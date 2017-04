El FA rechazó votar sueldo para los ediles y acusó a los colorados de querer “beneficiarse con los recursos públicos”

Andrés Lima se va de licencia y sería una noticia, porque es la primera vez desde que asumió el cargo de intendente de Salto en julio del año 2015, unos 21 meses atrás, que dejaría el cargo por licencia reglamentaria.

Según trascendió, son cinco los días que el jefe comunal solicitó a la Junta Departamental para tener asueto y sin embargo los mismos deben estar sometidos a la votación positiva de los ediles. Pero la discusión interna es quién queda al frente de la comuna, ya que su primer suplente, Alejandro Noboa, mostró sus diferencias con la conducción de la administración y renunció en febrero del 2016, apenas siete meses después que había asumido.

Noboa no iría a asumir el cargo de intendente, según afirmaron a este diario fuentes del gobierno, aunque cuando Lima renuncie al cargo a principios del año 2020 para postularse a la reelección, se presume que será en ese tiempo cuando el exdirector de la Universidad de la República en Salto pudiera quedar con el cargo, cuya primer suplencia aún ostenta.

Ahora será el turno de los suplentes que aún trabajan con el jefe comunal en lo político o de los que siguen trabajando junto a él desde la Intendencia, los que deberán ocupar el cargo, en el caso de estos últimos, está el caso del profesor Gustavo Chiriff, actual director de Hacienda de la comuna y hombre de máxima confianza del intendente Lima, que si bien es el cuarto suplente, cargo al que accedió por el acuerdo político entre la Lista 888 con el Partido Comunista, podría ser quien suceda a Lima por estos días.

Aunque trascendió que quien también podría asumir como intendente, será el segundo suplente de Lima, Pablo Estévez, un hombre jubilado de la administración pública que presidió la Lista 888, “Agrupación Humanista Armando Aguirre”, la cual lidera el jefe comunal.

El tema fue planteado ante la Junta Departamental y será esta la que decida en los próximos días.

En tanto que la tercera suplente del intendente, es Sonia Rodríguez, pero por el momento su nombre no se manejaba.

RECHAZO

En otros temas, el Frente Amplio rechazó en las últimas horas y en forma oficial el proyecto de modificación presupuestal que fue presentado ante la Junta Departamental, con el fin de que los ediles reciban partidas de dinero en carácter de retribución a la tarea que realizan.

En ese sentido, el Plenario Departamental del Frente Amplio se reunió el pasado lunes y fustigó al Partido Colorado por la iniciativa diciendo que “se trata de un intento del Partido Colorado de tratar de beneficiarse con los recursos públicos”, por lo cual, resolvió:

“Rechazar rotundamente y no votar el Proyecto de Modificación Presupuestal de la Junta Departamental de Salto presentado por el Partido Colorado, en lo referente a otorgar partidas de dinero como retribución a la tarea de los Ediles, dicha propuesta por su forma y contenido se aparta claramente de preceptos constitucionales, legales y reglamentarios”.

“Claramente se trata de un intento del Partido Colorado, de tratar de beneficiarse a costa de los recursos públicos haciendo de eso su práctica habitual, ningún frenteamplista va a acompañar iniciativas que pretendan hacerse de dineros de todos los salteños”.

“Los frenteamplistas no propiciamos estas iniciativas, estamos para sacar adelante las responsabilidades de gobierno, y para defender en el debate, a los injustos ataques de la derecha conservadora”.

“Continuaremos en la línea de pensamiento que defiende las buenas prácticas de administración de la cosa pública, por lo que se faculta a la Bancada de Ediles a continuar en la defensa de los recursos que son de todos los salteños”.