Transferencias y tickets de alimentaciónen lugar del retiro individual en escuelas

Primaria instrumentará un plan de prueba durante semana de turismo respecto a la alimentación de los niños que al día de hoy retiran los almuerzos en las escuelas. «Hasta ahora estábamos con una solución que es el retiro individual de almuerzo en las escuelas que abarca a 51.704 niños en 720 escuelas», señaló el Consejero Pablo Caggiani.

Sin embargo «Primaria, la Federación Uruguaya de Magisterio, el Ministerio de Desarrollo Social y el Inda vienen trabajando en escenarios de mayor restricción a la circulación, y allí se llega a un ensayo en semana de turismo que implica no abrir escuelas pero realizar una transferencia a través de asignaciones familiares a quienes tienen esta prestación o entregar ticket alimentación para la minoría que no la tiene».

«Esto se está instrumentando esta semana y se garantiza que estos 51.704 niñas y niños que al día de hoy retiran almuerzo en escuelas, van a tener cubierto el almuerzo en turismo mediante esta modalidad», señaló.

«Lo que no podemos garantizar es que quienes entran esta semana al sistema de alimentación, lo tengan resuelto en turismo por los tiempos que necesita BPS como la empresa de ticket alimentación para darnos la solución».

Caggiani se refirió a la posibilidad de que se postergue el inicio de clases luego del 13 de abril y dijo que las autoridades de Salud y del Sinae están evaluando. «Por parte de Primaria se viene trabajando en el sistema de alimentación, desde el punto de vista pedagógico y aguardando qué es lo que sucede con el inicio de clase. Es una decisión que va a tener que ver con las medidas sanitarias y no con las medidas educativas», sostuvo.

«No tenemos ningún plazo definido pero tenemos claro que esa fecha es muy frágil, depende de cómo evolucione la epidemia en Uruguay y el recurso de suspender las cases que afecta a 700.000 niños de Anep, es un recurso que está en relación a la situación sanitaria», concluyó.