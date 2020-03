Los presidentes de los directorios de ANTEL Andrés Tolosa y de UTE Gonzalo Casaravilla (jerarcas del Frente Amplio) enviaron sendas notas al director de la OPP Isaac Alfie en respuesta a su solicitud de información sobre el estado económico y financiero de las empresas públicas como insumo para definir en estos días un aumento de tarifas.

Según las notas a las que accedió Subrayado (que son muy parecidas en su contenido), ambos jerarcas recuerdan que “el actual directorio se encuentra integrado en su mayoría por miembros del gobierno anterior”.

También señalan que resolvieron “junto con el Poder Ejecutivo anterior no proponer ajuste de tarifas”.

La nota enviada a Alfie desde ANTEL, firmada por Tolosa, agrega: “dado que el gobierno que usted representa pretende llevar adelante una política con respecto a las empresas públicas que no se conoce por la mayoría de este directorio, no corresponde que se tome una definición económica financiera tan relevante por nuestra parte”.

El presidente de ANTEL al final agrega: “sin perjuicio señalamos que nuestros cargos están a disposición del Poder Ejecutivo”.

La nota firmada por el presidente de UTE Gonzalo Casaravilla, es prácticamente igual (foto principal arriba), y también pone los cargos a disposición del gobierno de Luis Lacalle Pou.

El presidente de OSE Milton Machado también respondió en los mismos términos y puso el cargo a disposición. Lo que ocurrió en este caso es que el directorio votó dos a uno a favor de no enviar la información solicitada.

El director de la oposición, que ahora es gobierno pero está en minoría, pidió que le dieran a él la información, lo que fue aceptado por el presidente de OSE.

Distinta fue la actitud de la presidenta de ANCAP Marta Jara, quien respondió a la solicitud de la OPP enviando la información correspondiente.

POLÉMICA

La respuesta de los presidentes de las empresas públicas obedece a la decisión del Frente Amplio de no responder la solicitud de información de la OPP en el entendido de que es una movida política del nuevo gobierno para pasar la responsabilidad política del ajuste de tarifas al anterior gobierno.

La administración de Tabaré Vázquez definió el año pasado que en enero de 2020 no iba a haber ajuste de tarifas, y que la decisión quedaría en manos del nuevo gobierno.

Esa decisión generó molestia en el gobierno entrante de Lacalle Pou durante la transición. Se entendió entonces -y ahora también- que el gobierno del Frente Amplio no quiso subir las tarifas para dejarle esa mala noticia al nuevo gobierno.

LA NOTA DE ALFIE

La nota envida el lunes 2 por el director de la OPP a los directorios de las empresas públicas (UTE, OSE, ANTEL y ANCAP) solicitaba información variada sobre el aumento de costos registrado a partir de enero de 2020 por el ajuste de salarios, entre otros factores. También pedía información sobre inversiones futuras que afecten el ejercicio 2020.

(Fuente: Subrayado)