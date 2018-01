Crio. Gral. (R) Oldemar Avero, Jefe de Policía de Salto

EL PUEBLO dialogó con el Jefe de Policía de Salto, Crio. Gral. (R) Oldemar Avero, quien realizó el primer balance del año, manifestando su beneplácito en cuanto a la reducción de varios delitos en comparación al mismo período del año pasado.

¿Se ha hecho un balance de los primeros días del año?

Evidentemente tenemos que manejar distintas situaciones, y no solamente números. Primero, tenemos 30 efectivos

más, a partir del 1ª de enero, trabajando en las calles; eso ha sido un alivio y un aire bastante importante a lo que es la parte de efectivos de la Jefatura.

A eso se sumó que, presupuestalmente, pudimos poner dentro al sistema PADO (Policía de Alta Dedicación Operativa), 25 funcionarios más, por lo cual se puede ver la dinámica y la operativa de dichos efectivos, que tiene una mejor retribución, pudiendo disponer de ellos en cualquier horario, debiendo de estar disponibles, a lo que entendamos que es la situación delictiva.

Eso ha mejorado la situación, y creemos que la población ha visto en la ciudad, preferentemente en el centro.

También, hemos diseñado unos nuevos cuadrantes, para trabajar, donde tenemos la disposición de la Guardia Republicana en varios lugares, el PADO en el centro, el GRT (Grupo de Respuesta Táctica) en la zona de Salto Nuevo. Efectivamente, los cuadrantes se manejan acorde a los mapas de calor delictivos.

Los nuevos efectivos nos ha permitido darnos el lujo –si bien aún no hemos llegado al ideal-, de trabajar de otra forma; y en febrero, vamos a tener 25 funcionarios más en el sistema PADO, por lo tanto van a ser un total de 50 funcionarios, lo cual constituye una fuerza importante acorde a las necesidades que tenemos.

El balance realizado, que va desde el 1º al 22 de enero, nos arroja como datos, que hemos tenido 88 delitos menos, un 13% menos que en el mismo período del año pasado. Los hurtos en general, han bajado, teniendo 67 menos, o sea, un 19% más bajo; los hurtos de vehículos, son 37 menos, es decir que se ha bajado un 46% en relación al año pasado; otros hurtos en general, han bajado en un 7%.

En cuanto a las rapiñas, podemos decir que estamos igual que en la misma época en el 2016. Mientras que hemos bajado en los arrebatos, un 69%; en los daños, un 3%; en los abigeatos, un 17%; en la violencia doméstica, se bajó en un 13% y en las lesiones personales, hemos aumentado en un 11%.

¿Por qué se da esa suba en el porcentaje de las lesiones personales?

La explicación del aumento del porcentaje en las lesiones personales, podemos entenderla, por la cantidad de gente que hemos tenido en situación de baleados, como consecuencia de la cantidad de armas que hay en la ciudad, y que están en manos de los delincuentes.

Ese es uno de los debe que tenemos, y en el cual estamos trabajando profundamente para poder quitarlo, porque no solamente se están lesionando entre ellos (delincuentes), sino que en cualquier momento entrarán a lesionar a ciudadanos, que nada tienen que ver con la temática.

Toda esta gente de hábitos malos, los que han salido lesionados con este tipo de situaciones, ni siquiera han revelado quiénes fueron, ni han hecho denuncias en su contra. No tenemos testigos, ellos no aportan datos, y el delito de lesiones, es perseguible a instancia de parte. Por lo cual, lamentablemente, no podemos hacer nada, si bien tenemos la visualización de quiénes podrían ser, y estamos investigando para reunir elementos que enviaremos a Fiscalía para que se pueda actuar.

¿Cuál sería su lectura en base a los datos que nos ha proporcionado?

La lectura es positiva, si bien, evidentemente nos falta mucho. En estos momentos estamos teniendo en el orden de los 12 o 13 hurtos diarios, cuando deberíamos tener una cifra en promedio que baje de los 10, lo cual creemos que sería lo razonable. Me explico, nosotros publicamos todos los hechos, que van desde el hurto de una lamparita, hasta el de una determinada casa de la que se llevan una importante cantidad de dólares, para darle un ejemplo.

Hemos bajado el índice delictual, en barrios como Salto Nuevo, el centro, etc.; y también –en lo cual nos habíamos comprometido-, que son la zona de las termas, que es un lugar donde entendemos que tenemos la mayor parte del turismo.

En cuanto a los barrios, los vamos a ir atendiendo a medida que vayamos teniendo el oxígeno en lo que refiere a personal.

Pero, la realidad viene mostrando que venimos mejorando bastante bien, a nivel nacional estamos avanzando, aunque tenemos que mejorar en muchos aspectos.