En una marcha realizada ayer por las muertes de efectivos, preguntan “¿donde está el PIT CNT”?

NI UNO MENOS. Los retirados y pensionistas policiales organizaron ayer una marcha por el centro de la ciudad con el fin de manifestarse ante los hechos de violencia que vive la sociedad y sobre todo por las muertes que le ha tocado a funcionarios policiales en distintos casos de violencia. Reclaman más herramientas legales para poder actuar y exigen que haya respaldo tanto de las organizaciones de trabajadores, como del Poder Legislativo para amparar el uso del arma de reglamento en los casos de legítima defensa, ya que aducen que los delincuentes tienen sanciones más benignas que un policía cuando intenta repeler una agresión.

Retirados policiales de Salto marcharon ayer por “Ni un Policía menos”, reclaman herramientas legales para actuar.

¿Dónde está el PIT CNT que ante la muerte de un trabajador que ellos consideran realizan un paro?”, dijeron.

Los policías retirados están tristes y consternados por la serie de crímenes cometidos contra distintos policías en nuestro país. Pero por sobre todas las cosas, sienten impotencia. Creen que los hechos que han ocurrido han quedado impunes, que los policías vienen siendo ajusticiados, que las autoridades no responden al caso, que el PIT CNT que “hace un paro cada vez que matan a un trabajador, no consideran al policía de la misma manera” y que la legislación favorece a los delincuentes y condena a los policías.

Así lo manifestaron ayer en una marcha que fue convocada por los retirados y pensionistas policiales de nuestro departamento, los que enarbolando el Pabellón Nacional recorrieron en silencio desde la Plaza Artigas hasta la Plaza de los Treinta y Tres, a pie por calle Uruguay. Algunos portaban carteles como “Ni un Policía Menos”. Fueron acompañados por familiares de policías que cayeron en acto de servicio, así como también por muchos funcionarios ya retirados, pero que se sienten muy cerca de la institución policial, como el caso del exsubjefe de Policía de Salto, Julio Rodríguez, entre otros. También hubo dirigentes políticos que participaron de la ocasión, pero todos ellos de la oposición y no hubo presencia de ninguna autoridad del gobierno ni de políticos que respondieran al oficialismo.

LA PROCLAMA

Así, frente al edificio de la Jefatura de Policía de Salto, el retirado policial y comunicador, Miguel Chilosi, leyó con énfasis una proclama que hizo vibrar a los presentes. Allí hizo mención al caso del Cabo Farinha asesinado el 8 de marzo del año pasado, a de Israel Faccio que falleció de un paro cadíaco cuando estando libre vio huir a un delincuente y lo corrió para poder alcanzarlo logrando detenerlo, pero perdiendo la vida por ese esfuerzo. Y también se refirieron a Martín González, que luego de enfrentar a los delincuentes que quisieron asaltarlo, los mismos le efectuaron varios disparos y aún hoy tiene importantes y notorias secuelas que le impidieron volver al trabajo en la fuerza policial.

González estaba presente en el lugar, acodado en su muleta con la que camina.

“No estábamos acostumbrados a vivir entre tanta violencia, con tantas familias destrozadas y tantos sueños destruidos”, dijo Chilosi al leer la proclama.

Y reclamaron “¿dónde están aquellos que con tanto ahínco dicen defender a los trabajadores?, ¿dónde está el PIT CNT que ante la muerte de un trabajador que ellos consideran que hay que realizar un paro, o una marcha, lo hacen?” y se preguntaron acaso “¿el policía no es un trabajador?”.

“Tenemos que ser los retirados y pensionistas policiales que tenemos que levantar nuestra voz y alzar la bandera ‘Ni un Policía menos’”.

Y reclamaron entre otras cosas que “le devuelvan las herramientas que le quitaron al Policía para que el mismo en el marco legal realice averiguaciones, investigue, reúna pruebas y actúe como verdadero auxiliar de la justicia”. Y se preguntaron “¿dónde están los derechos humanos para los policías, para sus familias o para las víctimas de los delincuentes”?

Además exclamaron “es momento de aplicar leyes que respalden el accionar del Policía, que pueda hacer uso de su arma en legítima defensa, que no sea condicionado por pretender ejercer la autoridad para asegurar las leyes”.