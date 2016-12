La XXII edición de la Fiesta Playa del Lago, retoma la tradición de la celebración más importante que se da en los primeros días de enero en el departamento. Para esto, Villa Constitución se viste de fiesta y se prepara para recibir a mucho público que visita la localidad en esta ocasión.

Por tal motivo, el Director de Descentralización de la Intendencia de Salto, Sergio García Da Rosa, el Alcalde del Municipio de Villa Constitución, Carlos Souto y parte de la comisión organizadora estuvieron en el Palacio Córdoba, donde dieron a conocer los detalles de la fiesta.

PARA TODOS

El Director de Descentralización de la Intendencia de Salto señaló que la misma “es una fiesta para la familia donde se recibe fundamentalmente a gente de distintos rincones de la región y el país todo, sobre todo de mucha gente que habitualmente no está en la zona y por las fechas, aprovecha para quedarse junto a sus familias y visitar la localidad”.

García Da Rosa afirmó que si bien el año pasado la fiesta fue suspendida por las inundaciones que se habían producido en Salto con el fin de acompañar la situación que se estaba viviendo, ahora destacó que “la celebración vuelve con más fuerza que nunca” y que Villa Constitución “espera a todos los visitantes de brazos abiertos”.

Por su lado, el Alcalde de Villa Constitución, Carlos Souto, dijo que la actividad se cumplirá del 6 al 8 de enero, nos vemos “muy comprometidos con esta fiesta y tomamos las riendas de la misma con un compromiso muy importante, ya que además tenemos el apoyo de varias organizaciones, entre ellas la de la Intendencia de Salto”.

ORGULLO

“Con mucho orgullo y alegría venimos trabajando firmes en la mejora de Villa Constitución, de toda la localidad, así como también de la Costa, para que puedan estar lo más cómodos posible todos aquellos que nos quieran visitar”, dijo el Alcalde de Constitución, Carlos Souto.

El jerarca dijo que “habrá eventos deportivos y espectáculos públicos, así como también estará la parte de camping que es de acceso gratuito, así que los invitamos a todos, porque queremos que esos días queden en la historia de nuestra ciudad y serán todo bienvenidos”.

Mientras que la integrante de la Comisión Organizadora de la XXII Fiesta Playa del Lago, Mercedes Arismendi, indicó que “estamos todos muy comprometidos con el desarrollo de la fiesta”. Y adelantó que se llevarán a cabo actividades recreativas y deportivas para todos los que deseen participar, también se llevará a cabo la Elección de la Reina y habrá una serie de espectáculos de primer nivel artístico sobre el escenario.

En tanto que la también integrante de la Comisión Organizadora, Nataly difundió lo que respecta a la grilla de artistas que estarán en el escenario.

EL DÍA INAUGURAL

La Fiesta empieza el 6 de enero a las 21:30 horas con la apertura oficial de la fiesta, el espectáculo lo abre el conjunto salteño de rock and roll Perdí la Púa, luego se presentarán las aspirantes a Reina de la Fiesta y más tarde actuará Musicanto Cuatro, Latin Plena y habrá baile en el Club Cádiz con esa misma banda que ofrecerá un show en el lugar.

EL SÁBADO 7

Mientras que el sábado 7 de enero estarán actuando sobre el escenario Musiqueros del Fogón, se dará la segunda participación de las aspirantes a Reina sobre el escenario, el Dúo Alberto y Virginia, se cumplirá la elección de la Reina del Festival, la actuación del conjunto AX-13, culminará A Plena Samba y luego habrá baile con AX – 13 en el Club Cádiz.

CIERRA EL DOMINGO 8

Por último el domingo 8 de enero a partir de la hora 19:30 se hará la entrega de premios de todas las competencias deportivas, enseguida actuará el grupo de Hip Hop de la Intendencia, Danzas locales, prosigue su actuación sobre el escenario el solista Juan Benítez, luego actuará el Grupo Sin Fronteras, la actuación de Wanco y La Dupla, aunque aún no confirmamos el número artístico que hará el cierre de la actividad,’manifestó.

Comentó además que las actividades deportivas se cumplirán en el Lago aprovechando la naturaleza, donde habrá kayak, maratón, fútbol femenino, voleyball playa, destacamos la participación del Club Remeros en la organización de los deportes acuáticos. Asimismo, los organizadores destacaron que las actividades deportivas empezarán sobre las 10:30 de la mañana y que se han acondicionado todos los espacios y la infraestructura para albergar a los visitantes.