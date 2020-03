Cerrando una etapa de trabajo en el Mvotma y “esperando haber aportado desde aquí a un país más justo y solidario, compartimos el Informe de Gestión del Mvotma 2015 – 2020” – detalló la representante de la entidad, Paula Mosca

Las políticas de vivienda y hábitat implementadas por el gobierno actual poseen una clara vocación de universalidad y una orientación política redistributiva.

Esa vocación de universalidad tiene que ver con el concepto de una política de vivienda sistémica, que tenga que ver con la utopía de avanzar hacia una sociedad más integrada y menos desigual, ndesde el punto de vista de la convivencia de los distintos sectores sociales en un espacio dado y también del punto de vista de su alcance geográfico, lo que constituye uno de los grandes desafíos de la política de vivienda en su contexto territorial y urbano y en su contexto económico, social y cultural.

Se trabaja con la prioridad de satisfacer una necesidad imperiosa de la vida como es el acceso a una vivienda adecuada, en una modalidad de tenencia segura, enfocada en aquellos sectores sociales de menores ingresos, pero siempre atravesadas por una vocación de universalidad de la política.

El énfasis social y la aplicación de un criterio redistributivo se sustentan en un instrumento clave de todo el

sistema que es el comúnmente llamado “subsidio a la cuota”, en realidad “subsidio a la demanda habitacional”, consagrado desde el año 2008 y con rango legal desde 2017, que

establece el pago por una solución de vivienda adecuada en proporción a los ingresos familiares y a la composición y cantidad de integrantes del hogar.

Esta política de vivienda con pretensión de universalidad se conjuga con ciertos énfasis en sectores de bajos ingresos pero su vocación es la de dar respuesta a las necesidades del conjunto de la población, en materia de asegurar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. No estamos trabajando exclusivamente para los sectores de determinadas condiciones socioeconómicas, geográficas, socioculturales, sino para la sociedad toda.

Los grandes objetivos y el discurso estructurador del quinquenio están explicitados en el Plan Quinquenal de Vivienda 2015-2019, que establece que una política habitacional debe habilitar y promover procesos de integración social, de seguridad, oportunidades educativas, laborales, culturales y de condiciones sanitarias adecuadas, pues ello redunda en mejores condiciones de vida para el conjunto de la población. Ello supone incorporar a las políticas sociales, el derecho a la vivienda en y a un hábitat sustentable como

derecho humano básico. Lo interesante de esta visión es su dimensión geográfica y social con el asentamiento, por lo que buena parte de los aspectos más críticos quedaban afuera de la intervención: se intervenía el asentamiento pero el resto no. A partir de la transformación de esta visión se toma como perímetro de actuación un área más amplia, que incluye a varios sectores de asentamiento precario junto con sectores de tejidos urbanos formales; y la actuación que afecta a toda el área requiere levantar el estándar en materia de infraestructura urbana, aspectos ambientales, sociales y en vivienda. Esta experiencia se está haciendo en dos sectores actualmente: en Pando Norte (Canelones) y en Cerro Norte y La Paloma (Montevideo). Entonces, pongamos por ejemplo un caso de unos 5.000 hogares de los cuales 1.500 viven en asentamiento, pero otros 3.500 -que pueden ser tan pobres o con situaciones similares a las del resto pero que son propietarios, inquilinos u ocupantes- no están en un asentamiento porque residen en un sector formal de la ciudad, estos también pueden acceder a los beneficios de la mejora de la calidad de vida. Creo que esto es un esfuerzo valioso que llevó mucho más tiempo en el diseño de la intervención y también más dinero para la mejora y construcción de nuevas viviendas, en ocasiones reforzando la contraparte local. El Programa de Mejoramiento de Barrios trabaja en muchos casos coordinadamente junto al Plan Nacional de Relocalizaciones, en acciones asociadas con la reubicación de familias residentes en áreas urbanas inundables o con otro tipo de situaciones críticas o de riesgos como pueden ser suelos contaminados, y también asociado al Plan Juntos, que atiende a la población que se encuentra sumergida en condiciones socioculturales de las más extremas. Estos tres son los programas de integración socio-habitacional que ha

llevado adelante el Ministerio para enfrentar y revertir las situaciones de precariedad.

El Plan Juntos trabaja con pequeños agrupamientos de entre ocho y diez familias organizadas para desempeñarse en forma colaborativa y genera tanto unidades nuevas como la mejora de viviendas existentes.

Un altísimo porcentaje de las familias participantes poseen jefatura femenina, con mujeres muy jóvenes con hijos menores a cargo y solas, que no completaron el primer ciclo de educación y sin empleo formal, es decir, se trata de la situación más vulnerable que es posible encontrar en la sociedad uruguaya.

Este programa tiene la virtud de meterse en un nivel micro, trabajando con cada caso, con cada familia, a partir de una derivación desde los programas del Mides.

El Plan Juntos en este período se ha ido institucionalizando y profesionalizado con una lógica de abordaje que se ha venido perfeccionando: la población que atiende Plan Juntos no va a solicitar ingresar al programa en una ventanilla

que dice “Plan Juntos”, sino que es identificada por los programas de proximidad del Mides (Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red, Cercanías) que realizaron una evaluación, detectaron un déficit desde el punto de vista de la habitabilidad y la derivaron a Plan Juntos. Ahí existe una fortaleza desde la coordinación de programas que forman parte de

la estrategia de atención a la pobreza, no solo por ingresos sino considerando la pobreza en relación a las necesidades básicas insatisfechas. Esta lógica de intervención es complementaria a otras que, integradas de una manera armónica, poseen la potencialidad de generar una sinergia

importante.

También un instituto especializado como es Mevir, que interviene en el medio rural y en las localidades menores a 5.000 habitantes, ha incorporado innovaciones sumando a su forma de operar más tradicional una nueva lógica de intervención, de mejora de las viviendas, de mitigación, de reversión de la precariedad.

Es un desafío a futuro, dada su reciente aprobación, la implementación de los apoyos técnicos y sociales para los casos contemplados en la ley de desalojos colectivos y prescripción adquisitiva corta, que surgió desde el Parlamento, propuesta por la bancada del Frente Amplio y que el Ministerio reglamentó hace pocos meses, con la intención

de que forme parte de la lógica integrada de abordar de una manera enérgica y con mejores instrumentos la situación de la segregación socio territorial y de la precariedad urbana habitacional.