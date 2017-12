La Presidente de la Unión de Innmigrantes de Salto Elizabeth Widmaier hizo una reflexión de las actividades cumplidas este año y también desde la génesis del grupo.

Todos los años que venimos realizando la Fiesta del Inmigrante que ya estamos apuntando a la 18a. son distintos.

Año a año cada compañero que ha ocupado la presidencia y la directiva, le ha puesto una impronta y todo ha sumado a un crecimiento humano personal y colectivo constante e ininterrumpido…

Este 2017 nos enfocamos en los niños, en el aporte al departamento a través de iniciativas de la Intendencia y de la Universidad de la República, y al mantenimiento de vínculos con instituciones a nivel nacional e internacional.

Con Inspección de Primaria se trabajó un proyecto en las escuelas Italia, Armenia, España, Portugal y Argentina: A que jugaban nuestros abuelos» – señaló.

-¿Qué resultados obtuvo el proyecto escolar?

-“Fue totalmente exitosa la participación y la creatividad de los niños, de sus docentes, de la comunidad de adultos. La iniciativa fue acertada y el intercambio muy rico. Podemos decir que incentivamos a la búsqueda del conocimiento y al encuentro de los afectos en el entorno familiar. Buscando en el baúl de los recuerdos, aquellos accesorios con los que nuestros abuelos enseñaron a nuestros padres, y que nos hemos olvidado de compartirlos con nuestros hijos. Pues ellos están en la era de la informática y se va perdiendo el diálogo familiar. Por lo que consideramos que este pequeño gran proyecto, nos recordó a todos, que los niños no necesitamos entretenerlos tanto con la computadora, sino darles nuestra dedicación, atención.

Con la Intendencia colaboramos en la convocatoria del Tema: Los Ritos Funerarios de las Colectividades».

Proyecto que apunta a movilizar el turismo y la actitud responsable en la valoración de la arquitectura local, y en especial de nuestros cementerios

Que tienen una riqueza escultórica impresionante y también a través de ellas, habla sobre las familias de nuestras ciudades.

Además de apoyar la idea de algunos docentes de secundaria, con proyectos comunitarios concretos, que la muerte forma parte de la vida, que hay que ser responsable en sus actitudes frente a ella, y no tomársela a lo ligero.

Estuvimos presentes en las conclusiones que ellos dieron sobre el tema…y nos sorprendieron gratamente.

No miran los cementerios como origen de recreación o morbo, sino han ido al rescate de la historia…y se vio el compromiso de una generación de cuidar el patrimonio y el legado arquitectónico.

Seguimos queriéndolo, tenemos todo para arrancar ya,y seguimos a la espera de la decisión de obra de la Intendencia.

Sí, simbólicamente colocamos un marcador, pero las piedras definitivas no las hemos podido colocar.

Hemos visto este año un nuevo crecimiento de número al realizar el desfile por calle Uruguay, es mucha gente la que está disfrutando participando, y esa es la idea. Aprovechamos para agradecer a todas las academias de danzas por su valioso y colorido aporte, como a las orquestas de músicos, y la colectividad paraguaya que trajo su ballet desde Paraguay”.

MUSEO DEL INMIGRANTE

“Nos queda un proyecto en el tintero, que es ver si se puede concretar un museo del inmigrante permanente en la ciudad… creo que tenemos que seguir uniendo esfuerzos para algo que nos represente a todos, aquellas etnias minoritarias, sin perder la identidad de cada una de las corrientes migratorias mas importante.

Año a año, los desafíos son más grandes. Pues nos han contactado grupos de ballet de Buenos Aires y de África, para participar en nuestra fiesta, pero nos damos cuenta que a veces no tenemos la infraestructura suficiente como para recibirles.

Así que habrá que pensar de qué manera se puede armar un equipo que una lo cultural, cómo lo hicimos con la Universidad de la República, con la logística que se necesita para dedicarse a este tipo de intercambio internacional.

Las Embajadas estuvieron este año muy bien convocadas a través de las colectividades en forma individual.

Los españoles en su festejo de los 150 años de Asociación Española de Socorros Mutuos, los rusos, con los 160 años de presencia diplomática en el país.

Estuvieron en varias oportunidades los diplomáticos en Salto.

Por lo que creímos que las convocatorias anteriores a través de la UnI Salto, están dando sus frutos.

Pues empiezan a resurgir nuevamente las colectividades que estaban en un bypass de esperanza…

Puedo concluir que el grupo año a año se ha fortalecido con las dificultades. Pues a veces funcionamos medio año con la mitad de las colectividades y de golpe aparecemos todos…y la peleamos juntos…

Así que siempre disfrutamos de estos milagros.

Los que estaban enfermos se curan para estar, los que estaban tristes, se olvidan para apoyar y los que tienen ideas locas… arrastran a todos a una locura que nos hace feliz… pues dentro de nuestra humildad no nos olvidamos que nuestros abuelos tenían menos, la pasaron peor y no perdieron las esperanzas.

Y nunca dejaron de agradecer.

También la colaboración desde la Intendencia fue muy importante.

Con el Mercado, el personal de todo Cultura y Comunicaciones, las autoridades representativas del departamento… y no me quiero olvidar de los medios de prensa de Salto.

Ya son parte de ese equipo de este proyecto denominado la Fiesta del Inmigrante.

Imposible describir la alegría que sentimos, cuando año a año empezamos a mover la máquina, para que Salto destaque y los éxitos que son de todos.

El primer lunes luego de la Semana de Turismo nos encontraremos nuevamente en Casa Diocesana, a la que agradecemos muchísimo que nos reciban para realizar nuestras reuniones de coordinación, el primer paso es la elección de la nueva directiva, que es la que marca anualmente el rumbo del grupo. Con el deseo firme de que en breve se concrete el monumento al Inmigrante”.