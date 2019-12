Estas 10 mujeres que residen en Salto fueron parte de la primera generación de ReconverTIte. Mujeres en Testing.

Reconvertite es un programa que buscar empoderar mujeres que residen en el interior de Uruguay mediante la capacitación en testing de software y reconversión laboral a la industria de la tecnología. Es una idea que nace en abstracta.us y con el apoyo de ANII se hace realidad en 2019. Será un gusto que nos acompañen en el evento de cierre de año. Los esperamos.

www.reconvertite.uy

Además de capacitar técnicamente en testing de software a estas mujeres ReconverTIte propone también potenciar el desarrollo personal y profesional acompañándolas en el proceso de búsqueda de trabajo para que puedan insertarse con éxito en esta gran industria.

El programa consta de las siguientes partes:

Capacitación online en testing de software.

Capacitación en habilidades interpersonales mediante dos talleres por mes.

Sesiones de mentoring semanales para potenciar la búsqueda de empleo.

Encuentros mensuales (instancias de networking y contacto con la comunidad).

Plataforma innovadora de centralización de oportunidades laborales.

Los servicios de Testing de Software de ReconverTIte permiten ap ortar una visión crítica al desarrollo del proyecto, buscando no sólo errores sino también oportunidades de mejora brindando sugerencias. A su vez, las testers cuentan con una red de apoyo de expertos en la disciplina que son parte de la empresa líder en testing de software, Abstracta.

GENERACIÓN 2019

Alfonsina Tironi

«Vivo en Salto y fui seleccionada para ser parte de ReconverTIte. Me gusta leer, tengo buena comprensión lectora y buen análisis. Soy observadora, presto atención al detalle y soy responsable a la hora de asumir compromisos. Siento que mi pasión por la música me ayuda a desarrollar mi sensibilidad y empatía. Disfruto mucho de estar con otras personas, y de trabajar con ellas en equipo».

Cecilia Papalardo

«Me interesan los proyectos con fuerte impacto social y que mejoren la calidad del ambiente. Me motivan los nuevos desafíos que me permiten pensar y resolver problemas que amplían mi capacidad de análisis y espíritu crítico. Me propongo ser entusiasta, comprometida y perseverante con mi trabajo y ser capaz de afrontar múltiples y distintas tareas. La experiencia de vivir en varias ciudades me ha dado flexibilidad para adaptarme a distintas realidades y aprender de ella».

Clara Pagani

«Mediante ReconverTIte estoy dando mis primeros pasos hacia el mundo de la tecnología, específicamente en el área del testing. A la vez, me formo como Operadora en Diseño gráfico, creando un perfil que combine tecnología y creatividad; detrás de él, mi pasión por el arte y mi curiosidad por entender el mundo que me rodea».

Lucía Martínez

«Soy Lucía, mujer emprendedora, creativa y positiva ya que siempre busco soluciones a los desafíos. Involucrarme y trabajar en equipo generando sinergia y nuevas amistades me define. Mi realidad es una constante búsqueda de nuevas oportunidades».

María Julia Peirano

«Soy una persona responsable, pienso y evalúo las decisiones antes de tomarlas. Presto especial atención a los detalles, soy organizada, meticulosa y perfeccionista. Soy exigente conmigo misma; la búsqueda proactiva de valor en lo que hago, es una de las cualidades que me definen. Mi experiencia me demuestra que trabajar en equipo es la mejor manera de hacer las cosas. Me motivan los desafíos y el aprendizaje continuo. Como miembro de ReconvertIte estoy descubriendo el Testing de Software, y disfrutando de aprender del mundo de IT.»

María Rodríguez

«Soy una persona apasionada por la tecnología, dispuesta al aprendizaje continuo. Me caracterizo por ser reflexiva, curiosa, observadora y analítica. Disfruto participar activamente en un equipo. Me adapto a nuevas situaciones, buscando mejorar constantemente».

Mariana Sambucetti

«Soy Mariana, amante de los perros, el tenis y los viajes. Contadora de profesión pero constantemente me encuentro en la búsqueda de nuevos retos, por lo cual actualmente me estoy iniciando en el mundo del Testing».

Milagros Olivera

«Soy una emprendedora activa y dedicada. Soy capaz de armonizar y organizar equipos de trabajo con mucha facilidad. Me gusta sentirme desafiada y es lo que me motiva a alcanzar siempre los objetivos que me propongo. Confío plenamente en mi capacidad de aprendizaje y estoy en constante búsqueda de nuevas oportunidades que sumen a mi vida personal y profesional».

Patricia Carbonell

«Me apasiona conocer personas y disfruto mucho del trabajo en equipo donde puedo intercambiar ideas y aprender con y de los demás. Soy perseverante en la búsqueda de mis objetivos y sueños, no me gusta rendirme fácilmente, por eso siempre tomo acciones ante las situaciones que se planteen.

Sin miedo a los cambios, constantemente busco nuevos desafíos; hoy, uno de ellos es el Testing».

Zaida González

«Soy creativa a la hora de resolver problemas complejos, orientada a los resultados, tengo gran capacidad analitica, me gusta investigar. Me apasiona la innovación, soy curiosa por naturaleza y adaptable a los nuevos desafíos».