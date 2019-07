El Programa “Teacher Exchange 2020” apunta a experiencias de enseñanza y gestión en un centro educativo de Estados Unidos.

Está dirigido a docentes del CEIP, CES, CETP y CFE; y a directores de Ciclo Básico y Bachillerato que deseen acceder al programa de intercambio, cumpliendo actividades académicas en los Estados Unidos.

El plazo de postulación vence el 14 de agosto de 2019 a las 23:59.

El programa va dirigido a docentes de Educación Primaria que cumplan con los siguientes requisitos: son elegibles los docentes de inglés con un mínimo de 2 años de experiencia en enseñanza primaria pública.

Pueden postularse los maestros participantes en el Programa Ceibal en Inglés con un mínimo de dos años en el Programa Ceibal en Inglés, que estén participando del curso de inglés para maestros-2019 y tengan un trabajo constante en el desarrollo de las clases B y C del programa.

El programa también contempla a los docentes que estén enseñando inglés en el ámbito rural.

Son elegibles los docentes de Inglés, Matemática o Ciencias (Física, Química, Biología) de Enseñanza Secundaria pública y UTU de todo el país con un mínimo de 2 años completos de experiencia docente en Educación Media, que posean título docente expedido por instituciones habilitadas a otorgar el título de profesor de educación media.

Para los docentes de, Matemática y Ciencias es excluyente poseer un nivel de inglés B1 (PET o similar).

En todos los casos deben tener una dedicación horaria en el sistema público de educación media de por lo menos 20 horas (en los años 2018 y 2019).

DIRECTORES DE CICLO BÁSICO O BACHILLERATO DE ENSEÑANZA PÚBLICA QUE CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

Son elegibles los directores que puedan acreditar un mínimo de 2 años ininterrumpidos de ejercicio como tales.

Los directores deben poseer un nivel de inglés B1 (PET o similar)

Los directores deberán ser interinos o efectivos, no así directores por art. 20.

Los sub-directores no son elegibles.

DOCENTES DEL CFE QUE CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

Que sean profesores de las carreras de profesorado de inglés de cualquiera de los centros de formación docente de la ANEP o que sean docentes de inglés como segunda lengua en los IFDS o IINN.

Deben tener al menos 2 años de antigüedad y un mínimo de 20 horas en formación docente en 2019.

DOCENTES DEL CEIP, CES, CETP y CFE QUE CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

Educadores de cualquier área del conocimiento con proyectos sobre inclusión y abordaje de la diversidad que se encuentre actualmente en ejecución.

Los docentes que se postulen a esta beca deben estar trabajando además como docentes de aula en cualquier subsistema con un mínimo de 20 horas.

Los postulantes deberán acreditar un nivel de inglés de B1 (PET o similar).

BENEFICIOS

Visitar un centro educativo de los Estados Unidos y compartir experiencias de docencia y gestión con docentes de ese país.

Realizar un seminario universitario

Programa de Orientación en Uruguay.

Traslado aéreo Uruguay – Estados Unidos – Uruguay

Alojamiento en casa de familia, comidas, libros, actividades culturales y transporte local.

REQUISITOS

Cumplir con el perfil descrito para enseñanza primaria o media.

No haber viajado como becario Fulbright anteriormente.

No haber residido en los EEUU previamente.

Tener la ciudadanía uruguaya.

Compromiso con la búsqueda de la excelencia en la educación.

Deseo de conocer otros sistemas educativos.

Interés en desarrollar vínculos con instituciones educativas en Estados Unidos.

No hay un límite de edad; no obstante, se priorizará a docentes con menos de 30 años de trabajo.

Los/las docentes de Inglés de primaria deben comprometerse a trabajar en cargos de Inglés en la Escuela Pública durante todo el año 2020.

Los docentes del Programa Ceibal en Inglés deben comprometerse a trabajar en el Programa Ceibal en Inglés por dos años después de volver de la beca.

Los docentes de educación media deben comprometerse a brindar dos talleres en el año 2020 a docentes de Educación Media.

Todos los participantes seleccionados deberán entregar un informe de las actividades pedagógicas y culturales realizadas al finalizar el programa.

Todos los participantes seleccionados deberán realizar un proyecto de mejora de las prácticas educativas de acuerdo a la experiencia que observaron.

Dicho proyecto deberá ser presentado al Consejo de Educación Secundaria a través de las respectivas Inspecciones, Plan Ceibal o Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, antes del 30 de mayo de 2020.

FECHA Y DURACIÓN

Tres semanas durante el mes de febrero de 2020.

INSTRUCCIONES PARA POSTULARSE A LA BECA: MUY IMPORTANTE

La declaración de la información relativa a cargo y datos personales del postulante configura una declaración jurada respecto a la veracidad de los mismos.

Acceder el formulario a través de nuestra página web: fulbright.org.uy

Lo primero que el postulante debe hacer es seleccionar el grupo docente por el cual se presenta a este programa. Las posibilidades son: docentes de inglés de enseñanza primaria pública – Docentes del Programa Ceibal en Inglés.

Docentes que dictan inglés en el ámbito rural en enseñanza primaria – Profesores de Inglés de Educación media – Docentes de Matemáticas de Educación Media – Docentes de Ciencias (Física, química o Biología) de Educación Media.

Directores de Ciclo Básico o Bachillerato – Docentes del inglés del CFE.

Docentes trabajando en proyecto sobre inclusión y abordaje a la diversidad.

Una vez completado el formulario, el postulante debe hacer click en la tecla Submit que se encuentra al final del mismo.

Ello enviará el formulario directamente a la Comisión Fulbright. El postulante recibirá un mensaje confirmándole que se ha recibido su formulario.

El plazo de presentación vence el día 14 de agosto a las 23.59.

Luego de esa fecha no se aceptarán postulaciones.

Los postulantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad serán llamados a una entrevista.

Al ser convocado a la entrevista el postulante deberá presentar tres documentos adicionales:

Fotocopia de cédula de identidad.

Ultima calificación e informe reciente de Inspección y Dirección.

Carta de la dirección de la institución avalando la postulación del docente.