Fernando Alonso – en edición anterior – hizo un análisis de la movida cultural local que e generó el pasado 2018 donde también se destacan importantes acontecimientos musicales y artísticos

“En el área de la Música, además de los dos nuevos discos ya mencionados, me atrevo a destacar el recital de “Mateo x 6″ llenando de magia una vez más el Teatro Larrañaga en el marco del programa de Circulación Cultural y el recital de Ruben Rada en la explanada del Puerto, organizado por Salto Grande.

Como evento, la primera Feria Regional de la Música, que si bien de continuar tiene mucho por mejorar, es muy valorable la iniciativa de Cultura de la comuna en gestarla.

Desde lo particular me parece que el proyecto educativo de Nacho Toso y Bettina Alvez aporta una modalidad más que interesante”.