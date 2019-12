Ante la Alerta Naranja las agremiaciones convocantes de la concentración prevista para la tarde de ayer en plaza Artigas decidieron suspender la misma, presentando una proclama. Más allá de la suspensión, a la hora prevista un grupo de personas se cobijaron de la lluvia en la vereda de enfrente a Plaza Artigas,

frente a CADO.

Ante la inclemencia del tiempo (Alerta Naranja) y seguridad de las personas se hizo imposible la concentración prevista en la Plaza Artigas las agremiaciones convocantes libraron la siguiente proclama:

Proclama 30 de diciembre 2019

Ante la creciente ola de asaltos, en casas de familia, robos en comercios, abigeato en zonas rurales, que cuestiona, sobre todo, la viabilidad de la producción ovina y en los últimos tiempos… los asaltos y copamientos en zonas de chacras, atracos y violencia desmedida al punto de quitar la vida a sus ocupantes.

Ante tal situación, las Gremiales de Salto que hoy nos convocamos, entendemos que más allá de denunciar la situación y carencias detectadas en el sistema, buscamos ser parte de las soluciones.

Nos mantenemos en diálogo permanente con las autoridades policia les, aportando propuestas y colaboración.

Destacamos de dichas autoridades la disposición para articular información y acciones.

Pero, ante los últimos hechos suscitados, está claro, que nuestros esfuerzos no alcanzan…

Es notoria la falta de presencia policial, sobre todo, en zonas rurales, tanto en patrullaje como en tiempo de respuesta, lo que no favorece la permanencia de la familia en la zona rural.

Valoramos fuertemente la capacidad para resolver las investigaciones, pero queda más que claro que esto no es suficiente… Lamentablemente, hay cosas que no se pueden remediar o reponer, cómo la pérdida de vidas (por supuesto) así como tampoco los muy malos momentos vividos por las familias con la sensación de inseguridad e impotencia instalada entre nosotros.

Requerimos en Consecuencia, como medida Urgente, mayor presencia policial a través del aumento de gente en el territorio, aumentando la dotación de personal policial.

Así mismo, una respuesta más decidida por parte del sistema judicial, imponiendo prontamente las penas que corresponden a quien delinque, defendiendo al ciudadano común. Al Poder Legislativo la revisión del nuevo código del Proceso Penal. Sufrimos la consecuencia de esta inseguridad por lo que entendemos que también debemos ser parte de las solución.

Es por eso, que estamos y estaremos junto a las jerarquías policiales y Judiciales locales, en diálogo permanente, aportando propuestas y si fuera necesario, reclamando los recursos que se necesiten para que podamos vivir tranquilos y seguros.

Asociación Agropecuaria de Salto.

Centro Comercial e Industrial de Salto.

Salto Hortícola.

Recibimos la adhesión de:

– Asociación Agropecuaria de Artigas –

Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú –

Asociación Rural de San Jose.

Centro Unión Fleteros de Salto.

Liga del Trabajo de Tomas Gomensoro –

Federación Rural – Sociedad de Fomento de Colonia Rubio.