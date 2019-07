Reunirá a niños y jóvenes de todo el país

Este martes 30 – a partir de las 14. 30 en el Teatro Solís se estrenará la 1era. Edición de “Dale voz a tus ideas”.

Se trata de una actividad multiformato en la que niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país protagonizarán charlas, videos y entrevistas en las que compartirán sus ideas, proyectos e iniciativas. Desde ya se prevé que el teatro estará colmado de un público infantil y adolescente proveniente de cada uno de los departamentos.

Serán 50 quienes subirán al escenario y compartirán historias desde una perspectiva muy poco frecuente en las pantallas o en los escenarios de nuestro país: la de los niños, niñas y adolescentes.

En esta edición de “Dale voz a tus ideas” se presentarán 18 experiencias que – a modo de ejemplo – le pondrán rostro a la labor del INAU: la más amplia red de promoción, prevención y atención integral para la infancia y adolescencia.

“Dale voz a tus ideas” forma parte de la agenda de actividades que INAU está impulsando este año para celebrar los 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, agenda que ha priorizado la presencia y la voz de niñas, niños y adolescentes.

A TREINTA AÑOS DE LA APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Sin lugar a dudas, la Convención representa un hito fundamental en la historia de la humanidad: el 20 de noviembre de 1989 se cumplen 30 años de la puesta en marcha de un proceso de cambio social orientado a garantizar y proteger los derechos de todos los niños, las niñas y los adolescentes. Sus principios rectores: la no discriminación, el interés superior del niño y la participación, entre otros, fueron ratificados por nuestro país en setiembre de 1990, consagrándolos posteriormente en Código de la Niñez y Adolescencia (2004) y aprobando en los últimos años un conjunto de leyes que avanzan en consolidar el compromiso del Estado Uruguayo con estos derechos.

DETALLES DE EXPERIENCIAS

Angélica Freire – “Angélica y su resurgir”.

En primera persona compartirá una historia de vida que inspira. Angélica es estudiante de Bellas Artes en la Universidad de la República y además, asiste a clases de dibujo en el taller de Clever Lara y estudia teatro desde hace 3 años. Ingresó al sistema de protección de INAU a los 14 años. En 2017, tuvo una activa participación en la organización de la primera marcha nacional por los derechos de niños, niñas y adolescentes.

– “Vermicompost: una huerta urbana y orgánica” Romina Liscano, Candela Liscano y Esperanza Mederos serán entrevistadas para contar la experiencia de huerta que están llevando adelante en el Hogar Tataypy.

“A rodar la vida” – Camila Colman, María Imken y Emilio Techera contarán una singular iniciativa que se está llevando adelante en Young, Río Negro. Ellos detectaron –junto a otros adolescentes – la dificultad para el transporte que viven muchos estudiantes cotidianamente para llegar a sus centros educativos. Entonces idearon una solución: conseguir bicicletas en desuso, recuperarlas y colectivizarlas. En el año 2017, esta iniciativa ganó el Fondos para Iniciativas del INAU.

Un día en “Los Fogones” – Este viodeominuto se mete en la vida cotidiana del Centro de Primera Infancia CAPI “Los Teritos”, que está cumpliendo 60 años. Ubicado en La Boyada (Cerro de Montevideo), es un punto de referencia y arraigo para el barrio.

En particular, este corto narra lo que sucede cada jueves allí: “Los Fogones”, un momento en que los niños y niñas del Centro y sus familias se juntan alrededor del fuego para cantar y bailar.

“Crecer, transformar y aplicar” – Lucas Baz, Katrina Cal, Dariana Mendoza, Mayra Sosa y María Angélica Vera viven en Montevideo y compartirán su experiencia en el programa Áreas pedagógicas.

Esta propuesta es llevada adelante por INAU Bjunto al Consejo de Educación Secundaria (CES) y en la actualidad ha logrado convocar a más de 1.100 adolescentes de todo el país.

