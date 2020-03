Jubilados leen a niños

La referente departamental del Plan Ibirapitá en Salto, Florencia Mattos, habló con EL PUEBLO para informar sobre actividades planificadas para este año, a desarrollar tomando como base el uso de las tecnologías, sobre todo con jubilados y sus tablets, aunque los lugares en que se realizarán (así como fechas concretas de inicio) aún no pueden confirmarse, dada la emergencia sanitaria en que vive la población por estos días. Vale recordar que varios de los talleres que imparte el Plan Ibirapitá se cumplen en AJUPENSAL pero, como tantas otras, esta institución también ha hecho un paréntesis en sus cursos y talleres.

Concretamente, Mattos habló de «un proyecto que en realidad lo venimos realizando desde el 2018 y se llama Lectores Ibirapitá Uniendo Generaciones» y explicó que este tiene como objetivo principal «generar espacios de aprendizaje intergeneracional, no solamente generando la lectura sino también el intercambio de saberes entre las distintas generaciones».

Participan siete jubiladas, aunque la idea es que este año se sumen otros. «Desde 2018 vienen leyendo desde sus tablets a los niños; hay una de las jubiladas que cuando se presenta siempre le dice a los niños: esto es para mostrarles cómo nosotros, las personas mayores, sabemos usar la tecnología, no tan bien como ustedes pero la utilizamos», comentó Florencia Mattos, y añadió que «los jubilados le leen a niños canciones, poemas, cuentos infantiles, y luego se realiza en el aula una pequeña actividad de reflexión sobre esos textos. La idea es invitar a aquellos jubilados, o personas mayores de 60 años aunque no sean jubilados, es decir que en esto se amplía un poco la invitación, que les guste la lectura y que quieran participar de este proyecto, con el objetivo de interactuar entre generaciones a través de la lectura y de la tecnología, celular o tablet».

El proyecto se inició hace dos años con el apoyo del Plan Nacional de Lectura, con trabajos de lecturas en la propia Biblioteca Departamental «Felisa Lisasola»; luego, los jubilados comenzaron además a visitar centros educativos e incluso participaron de actividades en otras partes del país, como la Feria Internacional del Libro en Canelones, donde leyeron ante escuelas de aquel departamento. «Y este año queremos seguir creciendo y seguir llevando lecturas», dijo Mattos. En cuanto a los lugares de trabajo, ante la emergencia sanitaria actual, dijo que «nosotros trabajamos con diferentes organizaciones e instituciones, por ejemplo AJUPENSAL, entonces veremos qué medidas resuelven ellos y en esa línea actuaremos».