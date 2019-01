El pasado domingo llegó a nuestro país la Presidente de la Asociación Internacional de los Clubes de Leones, León Gudrun Yngvadottir. Durante su visita, recorrió varias obras y actividades que desarrolla la asociación en Montevideo y fue recibido por el Intendente de Montevideo, Ing. Daniel Martínez.

Al día siguiente a su llegada, el pasado lunes, brindó una charla abierta para Leones, Leos y Cachorritos en el Hotel Sheratton de Montevideo, de la cual participó una delegación de Leones de Salto.

Con posterioridad y a mediante una importante ceremonia hizo entrega de la Carta Constitutiva al nuevo Club de Leones Universitario de Salto “Res Non Verba” que se formó el pasado 11 de noviembre, en nuestra ciudad.

LA ENTREGA DE LA CARTA CONSTITUTIVA

La Presidente de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, León Gudrun Yngvadottir, entregó la Carta Constitutiva al nuevo Club de Leones Universitario Salto “Res Non Verba”, en una destacada ceremonia donde participó una delegación de este Club de Leones y del Club padrino de Salto “Los Azahares”. Esto ocurrió en la noche del lunes 21 del corriente, luego de la conferencia que se realizó en el Hotel Sheraton de Montevideo.

Durante la conferencia que brindó, motivó al leonismo uruguayo con la experiencia de su país, ya que en Islandia son 320 mil habitantes y explican el éxito en varias áreas a través de la felicidad y la seguridad. Allí, explican que no tienen ejército y la policía no utiliza armas, ya que la criminalidad es mínima.

Gudrun Yngvadottir, pidió navegar hacia nuevos horizontes donde el leonismo, invitando a realizar alianzas estratégicas con empresas y otras organizaciones sociales buscando el interés de la comunidad y que quienes desarrollen el servicio se sientan felices de hacerlo.

Además, pidió fomentar el programa “Leones Educando” por la importancia que tiene en la juventud.

Gudrun Yngvadottir de Gardabaer, fue elegida para servir como Presidente Internacional de la Asociación Internacional de Clubes de Leones siendo la primera mujer en ocupar este cargo. Tiene un año de duración en su cargo tras haber sido electa en las convenciones anuales que realizan los Leones con el voto de los Leones que integran esta asociación en todo el mundo.

NUEVO CLUB DE LEONES UNIVERSITARIO SALTO “RES NON VERBA”

El nuevo Club de Leones Universitario de Salto “Res Non Verba” que se formó el pasado 11 de noviembre, en nuestra ciudad, recibió de la Presidente de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, León Gudrun Yngvadottir, la Carta Constitutiva del nuevo Club.

El Club de Leones Universitario de Salto “Res Non Verba” nació apadrinado por el Club de Leones “Los Azahares”, y congrega a 27 jóvenes de diferentes ciudades de la zona norte del interior del país. Se fundó el 11 de noviembre de 2018 y en su momento contó con la presencia del Gobernador de Distrito J1, Rafael Moyano.

Ahora, la Carta Constitutiva que llegó desde Estados Unidos, fue traída por la Presidente de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, León Gudrun Yngvadottir y entregada a los socios y consejeros que han guiado al grupo en su formación.