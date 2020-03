La autorización de OSE no llega, dicen

Días pasados, Antonio Miguel Acosta y Rodolfo Pío, vecinos del Barrio Horacio Quiroga se hicieron presentes en la Redacción de EL PUEBLO para plantear su molestia por algunas expresiones del exintendente Andrés Lima, y actual candidato al mismo cargo, que consideran no son del todo ciertas. Concretamente se refieren a que «Lima viene diciendo con insistencia estos días que donde había pozos negros, ahora hay saneamiento, y eso no es así, en el barrio sigue habiendo unos 700 pozos negros, a pesar de que ya están todos los materiales (de la red) colocados, pero hace más de un año y medio que estamos esperando la habilitación de OSE para que cada casa pueda conectarse y esa habilitación no llega nunca», dijeron. «Yo por ejemplo gasté mi dinero haciendo las canaletas para colocar los caños en mi casa y poder conectarme y sin embargo sigo esperando…», comentó Pío.

Sobre qué respuesta se les ha dado desde OSE, narró Acosta que «Lima nos dijo que los martes se reunía con la ingeniera de OSE, entonces fuimos un martes y encontramos a los dos, pero la ingeniera no quiso escucharnos, se fue por un costado, nos hizo un desaire; Lima dijo que ante eso él no podía hacer nada, que él tenía una forma de trabajar y ella otra…También estuvimos en la planta de OSE en Salto Chico, y hasta viajamos a Montevideo, pero nada…». En tanto Pío dijo que «esto no es política partidaria, esto tiene que ver con la higiene y la salud de más de 700 familias que siguen con pozos negros esperando por el saneamiento, a pesar de que está todo pronto para que se autorice. Además, cuando se solicita servicio de barométrica, a veces demora hasta dos meses, a pesar que la vemos pasar a cada rato por el barrio, y si se contrata una particular, privada, cobra 1.000 pesos». Los vecinos insisten en que «la gente tiene que saber la preocupación con que vivimos y cómo nos duele que un candidato quiera sacar réditos políticos con nuestra situación, encima con algo que no es cierto, porque no es cierto que tengamos saneamiento».

Especificaron además que «una sola manzana se conectó a la red y es porque está junto al barrio Bello Horizonte, entonces se conectaron a la red de ese barrio; y algunos vecinos más de nuestro barrio también lo hicieron sin la autorización correspondiente, por lo que podrían recibir una multa de más de 40.000 pesos según nos dijeron, pero además la mayoría no queremos hacerlo sin autorización porque se puede dañar la red, podemos perjudicar al barrio».

Antes de retirarse, Acosta y Pío quisieron mostrar el documento firmado en setiembre de 2016, entre OSE, la comisión del barrio y el intendente Andrés Lima donde quedaba establecido el convenio para la instalación de la red de saneamiento, algo que, reiteramos, se logró hace un año y medio pero no así, hasta el momento, la autorización para la conexión de cada hogar, y nadie sabe responder en qué plazo se podrá concretar.