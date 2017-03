Nicolás Sant’Anna quiere que la situación “sea más pareja”.

El empresariado local ve con alta preocupación la situación de conflictividad laboral que se ha venido suscitando en los últimos tiempos, donde se ha generado una serie de situaciones de conflicto que han tenido en el ojo de la tormenta.

En ese aspecto, el empresariado entiende que se ve perjudicado por los “excesos” que a su juicio cometen los sindicatos y por lo cual debería haber un “equilibrio” en las relaciones laborales por lo cual señala que “no se están dando las condiciones” para que haya una situación de esta naturaleza.

Consultado sobre este asunto, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), Nicolás Sant’Anna, dijo que la situación debe “estar pareja pero que incluso hay recomendaciones de la propia OIT que tampoco se han tenido en cuenta”.

El titular de la gremial empresarial admitió que “actualmente hay una lista de empresas que estarían cerrando” sus puertas por las situaciones de conflicto laboral que se han venido generando en los últimos tiempos.

PREOCUPADOS

El presidente del Centro Comercial, Nicolás Sant’Anna señaló que desde hace un tiempo a esta parte “vemos con mucha preocupación lo que viene pasando a nivel de la conflictividad laboral y estamos tratando de equilibrar la balanza, porque considero que en relación al mundo de las relaciones laborales no ha habido un equilibrio adecuado en la sociedad”.

Añadió que “cuando una parte gana siempre es algo problemático y eso es lo que nos ha venido pasando en estas últimas épocas, por lo cual ahora pensamos contrarrestar para alcanzar un equilibrio”.

Con respecto a los niveles de enfrentamiento que existen con varios sindicatos, Sant ‘Anna expresó que “las cosas tienen que estar parejas, porque todos tienen su visión de las cosas, y si una de las fuerzas, como es el caso de los sindicatos, ganan siempre, es porque tienen más fuerzas y están dejando de lado a una de las partes más importantes”.

“Nosotros reclamamos una mayor flexibilidad y la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha emitido recomendaciones sobre esta situación, las que ni siquiera han sido tomadas en cuenta en nuestro país. Por ejemplo, las medidas de ocupación que se han dado en las distintas empresas, han sido medidas de presión excesivas y nosotros, los empresarios, cuando las mismas suceden, no tenemos posibilidad de defender nuestros derechos ante eso y quedamos relegados”, exclamó el titular del CCIS.

No obstante, Nicolás Sant’Anna comentó que actualmente tiene en su poder “una lista enorme de empresas que están cerrando sus puertas durante este período, por toda la presión que reciben de parte de los sindicatos, situación que las hace inviables y si nosotros no actuamos como para que las medidas y las normas laborales se flexibilicen, habrá menos puestos de trabajo para la gente en poco tiempo”, vislumbró el presidente de la gremial de empresarios.