Lic. Fabián Bochia, Secretario General de la Intendencia de Salto

EL PUEBLO tuvo la palabra del Secretario General de la Intendencia, Lic. Fabián Bochia, quien se refirió a los proyectos que se llevarán a cabo en este 2018, previa autorización de la Junta Departamental, haciendo hincapié en la necesidad de la austeridad en el manejo de los recursos, para poder afrontar compromisos y lograr la concreción de los objetivos fijados por la administración actual.

¿Cuáles son los objetivos primordiales de la administración?

El primer objetivo es mantener la administración económica – financiera en los ámbitos normales y esperables. Precisamente en el día de ayer estuvimos reunidos evaluando el flujo de fondos, esperando que no hayan ni crecientes, ni ningún otro tipo de catástrofes, para así cumplir normalmente con las obligaciones de la comuna.

No tenemos previstos más ingresos, salvo por medio de concursos, como por ejemplo algún mecánico que se necesite, o algo por el estilo, pero no mucho más; hablamos de puestos estables, no casos puntuales como pueden ser para la semana de turismo, por ejemplo.

También, esperamos que este año se pueda culminar la fase del Fideicomiso de Administración, que implicaría, entre otras cosas, el de camionetas, ómnibus, maquinaria, camiones, para reforzar la flota de la Intendencia; ese es un gran objetivo.

Ya pagamos la cuota del fideicomiso, que fueron 148 millones de pesos, monto que varía al estar en Unidades Indexadas, pero era más o menos lo proyectado, dado que la inflación fue escasa y hubo poco movimiento de la UI.

La Junta Departamental ya retomó sus actividades y tenemos entendido que ya enviaron proyectos de decretos respecto a algunos temas, ¿es así?

Nosotros ya enviamos un proyecto de decreto para que se pueda permitir la construcción de un edificio que se ubicaría frente a Plaza Artigas, pegado a la Cardiorrespiratoria Móvil, en calle Artigas, que se llamará Edificio Catedral.

Por otro lado, entre este mes de febrero y marzo, es probable que enviemos dos proyectos de decretos –lo que ya fue publicado-, que buscan poder comercializar la zona 6 de Arapey, para instituciones gremiales, asociaciones civiles, pero no empresariales, y así poder dinamizar dicha zona para colonias de vacaciones.

Mantuvimos una reunión con el Pte. de la Junta Departamental, Alberto Villas Boas, y delegados de las bancadas de todos los partidos, junto al Director de Hacienda, Gustavo Chiriff, y el Director de Turismo Mariano Rodríguez, y técnicos de la Intendencia, comentándoles qué es lo que enviaremos. Ellos plantearon la posibilidad de realizar algunas modificaciones, pero lo importante es que se aportó una carpeta con información, que posibilitará que cuando lleguen a la Junta los dos proyectos, tendrán avanzada la discusión.

¿Se tiene pensado realizar alguna modificación presupuestal?

Este es el último año en el que hay posibilidad para realizar modificaciones presupuestales, porque el año que viene es un año electoral, y seguramente si enviamos algo será muy cauto, para que no genere mayores egresos para la comuna, porque es un año clave para hacer frente al fideicomiso, que implica para nuestra administración, el que viene y el 2020 (más los 12 años por delante, esté la administración que esté); así que si enviamos un mensaje a la Junta, será modesto económicamente hablando, para poder cumplir con los objetivos.

No descartamos, dependiendo de lo que pueda surgir en el transcurso del año, enviar a la Junta proyectos de decretos sobre determinados asuntos.

Estamos embarcados en un proyecto medioambiental -del cual haremos algunos anuncios en el futuro-, porque queremos que Salto sea amigable con el medioambiente reduciendo las bolsas de plástico, por lo que estamos trabajando en ello. También, estamos apoyando –como ya lo informamos-, una pequeña modelo industria láctea en la zona de Nueva Hespérides; estamos arreglando el Museo María Irene Olarreaga Gallino, colocándole impermeabilización en la azotea, después de muchísimos años, entre otras cosas.

Por lo tanto, la clave es la parte económica – financiera y, después, seguir pagando en fecha, manteniendo, por ejemplo el boleto a $ 10, queremos que llegue el fideicomiso para poder desarrollar toda la estructura municipal en cuanto a obras; de a poco vamos a seguir asumiendo las obras que están tercerizadas; creemos que quizás para marzo podremos inaugurar el hormigón en un tramo de calle Zelmar Michelini; el acceso a Arapey, el cual queremos trabajarlo este año a través de un FDI (Fondo de Desarrollo del Interior); concretar el Proyecto Julio Arévalos, quien ganó con el Ministerio de Turismo, el nombramiento de Pueblo Turístico, y que sirva como lanzamiento del turismo rural en Salto. Por ahí pasarían las grandes líneas.

En las últimas semanas se ha visto un malestar por parte de los vecinos del Vertedero Municipal; ¿existe la posibilidad de revertir tal situación, quizás cambiándolo de lugar o aplicar una metodología como la de reciclaje y encapsulamiento como en el Departamento de Florida, o alguna otra?

Hay que reconocer el problema. Estuve con la gente del lugar, quienes fueron a hablar conmigo y con Fernando González, a quienes manifestamos que tienen razón en su malestar y protesta, que el humo provocado por los incendios, en verdad los complican.

Lo que hicimos, primariamente, fue bituminizar Ferreira o El Trillo, para que volaran menos bolsas; después, a los camiones que son abiertos, les colocamos sol y sombra o una lona para que no volara la basura. Y sí, se prende fuego la basura y se complica la situación, al haber un problema de combustión en las bolsas plásticas. Por eso, en lo que están trabajando tanto el Dr. Juan Pablo Cesio, como el Jefe de la Unidad de Recolección, Fernando González, es en un proyecto con la DINAMA (Dirección Nacional de Medioambiente), en el cual se realizará, en primer lugar, un estudio sobre el Vertedero, para ver la posibilidad del mejoramiento en el tratamiento de los residuos, a largo plazo, pero en ese lugar. Nosotros no podemos decir que sacaremos el Vertedero de ese lugar, porque sería, entre otras cosas, llevar el problema a otro lado. Lo que pretendemos, sí o sí, es reducir la cantidad de basura, en la medida de lo posible; hay un proyecto de reclasificación de los residuos que va a ayudar al reciclado y de tratamiento mejor en la zona.

En lo que se ha avanzado mucho ha sido en el mejoramiento de la logística de tratamiento de los residuos, en lo que tratamos de mejorar más, para minimizar los riesgos.

Con los vecinos quedamos de reunirnos nuevamente en marzo, y mantener reuniones periódicas, para evaluar qué se está haciendo al respecto.

Los mismos manifestaron que reconocen los esfuerzos que se están haciendo, después de 20 años de tener problemas.

El cambio de la chapa matrícula, ¿ha tenido buena receptibilidad en la ciudadanía?

Viene bien. Hemos tenida una buena receptibilidad por parte de la gente. Estamos controlando el cambio, sacando resoluciones donde mes a mes se van corriendo. Esto, junto con el pago de las contribuciones, de patentes, los que también han sido buenos en el primer mes del año y en este mes de febrero, que son los meses fuertes. La verdad que la afluencia de público ha sido buena, ha pagado, lo que significa un espaldarazo, en un momento que no es sencillo, tanto en Salto como en el resto del país.