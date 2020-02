Mónica Bottero, ex candidata a Vicepresidente por el Partido Independiente, visitó nuestra ciudad y sostuvo que:

Las dirigentes del Partido Independiente a nivel nacional y local, Mónica Bottero, Rosario Fagúndez y Leticia Santín, visitaron la redacción de EL PUEBLO, para conversar respecto a distintos temas políticos de actualidad, entre ellos, la participación de dicha fuerza política en el gobierno de coalición que asumirá el 1º de marzo, y el respaldo a la candidatura de Carlos Albisu a la Intendencia de Salto. Por otra parte, destacar el trabajo mancomunado que se viene realizando en la lucha contra la Violencia de Género.

¿Se redoblan los esfuerzos al formar parte del futuro gobierno?

MB: Sí, sin duda. Es una doble, triple responsabilidad, para mí, a nivel personal; primero, porque a dos meses de haber ingresado al Partido Independiente, tuve que asumir la responsabilidad de acompañar nada menos que a Pablo Mieres como compañera de fórmula, o sea que, mi entrada a la política fue como de golpe y son medias tintas, no pude pensar mucho en nada. Fue un placer, por supuesto, una gran responsabilidad y, sobre todo, un curso acelerado de política, porque enseguida recorrimos el país, Pablo por su lado, yo por el mío, y Gerardo Sotelo, que estaba haciendo, también, la experiencia nueva, por el suyo. Y eso nos fogueó en el poquito tiempo que estamos aquí. Ahora, además, desde que en octubre decidimos acompañar al gobierno electo, estamos ante la responsabilidad de tener que asumir la gestión de gobierno, del Partido Independiente en particular, a través de nuestro máximo referente, Pablo Mieres, como Ministro de Trabajo y, también, algunos otros compañeros de partido que, van a asumir responsabilidades en esa gestión de gobierno.

Además, en el caso de Montevideo, no nos podemos olvidar, donde tenemos la mitad de la población del país, a nuestro compañero Gerardo Sotelo, en el equipo de la candidatura a la Intendencia de Laura Raffo. Y bueno; haciendo diferentes experiencias en el interior, porque, usted sabrá que, en cada departamento las realidades internas son diferentes, y el nuestro es un partido federal y, por lo tanto, cada departamento tiene autonomía para hacer sus alianzas. Y, aquí en Salto, nuestro candidato, Hoover Rosa, acompañado por Leticia Santín, también dirigente del partido en Salto, decidieron acompañar la candidatura de Carlos Albisu a la Intendencia. Por eso estamos acá con Rosario Fagúndez, para acompañar ese proyecto y, en este caso, hablar un poco del tema de las mujeres y la violencia.

¿Preocupa al partido Independiente cuál será la realidad del país con la que se encontrarán a partir del 1º de marzo?

MB: Nosotros sabemos desde hace tiempo, desde que vimos actuar a éste gobierno, el que empezó como entregado, con pocas ganas, a diferencia de los gobiernos frenteamplistas anteriores, sabiendo, quizás, que las posibilidades de perder el gobierno en estas elecciones iban a ser altas, entregando la gestión de la seguridad, sobre todo; con un panorama económico bastante adverso, donde no se hicieron reformas que eran muy necesarias y urgentes, como, por ejemplo, la de la seguridad social, que hace ya más de dos años el propio Ministro Astori dijo que el próximo gobierno iba a tener que encarar la reforma de la seguridad social, preguntándonos, por qué no la reformaban ellos, si tenían dos años y medio de gobierno por delante. Ese tipo de cosas nos hacían pensar ya, que había una dejadez. Y bueno, la gestión de un país con cinco años de dejadez, después, se pagan. Si además estamos en un escenario regional e internacional adverso para la economía, evidentemente, nos íbamos a encontrar con un panorama económico difícil. Pero, además, en otros escenarios donde no se hicieron las cosas que no se hicieron las cosas; que se tenían que hacer; el más notorio, es el área de la seguridad, pero, también, por ejemplo, las políticas sociales. Nuestros parlamentarios investigaron tanto en el Ministerio de Salud Pública como en el MIDES, situaciones realmente inaceptables; por lo tanto, si bien no tenemos los números, porque desde el gobierno, a pesar de que ahora existe por la ley de transparencia el Habeas Data, la obligación el gobierno no ha dado un montón de números, por lo que sabemos que nos vamos a encontrar con un montón de ellos que son difíciles. Pero, bueno, desde la campaña electoral, desde el principio, todos los partidos de la oposición, hemos estado diciendo que estamos listos para asumir la responsabilidad de tomar las riendas del país; sabemos que no la vamos a tener fácil; sabemos que la oposición, si bien algunos declaran que va a ser constructiva, ellos mismos están anunciando que se están armando(en sentido simbólico) para defender lo que ellos llaman conquistas que, en algunos casos, nosotros no compartimos que sean tales; por lo cual, como dijo nuestro presidente electo y quienes acompañan al gobierno, estamos dispuestos a encarar esa responsabilidad.

La posibilidad de formar parte del próximo gobierno, ¿le brindará al Partido Independiente poder revertir la magra votación de las últimas elecciones, demostrando en la cancha ser artífices de una buena gestión?

RF: Por supuesto. Para nosotros es un orgullo que se acuerden del Partido Independiente; algo preveíamos porque, mucho antes de la elección, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, hizo la campaña con el programa de gobierno nuestro debajo del brazo. Eso nos daba la pauta de que compartía muchas de las cosas que ahí estaban escritas, y sabíamos que, una vez que se contaran los votos, de todas maneras íbamos a estar acompañando esta propuesta. Porque, además, ya habíamos decidido que, no podíamos volver a acompañar un proceso donde el Frente Amplio fuera gobierno; necesitábamos un cambio, y sabíamos que lo íbamos a apoyar, ya fuera liderado por el Partido Nacional, el Partido Colorado o cualquiera de los partidos que éramos oposición. Así que, sí, pensamos que es muy positivo para nosotros los cargos que vamos a estar ocupando en el nuevo gobierno, desde donde vamos a poder demostrar y llevar a cabo, y decirle a la población que, aquellas cosas que le prometimos y en las que íbamos a trabajar y poner nuestro mayor empeño en lograr, vamos a estarlo haciendo.

¿Qué representa para el Partido Independiente ser el lema utilizado para disputar la Intendencia de Montevideo?

RF: Usted sabe que, la ingeniería electoral impedía que se pudiera hacer con uno de los partidos tradicionales, por lo que se necesitaba un lema, por lo cual, para nosotros, vuelve a ser otro motivo de orgullo, poder prestar el lema, sobre todo, cuando nos aunamos alrededor de una candidata tan prestigiosa como es Laura Raffo. Para nosotros, es doblemente importante, porque somos feministas a ultranza, y nos parece estupenda la candidata que va a representar a la coalición en Montevideo.

Por otra parte, nos parece una muy buena medida, el haber formado un gabinete con un integrante de cada partido; nosotros tenemos representándonos a Gerardo Sotelo, quien lo hará de gran forma. Ahí tenemos otra oportunidad de demostrarle a la ciudadanía que, cuando le pedimos el voto, se lo pedimos para bien.