Juan Carlos Gómez también se solidarizó con la familia del fallecido, pero aclaró que en las zonas habilitadas para baño no hubo accidentes

ADEOMS se solidarizó con la familia del joven fallecido en aguas del río Uruguay en la zona del Salto Chico y defendió la acción de los funcionarios guardavidas, diciendo que fueron objeto de críticas de manera injusta, ya que para muestra de la responsabilidad con la que actúan, en todas las zonas habilitadas para baño no se registraron accidentes de ningún tipo, y tampoco han ocurrido en las piscinas barriales.

En ese sentido, el presidente del gremio de funcionarios municipales, Juan Carlos Gómez, señaló que “brindamos nuestra solidaridad a la familia afectada, una tragedia que se llevó una vida, pero más allá de eso, nos han preocupado mucho las declaraciones que se vertieron por los familiares, que, asesorados por otras personas, se intenta responsabilizar a los guardavidas de la Intendencia de Salto y como muchos de ellos están nucleados en nuestro sindicato sentimos a necesidad de aclarar esta cuestión”

Destacó que “el grupo de guardavidas ha venido trabajando con un a enorme responsabilidad, no desde ahora, sino desde siempre, desde hace muchos años a tal punto que en todo lo que va de la temporada de verano no se ha registrado un solo accidente en las zonas habilitadas para baño donde hay servicio de guardavida, así como tampoco hubo hasta el momento accidentes en las piscinas barriales”.

El titular del sindicato declaró que “esto demuestra la responsabilidad con la que trabajan los compañeros y compañeras. Y es labor de este sindicato aclarar estos asuntos y limpiar la imagen de los funcionarios porque lamentablemente se plantean cuestiones muy groseras, como por ejemplo, que los guardavidas no acudieron en tiempo y forma o tuvieron miedo, cuando no es así”.

En tal sentido, el titular del sindicato de municipales expresó que “ADEOMS se solidariza con la familia de la persona que sufrió el trágico accidente, pero queremos aclarar estas cuestiones que nos parece sumamente necesario hacerlo, porque sabemos que hay personas que se aprovechan de una situación muy triste y asesorando a la familia del fallecido, buscan endilgarle responsabilidad al trabajador que nada tuvieron que ver con este asunto”.