Varios políticos de todos los partidos se han comunicado con los distintos referentes de agrupaciones murgueras con el fin de saber si sus nombres estaban incluidos en los respectivos repertorios. “No sé si es a favor o en contra, pero el nombre de varios están en casi todas las murgas y esas consultas no sé si son a favor o en contra”, dijo a EL PUEBLO el presidente de la Asociación Salteña de Actores de Carnaval, Ernesto Lasiú.

Consultado por este diario acerca de los preparativos de las diferentes murgas, que por otro lado, ya realizaron las respectivas presentaciones de trajes de cara al concurso que empieza este jueves 9, Lasiú comentó que todas las agrupaciones ya están listas y expectantes por lo que será este año el concurso de carnaval.

El presidente de ASAC declaró que “la mayoría de las presentaciones de trajes en los respectivos clubes donde ensayan las murgas se han llevado adelante y ha sido un éxito total. La gente acompañó mucho y todas las agrupaciones realizaron espectáculos muy dinámicos, presentando repertorio y trajes”.

Sostuvo que todos quedaron conformes con la recaudación que tuvo cada agrupación, porque es un aditivo importante antes de llegar a la primera rueda del concurso en el Parque Harriague.

Dijo que mientras la gente va respondiendo las agrupaciones van quedando expectantes por lo que puede pasar en el teatro de verano.

VARIOPINTO

Este año las agrupaciones murgueras se muestran muy variopintas en sus composiciones ya que las edades de quienes las integran dependen del conjunto que se trate. Además muchos murguistas veteranos con experiencia se agruparon en un conjunto y otros más nuevos se pusieron del otro lado.

“Es bien variada la integración porque hay murgas de gente como Uno más Uno que hace tiempo no salían y volvieron este año a la calle con propuestas diferentes. Y habrá mucha diferencia entre los distintos espectáculos, lo que dará lugar a que sea algo más entretenido para la gente”, dijo Lasiú.

No obstante, dio a conocer el detalle del concurso oficial de agrupaciones que comienza este jueves en el teatro de verano. Inicia a las 21:30 horas en punto con una entrada de 80 pesos. Este jueves actuarán: Uno más Uno, La Bacacuasa, La Grandulona y cierra Falta La Papa. Mientras que el viernes 10 actuarán las murgas Tuya y Mía, No Hay Tu Talle (de Bella Unión), Punto y Coma y cierra La Remontada.

Lasiú defendió el precio de la entrada a 80 pesos diciendo que “es una entrada muy popular,hace tres años que no lo modificamos para que la gente pueda concurrir. El sonido es de Sebastián Sabarroz y el maestro de ceremonias será Roberto Lucero, y hemos tercerizado la cantina”.

Adelantó que los popurrí de cada agrupación van a estar muy cargados, porque hubo un año que estuvo muy cargado.

“Los políticos llamaron por teléfono a los delegados de las agrupaciones porque querían saber si los habían incluido en sus repertorios, una cosa de locos porque además si quieren aparecer van a aparecer o por las buenas o por las malas”, señaló Ernesto Lasiú.