El próximo 14 de octubre – a iniciativa del Plan Departamental de Lectura – llevado adelante por la Licenciada María Luisa de Francesco se cumplirá el evento “Primavera sin miedos”; un espectáculo con cuentos y canciones para espantar los miedos y vivir a pleno la primavera. Se sugiere a los participantes llevar lápiz y papel para jugar. La propuesta incluye cuentos, juegos y canciones.

La idea es cuentos que nombren el miedo, el miedo como factor de la vida de las personas, las pequeñas tienen miedos, las medianas también y las grandes también. Son distintos miedos: pero todos en algún momento de la vida, tenemos miedo. El miedo es un factor de ayuda para conservar la especie por ejemplo. Pero sin embargo las fobias y miedos cotidianos nos paralizan, no nos dejan crecer, no nos dejan experimentar. Entonces la idea es: canciones que nombren miedos, cuentos de miedos y después haremos un pequeño taller, con una fogata llena de miedos. El mensaje será: vivir la primavera sin miedo.

La primavera indica renovación, vamos a renovarnos y vamos a sacarnos los miedos para vivir la estación del color, a todo color, sin miedo.

IMPORTANTE DISTINCIÓN A MARÍA LUISA

DE FRANCESCO

En la localidad de Virrey del Pino, Partido de La Matanza, en reunión plenaria la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Madre Teresa aprobó y dio a conocer los nombres de las personas e instituciones que serán distinguidas con el Premio Nacional y Latinoamericano: “La Hormiguita Viajera”, Edición 2016.-

La entrega de las distinciones se llevará a cabo el sábado 3 de diciembre del 2016 en el anexo de la Biblioteca Popular Madre Teresa.

Los premiados son los siguientes, a saber: Maestra Latinoamericana de Literatura Lic. María Luisa de Francesco, “por su trabajo de verdadera maestra, por su compromiso con la palabra, el lenguaje, la lectura, para todos y con todos, en especial los niños y jóvenes, sin descuidar jamás la formación y capacitación de los mediadores de lectura (docentes, bibliotecarios, narradores, etc), por ser referente del plan nacional de lectura del Ministerio de Educación y Cultura, por su amplio y extenso trabajo como escritora porque desde las redes sociales diariamente promueve la escritura, de famosos y de ignotos escritores, para producir el goce de la palabra compartida, y de esa forma darnos herramientas de lectura y promoción. Por toda una trayectoria desde el mundo de la palabra honesto, profundo y con una convicción que es contagiosa y beneficiosa para todos. Se busca dar acceso a los jóvenes, padres y toda la comunidad al placer que despierta la lectura como puerta de acceso al mundo del arte y la cultura, para la construcción de la ciudadanía, lectura y derechos. Por abrir sus puertas a las actividades y sus propuestas lectoras y articular con otras instituciones y gestores Culturales en este proceso de formación y educación, por compartir la palabra, el arte y la comunicación.

REVISTA DIGITAL:

REVISTA VIRTUAL

DE LITERATURA

INFANTIL Y JUVENIL

Caballito de madera recibe su nombre en referencia al tradicional juguete que ha sido motivo de alegría de cientos de generaciones de niños que dejaron volar su imaginación sobre su montura. Es con ese mismo espíritu, que no conoce fronteras, que queremos iniciar esta nueva aventura y los invitamos a acompañarnos.

A lo largo de la última década, la discusión en relación a la literatura infantil ha ido cobrando cada vez más importancia en nuestro país. El avance en la producción y promoción de la lectura que tiene como receptor al niño y al adolescente es notable; sin embargo, sabemos que aún es mucho lo que falta realizar en este sentido.