los puntos de inscripción para recibir la tablet son AJUPENSAL, CAC de Barrio Artigas y Centro MEC en Biblioteca Felisa Lisasola. También a través del teléfono 0800 1764 y de la página web registro.ibirapita.org”.

En cuanto a los llamados “Espacios Ibirapitá”, dijo que son los “espacios de aprendizaje” donde quienes enseñan son personas especializadas, pertenecientes al Plan, pero “también quienes van aprenden en la interacción con los otros compañeros, y son verdaderos espacios de sociabilización muy lindos”. Los lugares, días y horarios de estos espacios son los siguientes:

-AJUPENSAL (José P. Varela 1051): jueves de 9:00 a 12:00 y miércoles (a partir del miércoles 13 de marzo) de 15:00 a 17:00.

-Hogar Municipal del Adulto Mayor (Grito de Asencio entre Bolivia y Chile): primer y tercer lunes de cada mes, de 9:00 a 11:00.

-Quincho de Barrio Artigas (Instrucciones del año XIII, calle 2 y Avda. Oribe): segundo y cuarto lunes de cada mes de 9:00 a 11:00.

-Escuela Nº 95, Salto Nuevo (Orestes Lanza 676): primer y tercer viernes de cada mes, de 9:00 a 11:00 (comienza el viernes 8 de marzo).

-Salón Comunal Complejo BPS de Barrio Calafí III (Maciel y Avda. Gautrón): segundo y cuarto viernes de cada mes, de 9:00 a 11:00.

Vale recordar en caso de cualquier rotura o desperfecto de la tablet se sugiere comunicarse al 0800 1764. La reparación tiene un costo de $ 500 por única vez, es decir, si posteriormente a una reparación surge la necesidad de realizar otras, ya no tendrán costo.