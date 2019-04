La dependencia al teléfono celular, especialmente en la población adolescente y joven, se ha convertido rápidamente en un problema que preocupa a muchas familias e instituciones educativas. A tal punto llega la cuestión, que uno de los liceos más concurridos de nuestro medio, el Liceo Nº 5 “Arq. Armando I. Barbieri”, ha instaurado el “Día sin celular”, que se conmemora el 23 de abril, en casual coincidencia con el Día de la Lengua Española.

Trabajos de concientización y sensibilización sobre el tema en cada aula con los diferentes docentes del centro, pero también charlas abiertas a la comunidad caracterizan a ese día y los días previos.

En diálogo con EL PUEBLO, el Director del centro educativo, Prof. Jorge Buslón, dijo que “desde hace un par de años, desde que estoy yo en la Dirección del liceo, viendo la problemática del mal uso del celular y los inconvenientes que trae, instrumentamos el “Día sin celular”, en una fecha que en realidad es arbitraria, es decir que no tiene ningún fundamento especial de por qué hacerlo el 23 de abril, simplemente surgió de hablar con los chiquilines”. Este año, la semana de vacaciones de Turismo (semana anterior a la del 23) en parte dificultó el tr abajo que habitualmente se realiza en los días previos; igualmente, ese día se vivió una jornada especial y con muy buena receptividad.

Asimismo, comentó que “el Día sin celular es el fruto de todo un trabajo de sensibilización que se realiza desde la semana anterior, donde los profesores hacen actividades que apuntan a eso: no es que no se use, sino a hacer un buen uso. Ese día los alumnos ya están acostumbrados, porque hemos tratado de institucionalizarlo, a que pueden vivir sin el celular y que su uso puede ser sumamente útil”.

El pasado 23, el liceo complementó las actividades realizadas con los estudiantes, con una jornada dirigida especialmente a los padres. “Se hizo una jornada con el Dr. Gabriel Cartagena (abogado) y la Policía Comunitaria acerca de aquellos inconvenientes y delitos informáticos que tienen que ver con las redes sociales y particularmente con el uso del celular”, explicó el Director, y agregó: “después los docentes trabajan cada uno en el aula jerarquizando el buen uso del celular, de eso se trata, y arrancamos fundamentalmente con los alumnos de primer año. Ese día todos en el liceo tratan de no usar el celular, entonces se busca modificar esas conductas, se trata de trabajar contra la Nomofobia, que es la dependencia absoluta del celular, sobre todo para que ellos sepan que también se puede vivir sin el celular”.

¿QUÉ ES LA NOMOFOBIA?

Se define así al miedo a no estar conectado, a la angustia que provoca dejar el celular olvidado en casa o no poder consultar los mensajes cada pocos segundos. Produce una dependencia absoluta, que genera un problema de autoestima y de relación. La inseguridad personal es el factor más común que causa Nomofobia.