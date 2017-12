Centro Comercial espera reunión con el ministro Bonomi

Policías fuertemente armados con perros entrenados, otros con sus uniformes prolijamente vestidos y atentos a lo que ocurra en las seis cuadras del microcentro y zonas adyacentes de la ciudad, prontos para vigilar todo lo que pasa.

Algunos están parados desde temprano en la mañana, patrullando en moto y otros haciéndolo en auto, a estos se le suman efectivos que vestidos de particular y que están metidos entre la gente, mirando a cada uno de los que camina entre el gentío que se apresta a cobrar ya sea su salario, una prestación social, préstamos o aguinaldos.

Así está por estos días el centro de la ciudad que se apresta a recibir cada jornada a miles de salteños que transitan sus calles en el marco de los preparativos para las fiestas tradicionales que se avecinan y por lo cual el comercio local ha movido todo lo que tiene para ofrecer, con el fin de lograr un repunte en el nivel de ventas.

Se trata de una estrategia de refuerzo del patrullaje por el centro de la ciudad, cuya estrategia surge además del reclamo de los comerciantes del centro de la ciudad y teniendo en cuenta de parte de la autoridades la concentración de gente que se da en estas fechas.

“Debe haber un incremento de personal patrullando la ciudad por una razón clave, hay mucho más gente en las calles de la ciudad por estos días por los motivos que todo el mundo conoce del mes de diciembre y eso determinó a que el Comando lanzara una nueva estrategia de seguridad para vigilar las calles, donde estamos saturando los puntos claves”, dijeron a EL PUEBLO fuentes de la Policía de Salto, consultadas sobre este aspecto.

Desde la policía entienden que el robo perpetrado a la empresa Agencia Central fue la gota que derramó el vaso. El mismo ocurrió a plena tarde y en horas pico, cuyas imágenes se hicieron virales a través de las redes sociales y demostraron la tranquilidad con la que actuaron los dos delincuentes. Los que incluso, vienen asolando la ciudad con distintos hechos similares; pero los que además podrían ser los autores del grave caso aún no resuelto en el que fue baleado el funcionario policial Martín González, que está sin poder volver a ejercer sus tareas habituales por tener las piernas severamente heridas al recibir cuatro balazos de los delincuentes al interponerse entre estos y su pareja, a la que habían encañonado para robarle $2.500 pesos y unos cuantos paquetes de cigarrillos.

González y su pareja, ya pusieron su kiosco a la venta, los funcionarios de Agencia Central aún no salen del susto que recibieron esa tarde al verse amenazados con un arma de fuego por los delincuentes y varios de los comerciantes que han venido siendo víctimas de estos malhechores, esperan que los mismos sean capturados cuanto antes.

Desde la policía aducen que “están trabajando en la investigación” del caso y que esperan “tener pronto resultados” sobre el mismo, porque piensan que “las pistas” con las que cuentan los conducirán en breve a los delincuentes, a los que deben capturar con las manos en la masa por el tema de obtener pruebas fehacientes que establece el nuevo Código del Proceso Penal, que requiere de un rigor mayor para poder capturar a los delincuentes.

ESPERANDO

Consultado por EL PUEBLO el vicepresidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Alfredo Berretta, dijo que la estrategia de seguridad que ha implementado la policía obedece a lo que ha dispuesto la propia fuerza ante los últimos acontecimientos que han golpeado duramente a la seguridad de los salteños.

“El día que ocurrió el asalto en Agencia Central, dijimos basta. Ese día nos colmó toda la paciencia y volvimos a hablar con las autoridades policiales. A la vez que también le pedimos al intendente Lima una reunión porque la situación ya se vuelve insostenible”, comentó a este diario Alfredo Berretta.

No obstante, dijo que ese mismo día suscribieron la nota destinada al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, solicitándole una mayor presencia de efectivos de la Guardia Republicana en nuestro medio y una reunión para elevarle el planteo sobre la situación que atraviesa nuestro departamento en materia de seguridad.

“Pero hasta el momento esa reunión no se ha concretado y por ahora seguimos esperando, porque presuntamente podría haberse dado hoy (por ayer), pero no pasó nada. Entonces una vez que Bonomi nos atienda viajaremos a Montevideo para darle cuenta de toda la situación que estamos atravesando en nuestra ciudad y de lo preocupado que estamos”.

Berretta a su turno, reconoció que el incremento de patrullaje en el centro de la ciudad también pudo darse en función de los insistentes reclamos que han venido realizando desde el Centro Comercial por la situación que se está viviendo.

“De las fuerzas vivas, hemos sido los que más insistimos en que hay que mejorar la situación de seguridad, los que hemos brindado aportes y soluciones al tema, porque queremos que haya soluciones definitivas, de fondo, y en ese aspecto, quizás podamos considerar esta estrategia de la Policía como parte de esos reclamos”, sentenció Berretta.

TERMAS

En tanto, desde los comerciantes y hoteleros de Termas del Daymán, han informado a EL PUEBLO que se ha incrementado el patrullaje y la seguridad en la zona por parte de la Policía, con el fin de cuidar al turista y a los comercios del lugar. “Estamos satisfechos con lo que vienen haciendo en la zona y esperamos que no decaiga, porque la seguridad es muy importante para ofrecer el destino de Daymán a los turistas”, comentaron a este diario, integrantes de la Asociación de Gastronómicos y Hoteleros de Daymán (AGHA).