Docentes preocupados por obras sin culminar y otras previstas

Oficialmente el 6 de marzo comienzan las clases en todos los liceos del país, sin embargo, desde FENAPES (Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria), se anunció que varios centros educativos presentan serios problemas por obras que no se terminaron y otras que aún no se iniciaron, hecho que pone en riesgo el inicio de actividades del año lectivo para la fecha anunciada.

Tal es el caso del liceo Nº 1 IPOLL, que presenta una importante reforma en su hall de acceso y la parte eléctrica, así como el liceo Nº 5 donde «se están haciendo los baños de los alumnos a nuevo y no saben si estarán prontos» antes del inicio de clases.

MARCELO SUÁREZ:

EL MÁS PREOCUPANTE ES EL LICEO 4

Marcelo Suárez secretario de AFESS (Asociación de Funcionarios de Educación Secundaria de Salto) e integrante de la dirección de FENAPES, comentó a EL PUEBLO cuáles son los más serios problemas edilicios que presentan las instituciones de educación secundaria en el departamento.

En ese sentido, destacó la situación del liceo Nº 4 que tiene previsto para marzo el cambio de los techos, por eso la filial planteó a la dirección y a la comisión de salud laboral que «eventualmente se diera una suspensión de las clases hasta que se remueva el material peligroso y se pueda elaborar un plan de contingencia para que todo se desarrolle con la mayor normalidad posible».

PREOCUPACIÓN POR

OBRAS SIN TERMINAR

«Nosotros le entregamos una serie de inquietudes al Consejo de Educación Secundaria y mostramos nuestra preocupación sobre todo porque está latente la posibilidad de que no se culminen algunas obras», afirmó el dirigente.

Tal es el caso del liceo Nº1, IPOLL donde se está trabajando en el hall de acceso a la institución educativa, el liceo Nº 5 donde se están llevando a cabo reformas en los baños de los alumnos, y así varios casos. Después hay obras previstas que se van a demorar un poco más, como es el caso del liceo Nº 4 que arrancaría con las reformas en marzo y el liceo Nº 2, donde aparentemente los trabajos se iniciarían en junio.

«Volvimos a mostrar la preocupación del Liceo Nº 3 (en la Zona Este), particularmente del anexo que no soporta más reparaciones de emergencia y necesita urgente un local nuevo», comentó Suárez.

PLAN DE CONTINGENCIA

PARA EL LICEO Nº 4

En el caso del liceo Nº4 (que nuclea alumnos de barrios como Salto Nuevo y Horacio Quiroga) hay una obra grande prevista para comenzar en marzo. Allí, la idea es desarrollar un protocolo de seguridad para cuando se inicie ya que es una obra bastante importante que implica el cambio de techo y parte eléctrica y el manejo de materiales peligrosos.

En este liceo, «presentaron el plano en junio, después dijeron que iniciarían las obras en setiembre, después en noviembre, después dijeron febrero y ahora parece que es en marzo», comentó Suárez.

«Nosotros planteamos a la dirección y a la comisión de salud laboral que eventualmente se diera una suspensión de las clases hasta que se remueva el material peligroso y se pueda elaborar un plan de contingencia para que todo se desarrolle con la mayor normalidad posible. En ese lugar hace muchos años hay material cancerígeno, amianto (que se debe retirar) y además tiene serios problemas cuando llueve porque se inunda», agregó el docente.

BAÑOS SIN TERMINAR

EN EL LICEO Nº 5

En el liceo Nº 5, nos informaron de reformas en los baños de los chiquilines y es muy probable que no terminen antes del inicio de clases. Nosotros nos vamos a estar arrimando como sindicato para analizar esa situación y ver sobre todo que no haya ningún peligro y si la empresa cumple con los protocolos de seguridad, no habría mayores inconvenientes.

Donde no habría inconvenientes sería en el liceo Nº 6, donde las obras ya estarían terminando y fueron más que nada sobre el desagüe y la parte eléctrica.

NO HABRÍA UN «INICIO

NORMAL» EN EL IPOLL

En el IPOLL, lo que se está haciendo es una reforma en el hall de acceso y la parte eléctrica que había generado serios inconvenientes hace un tiempo atrás incluso con un principio de incendio en la parte de los laboratorios y fue otro de los centros visitados a pedido de AFESS FENAPES.

«En este liceo aparentemente las obras no terminan en marzo sino en abril y nosotros le planteamos al Consejo de Educación Secundaria que veíamos como poco probable el inicio normal en ese centro en particular porque la obra es bastante grande», afirmó Suárez.

EN LAVALLEJA FALTA

UN LOCAL NUEVO

El anexo del liceo Nº 3 es uno de los que presenta los mayores problemas junto al liceo de Lavalleja. Este último fue creado en 2013 cuando se separa el centro integrado de primaria y se traslada al expredio de MEVIR «pero eso no alcanza, falta un local nuevo»

Sobre el liceo de Lavalleja, Suárez agregó «van a llegar más aulas prefabricadas pero eso en realidad no es la solución porque un liceo no se puede transformar en una playa de contenedores y lamentablemente es la lógica que está imperando», concluyó el integrante de la dirección de FENAPES.