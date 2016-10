Las autoridades de Educación Inicial y Primaria de Salto están preocupados por el escaso número de niños de tres a cinco años que han sido inscriptos para cursar el nivel inicial en las escuelas y jardines de Salto. El plazo vence mañana viernes y este será el único período de inscripciones para el 2017, algo que se observa con preocupación por parte de las autoridades, informó a EL PUEBLO, la Inspectora de Educación Inicial Mercedes Curti.

“No están asistiendo como esperábamos. El día lunes solo se inscribieron tres niños y eso nos preocupa. Los padres tienen que tomar conciencia que si no lo inscribe ahora al niño no es posible realizar la planificación para el año que viene. Además este es el único período para inscribirlo”, afirmó la inspectora.

El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2017 de educación inicial específicamente para niños de entre tres a cinco años (cumplidos al 30 de abril de 2017). El procedimiento administrativo comenzó el pasado lunes 24 y finalizará mañana viernes en todos los jardines de infantes y escuelas del país. Por cuarto año consecutivo, se realizarán únicamente a través de la plataforma digital Gestión Unificada de Registros e Información (GURI).

DOCUMENTACIÓN

A PRESENTAR

Las familias de los niños de tres, cuatro y cinco años, en este caso cumplidos al 30 de abril de 2017, tienen plazo hasta mañana viernes para concurrir a los jardines de infantes y escuelas más próximos a sus domicilios para concretar la inscripción. Al momento del trámite es fundamental presentar documento de identidad del niño, partida de nacimiento o libreta de matrimonio, vacunas al día, carné de salud y pase (en caso de que haya asistido a otra escuela o jardín) y una constancia de domicilio para constatar la proximidad al centro de estudios. El padre, madre o tutor solo debe llevar su documento de identidad.

Las inscripciones son para el sistema educativo y no para la escuela, por tal motivo de no haber cupo en el jardín o escuela en que se realice la inscripción, se asegura un lugar en el sistema porque los inspectores distribuirán a los alumnos garantizando el derecho a la educación de todos los niños de cuatro y cinco años de edad, como lo exige la normativa. Por eso, los padres deben optar por otros dos centros educativos, en caso de que no haya más cupos en su lugar de inscripción, aclaró Curti.

HAY CUPO PARA 300 ó 400 NIÑOS EN NIVEL TRES

En 2016 cursaron la educación inicial unos 85.000 alumnos en todo el país y el CEIP promueve el ingreso de los niños de tres años al sistema educativo, ya que una temprana escolarización mejora la adquisición de conocimientos y marca un buen futuro en todo el proceso de aprendizaje de los alumnos. La educación Inicial es concebida para estimular el desarrollo afectivo, social motriz e intelectual de los niños de tres, cuatro y cinco años, así como para fomentar la inclusión social del alumno y el conocimiento general de sí mismo, de su entorno familiar, de la comunidad y del mundo natural.

Sin embargo, no todas las instituciones educativas del departamento cuentan con nivel tres y según explicó la inspectora el cupo es de alrededor de 300 ó 400 niños porque solo dos escuelas y cinco jardines en la ciudad darán clase a niños de tres años, además de las escuelas rurales. Esta tarea es absorbida mayormente por los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF).

La inspectora recordó también que a partir de los cuatro años de edad es obligatoria la escolarización de los niños y solicitó a los padres que llevan sus hijos a los CAIF y quieren hacer el pase a Primaria, que necesariamente deben inscribir a los niños en el jardín o la escuela que eligieron.

95% DE LOS NIÑOS

DE CUATRO AÑOS

ASISTE A CLASES

En términos de cifras, más del 95 % de los niños de cuatro años de edad del país asiste a un centro de educación inicial, mientras que prácticamente todos los niños de cinco años asisten a clases. El ingreso de los niños de tres años varió de 5.411 niños matriculados en 2005 a 12.900 en 2016. El país cuenta con 192 jardines de infantes y 2.246 escuelas con grupos de nivel inicial; son 4.514 la cantidad de grupos de tres, cuatro y cinco años distribuidos en todo el territorio. La cantidad aproximada de niños inscriptos para el año lectivo 2016 fue en el nivel de tres años de 12.900; en el de cuatro años de 34.550; y en el de cinco años de 36.900, lo que representa una matrícula total en inicial de aproximadamente 85.000 alumnos.