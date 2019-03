Daerlin Yarraz, presidente del Club de Leones Salto Los Azahares, fue distinguida en la ciudad de Concordia el pasado sábado con el premio La Delfina, por su incansable labor y compromiso con la comunidad, algo que generó mucho apoyo y emoción por parte de los integrantes del mencionado club por el compromiso en la construcción social junto a las mujeres de esa organización.

El pasado sábado se realizó en la ciudad de Concordia, la entrega de los premios “La Delfina”. El premio instituido por el Intendente Enrique Cresto destaca y pone en primer plano el compromiso, la dedicación y la labor de mujeres concordienses y ahora de la región que dedican su vida a la construcción de una sociedad mejor, cada una desde su ámbito y en distintos espacios de lucha, reivindicación y construcción social. En esta oportunidad, la salteña Daerlyn Ilarraz, Presidente del Club de Leones Salto Los Azahares de Uruguay, fue galardonada.

PREMIO “LA DELFINA”

Llevan este nombre en homenaje a quien fuera la compañera de vida y de batalla del Supremo Entrerriano, Pancho Ramírez, y que rompió con los cánones femeninos de una época al involucrarse en la lucha por la independencia de la patria y la autonomía de provincia entrerriana abrazando las armas y la bandera del federalismo.

En este acto especial los nombres de las mujeres distinguidas fueron propuestos por las distintas instituciones que conforman la Comisión Municipal de la Mujer en Argentina. Es así que la entrega de premios se realizó en Casa de Piedra, en la Costanera de Concordia, sobre las 18 hs. Se premiaron a distintas mujeres de Concordia y en esta ocasión de Salto, propuestas por las asociaciones no gubernamentales de la cuidad vecina de Concordia.

El Club de Leones de dicha ciudad propuso a la León Juana Ponce, por Concordia y a la Presidente del Club de Leones Salto Los Azahares de Uruguay Daerlyn Ilarraz, quien fue avalada por sus compañeros. En la ocasión la premiada salteña estuvo acompañada de una nutrida delegación del Club que preside, Leos y miembros del Club Universitario Salto Res Non Verba y así también de varias autoridades locales y nacionales. Para el Club de Leones es un gran orgullo por el compromiso leonístico, dedicación y valores éticos de Daerlyn que sea premiada por su labor lo cual disfruta junto a su familia que la apoyan no solo en el leonismo que lo ubica en lo más alto de su gestión con la inauguración de la Sede y fundación de un Hogar Estudiantil este año, sino su labor en los grupos de la tradición, en la comisión pro IMAE, temas de seguridad, apoya jóvenes rurales y sobre todo dedica su tiempo al servicio comunitario. Un ejemplo de mujer que tenemos en Salto y logra su merecido premio La Delfina por primera vez para Salto.

PROGRAMA LEONES EDUCANDO

Club de Leones Salto los Azahares comenzó a patrocinar el Programa Leones Educando en Colegio Inmaculada Concepción ubicado en calle Artigas y Piedras.

Este fin de semana una delegación de 4 Leones participaron de un Taller de capacitación para trabajar con niños y jóvenes en dicho Colegio. Este programa busca educar en valores y habilidades diarias para evitar el consumo de todo de tipo de drogas y crear un ambiente escolar positivo.