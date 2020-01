Sobre todo en días pasados cuando Salto vivió una importante ola de calor, pudo verse a muchas personas bañándose prácticamente a lo largo de todo el río Uruguay, así como en distintos arroyos. Ante esto, en conversación mantenida con EL PUEBLO, Mario Derrégibus, encargado del plantel de guardavidas de playas y piscinas barriales de la Intendencia, señaló claramente que se sugiere utilizar para baño únicamente las playas habilitadas, es decir que cuentan con boyas, banderas y guardavidas, y no “las zonas de aguas abiertas”. En Salto son cuatro las playas habilitadas: la del Río Daymán (a un costado de las Termas), Las Cavas, Salto Chico y la del Lago de Salto Grande. Excepcionalmente, el pasado fin de semana, por desarrollarse allí la Fiesta Playa del Lago, se habilitó una playa en Villa Constitución.

SISTEMA DE BANDERAS

Sobre este punto indicó Derrégibus: “Utilizamos el sistema de banderas para señalizar. Verde, que significa playa habilitada; Amarilla, que indica precaución; y Roja, playa no habilitada. Esas son las tradicionales, pero también hay nuevas banderas que hemos implementado en los últimos años, como la Bandera Sanitaria, que es verde con una cruz roja en el medio y la venimos utilizando desde hace cinco o seis temporadas; esta se coloca en caso de cianobacterias, algas, o posible acumulación de peces muertos. También tenemos la Bandera de Tormentas, que es negra con un rayo blanco y se coloca en caso de alertas meteorológicas, de descargas eléctricas más que nada”.

Pero además, comentó el jerarca que “más adelante pensamos implantar otras que las brigadas de Maldonado y Montevideo ya vienen utilizando, como la que indica que hay niños perdidos; hay una alerta en estos casos que es que los guardavidas empiezan a aplaudir y toda la gente se suma, pero se está poniendo también esa bandera sobre todo en las playas del sur y el este”.

Indicó asimismo que la bandera roja es colocada “en los casos de crecidas repentinas del río que hagan que las zonas no estén aptas, o en caso de aparición de cianobacterias en grado agudo, es decir que haya muchas algas”.

En este último caso, dijo que a nivel país se está trabajando en un protocolo para determinar si se usa solamente la Bandera Sanitaria o se lo hace junto con alguna de las tradicionales. Señaló finalmente que en lo que va de este verano no se tuvo que colocar Bandera Sanitaria: “se está trabajando en conjunto con la Clínica Municipal y se hace un chequeo diario del agua, los guardavidas mismos lo hacen, porque están capacitados para eso, e informan a la Clínica sobre el grado de algas”.