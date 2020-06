María Luisa De Francesco fue varias veces invitada para participar de un Centro Cultural Virtual que surgió en el marco de la cuarentena y esta vez será la anfitriona del primer café literario virtual vía Zoom.

“Poco a poco se van retomando las actividades culturales y de enseñanza… siempre había estado presente la idea del café literario. Lo organicé dos veces en la Biblioteca Departamental y por diversas causas no se concretó. Y como no se puede en estos momentos juntar mucha gente, pesamos que era una buena oportunidad para hacerlo de forma remota” subrayó la Referente del PNL De Francesco – quien realizó varias instancias similares en el Instituto de Formación Docente.

La idea para este próximo café literario es elegir un texto de un autor conocido, que se revelará en el momento. Luego de leerse el mismo, los participantes podrán exponer sus reflexiones y pensamientos con respecto a la obra expuesta.

Cabe resaltar que la especialista en lectura es absolutamente reacia a proponer el análisis literario pues desde su experiencia está convencida que “el análisis mata a la lectura” y “al gusto por leer”.

El café literario será este sábado a la hora 19.00. Se podrá participar previa inscripción en el Centro Cultural Virtual, mediante la página http://centroculturalvirtual.uy/index.php

María Luisa aclaró que no se hará un análisis del texto sino que se la actividad será de carácter muy libre, dando lugar a los comentarios del público que se adhiera al café literario.

El texto corresponderá a un cuento infantil que podrá ser disfrutado por los chicos a partir de los doce años y sus familias.

Si bien pudimos saber que el cuento será de un autor uruguayo, la Referente en Lectura expresó que el factor sorpresa en este tipo de eventos es significativo.

La lectura tendrá una duración de aproximadamente quice minutos y luego vendrá el espacio para las reflexiones.

Se tiene previsto que este tipo de encuentros se realicen una vez por mes.

Los participantes a posteriori podrán recibir vía e mail el cuento narrado en el café literario.

“Quienes lo han leído, será para ellos una re lectura… la esencia de este encuentro es no tener nada armado con anterioridad y poder dejar que los pensamientos fluyan.

En sucesivos cafés quisiera detenerme un poco más en los autores uruguayos y luego leer obras de autores de relieve internacional” – razonó.

De acuerdo a expresiones de María Luisa, desde hace un par de años en nuestro país se está haciendo un relevamiento de los clubes de lectura.

“Lo más interesante de los cafés literarios es que no se trata de una lectura con análisis, porque para mí justamente la muerte de la Literatura es el análisis.

Cuando obligamos a los lectores a que analicen y memorice dichos análisis y no le respetamos sus gustos y puntos de vista, matamos su entusiasmo y después no leen más, deciden no acercarse más a un café literario.

La idea es que haya un moderador, un lector y que los demás puedan opinar con total libertad, teniendo en cuenta todas las apreciaciones”.

DIFERENTES MODALIDADES

Los café literarios pueden organizarse de diversas maneras… por ejemplo… se puede presentar una novela.

La gente va con el texto leído y se inicia el debate con un moderador.

La otra forma es la de proponer un texto y luego se da lugar a las opiniones.

Otro camino es enviar el texto y cada uno prepara su opinión… haciéndose las precisas intervenciones.

La particularidad de esta actividad próxima es que se hará de forma virtual y se ha generado una singular expectativa de ver cómo reaccionará el público vía Zoom.

En Uruguay hay un registro de clubes de café literarios donde se reúnen una vez por mes y todos una vez al año se reúnen en la capital del país.

OTRAS ACTIVIDADES DE RELEVANCIA

Dentro de su abultada agenda virtual, María Luisa de Francesco brindará este mes de junio dos charlas sobre Bebeteca para una universidad de Brasil. También sobre “Infancia, Lectura y Narración Oral”.

A su vez en en forma virtual brindará este mes charlas para tres liceos capitalinos sobre Animación, Mediación de Lectura y “El Sexismo en los libros para niños y jóvenes”.

Durante el mes de septiembre realizará vía Zoom un curso completo de Mediación de Lectura, siendo contratada para tales efectos por el gobierno colombiano a partir de la editorial “Tiempo de Leer” que patrocina sus libros en aquel país.

Recordamos que María Luisa De Francesco es consultada por los gobiernos de varios países a la hora de emprender un proyecto de lectura o en la creación de nuevas bibliotecas y a lo largo de su extensa y fecunda carrera ha sido laureada con un sinnúmero de reconocimientos.

Sin dudas este café literario on line será un punto de encuentro y el inicio de una actividad diferente – en el marco de la nueva normalidad – que está marcando presencia en el quehacer cultural de mundo, abriendo nuevas fronteras y espacios que las herramientas virtuales felizmente han propiciado y continuarán haciéndolo.