“La Colmebanda” – Luna Couto, Mateo Figueredo, Andrea Liñan, Rebeca Silva viven en Sarandí del Yí y les encanta la música. Querían formar una banda, pero sólo tenían una guitarra. En 2018 ganaron el Fondo de Iniciativas del INAU, lograron los instrumentos y la banda se pudo poner en marcha. Ahora, es tiempo de nuevos sueños y más música.

Escenarios – Mientras Martina Magino cuenta cómo se creó el arte de la tapa del disco “Tardes infinitas” de Giraluna, Anthony Caballero ilustrará en tiempo real el proceso. Estos integrantes del coro compartirán desde la vivencia personal, el lugar de Giraluna en sus vidas.

Migración e integración – Ana Paula Ampuero, Oriana Brenis, Dainelys Gutierrez y Melani Rodríguez viven en la Ciudad Vieja, donde a contra turno de sus estudios, van al Club de Niños y Centro Juvenil Rambla Francia.

Ellos son protagonistas de una experiencia novedosa para Uruguay: la mitad de quienes asisten a ese Centro nacieron aquí y la otra mitad viene de otros países. Entre cuentos y recetas unos y otros nos acercarán su mirada sobre migración e integración.

Leyendo entre todos -Juan Manuel Aquistapacce, Micaela Cantera, Diego Ferreira y Cecilia Lazaga son Villa de Tambores, Tacuarembó.

Este grupo de adolescente hace un voluntariado muy particular: organizan jornadas de lectura en distintas instituciones de la localidad con el objetivo de fomentar el gusto por la lectura. Siempre andan en búsqueda de nuevos libros para compartir y esta tarea no es fácil ya que tienen público de todas las edades.

En 2017, la biblioteca se renovó gracias a los Fondos para Iniciativas de INAU.

Un día en el CAIF (Corto Audiovisual).

En un minuto vivimos el día a día del CAIF “Sagrada Familia” de Melo. Con inusual frescura, se muestra la experiencia desde la perspectiva de sus protagonistas: los 266 niños y niñas que allí concurren.

La muralla (Charla) – Pablo Turielle, director de la “Fundación La Muralla” compartirá el proceso que logró recuperar la antigua usina de UTE y convertirla en un centro de escalada para la inclusión social.

Este espacio es disfrutado cada mes a mes por más de 600 niños y adolescentes de distintos programas del INAU así como de otras instituciones e iniciativas del país.

Ritmo y latidos de candombe (Entrevista) – Belén Bottaro, Darcy Cabrera, Alejandra Carabajal y Ezequiel Cadena son de Maldonado y charlarán sobre cómo su amor por el candombe los llevó a crear una comparsa. Decidieron nombrarla «Los niños alegres», para que quede bien claro cómo se sienten cuando se ponen a repiquetar.

Los hijos de la crisis (Charla) – Jonathan Gerez, Ayelen Oviedo y Florencia Seqieira van al Centro Juvenil Estrella del Sur en Ciudad de Paysandú. Todo surgió a partir de una inquietud, alguien nombró la “crisis del 2002” y nadie del grupo sabía de qué se trataba.

La curiosidad picó más, porque justo era el año que habían nacido. A partir de esa pregunta, desarrollaron una investigación social que entender las razones del olvido.

Aprendiendo en el agua (Entrevista) – Wendy Bizio y Eliana Pino participan de la experiencia de Matronatación en el Centro de Primera Infancia en la Ciudad de Trinidad, CAPI “Caritas Felices 2”. Ellas son las madres de Bautista y Rocío y charlarán sobre cómo es la experiencia – desde su perspectiva – de compartir ese espacio de juego y aprendizaje con ellos.

Nuestras voces en el Parlamento – Nayeli Carballo, Alfonsina Domínguez, Bruno Miranda, y Valentina González protagonizaron este año un hito para la democracia uruguaya cuando el pasado 8 de mayo se hicieron escuchar ante la Asamblea General del Parlamento.

Contarán cómo vivieron la jornada y analizarán el impacto de sus planteos. En este grupo de adolescentes hay integrantes del programa de participación de protección integral 24 horas “Tu Voz” y del Consejo Asesor y Consultivo del Directorio del INAU.