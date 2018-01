El director de tránsito analizó las causas de los siniestros de tránsito.

Ante la seguidilla de siniestros de tránsito ocurridas en la semana que pasó, algunos de ellos con resultado fatal, lo que preocupa a la población en general, EL PUEBLO consultó al Director de Tránsito, Dr. César Sánchez, para analizar la situación actual en materia de seguridad vial en Salto.

Al respecto, el jerarca señaló que “cuando se analizan detenidamente los accidentes, por lo general están relacionados con el incumplimiento de normas básicas o el accionar del propio ser humano y es imposible tener en cada esquina un inspector. Es una problemática que el propio departamento y cuerpo inspectivo lo ve así, como un flagelo y si todos se ponen de acuerdo en combatirlo podremos hacerlo pero requiere de la colaboración de otras instituciones como Jefatura de Policía, Policía Nacional de Tránsito, Ministerio de Salud Pública, todo organismo que tenga que ver con el tema debe estar decididamente involucrado y colaborando con el tema y también la misma población”, comentó Sánchez.

PREOCUPA EL INCREMENTO DE LA AGRESIVIDAD A INSPECTORES DE TRÁNSITO

Algo que también preocupa a las autoridades, es el incremento de la agresividad a los inspectores, “pero eso es un tema social”, dijo Sánchez.

“A veces, las agresiones se dan por cuestiones absolutamente menores y no se dan por lo que la mayoría de la gente puede pensar que es por alguien acompañado en moto en un barrio y con todo absolutamente ilegal. También se dan incidentes en pleno centro por una multa de una UR (Unidad Reajustable), como lo es por no cumplir con el horario de carga y descarga que es entre las cinco y las nueve de la mañana”, comentó el Director de Tránsito.

“Es un problema social y de violencia en el que estamos embarcados todos y con lo que tenemos y vamos a seguir trabajando. Por el momento lamentamos todo tipo de agresiones que no conducen a nada pero la fiscalización y el control continúa”, precisó Sánchez.

Sobre el accionar del funcionario de tránsito ante una agresión, el jerarca dijo que lo primero que se debe hacer es informar a la autoridad correspondiente y de forma inmediata se realiza la denuncia que corresponde a la seccional policial y se informa al gremio por un protocolo de actuación que se pone en funcionamiento de inmediato.

SON “RACHAS”

Sin embargo, el Director de Tránsito negó que se dieran más episodios de violencia hacia los inspectores, “a mi criterio no hay un aumento, lo que sí se da son una serie de rachas que en un determinado momento aumenta y en otros disminuye”.

Asimismo, el jerarca comentó que “el puesto del inspector de tránsito es muy ingrato porque la mayoría de las veces va a recibir la crítica y muy pocas veces se le va a valorar por querer salvar una vida humana. El personal que trabaja en esto, lo tiene muy claro y sabe que está en un lugar de exposición y riesgo”.

“Entiendo que se han sucedido elementos de agresiones pero de la misma manera que se dan siniestros con resultados de víctimas fatales y entiendo que son circunstancias coyunturales”, dijo Sánchez.

CONTINÚA EL APOYO DE LA POLICÍA A LOS INSPECTORES

El jerarca de tránsito también fue consultado por la continuidad del apoyo que desde Jefatura se brinda al personal de tránsito en su labor diaria, resguardando de alguna manera su tarea y garantizando el cumplimiento de la ley.

Ante el incremento de los hechos delictivos que trajo como consecuencia la implantación del PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa) en nuestra ciudad, se consultó a Sánchez para saber si este nuevo operatiavo había disminuido la colaboración de la Jefatura con la Intendencia. Sobre este tema, Sánchez informó que días atrás hubo una reunión con el Jefe de Policía y quien estaba ocupando interinamente la Dirección de Tránsito de la Intendencia, el Jefe del Cuerpo Inspectivo, Alberto Clames (ante la licencia reglamentaria de su titular, Dr. César Sánchez). Tras dicha reunión se confirmó por parte de la Policía que el apoyo de los efectivos policiales a la tarea inspectiva continuaría tal como se venía haciendo hasta ahora.

Confirmando esta continuidad, dijo que se realizó días atrás un operativo conjunto efectuando fiscalizaciones en velocidad, documentación, uso de casco y cinturón.

“El contacto con el común de la Jefatura es permanente, sabemos que ellos tienen sus propios problemas que atender respecto a la seguridad, pero sabemos también que dentro de sus ítems a atender está el tránsito y de ninguna manera podemos decir que se ha limitado o retaceado el personal que se destinaba a la Intendencia”, dijo Sánchez.

UN TEMA DE EDUCACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE CADA UNO

Finalmente, reflexionando sobre la situación del tránsito en general y la posibilidad de hallar una solución a esta problemática, el Director de Tránsito señaló que el mismo “es un problema básicamente educativo y de responsabilidad de cada uno y no lo va a solucionar la fiscalización. El tema de la agresión es igual que los accidentes de tránsito, donde vemos a menores conduciendo motos de alta cilindrada, o van sin casco, conduciendo a velocidad excesiva, sin el cinturón de seguridad y así muchas cosas más. A veces la gente se molesta por la multa por el cinturón de seguridad pero hemos tenido el año pasado víctimas de siniestros fatales dentro de la ciudad por no usarlo. Lo mismo pasa con el casco, donde estamos con absoluta inflexibilidad desde el punto de vista punitivo, tanto en el uso del casco, como el cinturón de seguridad y la velocidad de los vehículos y en ese sentido estamos trabajando”, concluyó.