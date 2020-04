El Ministerio del Interior se propone desalentar desde esta semana las salidas turísticas

El ministro del Interior Jorge Larrañaga anunció que a partir del miércoles 1º de abril la Policía recorrerá las rutas nacionales para controlar que no haya traslados y circulación innecesaria, en un intento por reducir las posibilidades de contagio y expansión del nuevo coronavirus Covid-19.

Los policías exhortarán a la población a no salir de vacaciones en la próxima Semana de Turismo, que para estos fines podría comenzar el próximo fin de semana.

Larrañaga dijo que no se va a llevar detenido a nadie, pero que se intentará persuadir a las personas para que se queden en sus casas. «No estamos de vacaciones», insistió el ministro.

En la semana de Turismo suelen moverse miles de personas hacia lugares de descanso como la costa, el litoral oeste, Colonia y otros puntos de interés en todo el país.

Por esta razón el gobierno ya tiene pronto el decreto que dispone el cierre de todos los camping públicos, y exhorta a los privados a hacer los mismo. También cerrarán las termas del litoral y se le pide a los hoteles que siguen abiertos que no hagan publicidad ni promociones para la próxima semana.

Los próximos 15 días son claves para intentar contener la propagación del nuevo coronavirus y el gobierno adopta medidas para evitar la circulación innecesaria de personas. Si la gente no circula, tampoco lo hace el virus.