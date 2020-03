Ayer 8 de marzo la Intersocial Feminista convoca a todas las mujeres a una movilización multitudinaria en todo el país.

“Promovemos este año la consigan MÁS FEMINISMO MEJOR DEMOCRACIA, porque estamos convencidas que el FEMINISMO es un movimiento de transformación social y un movimiento que profundiza la democracia y la justicia social.

“Las mujeres, las feministas y las que no lo son, hemos sido parte de todas las conquistas sociales de la historia, porque el feminismo lo ha cuestionado todo con una radicalidad que a veces nos cuesta entender y apropiar en el lapso de nuestra vida.

Sin nosotras nada hubiera sido igual, por ello señalamos nuestro enorme descontento con la invisibilización que sufrimos en la pasada campaña electoral por todo el sistema político y en el discurso de asunción presidencial del pasado primero de marzo.

Los derechos de las mujeres hacen a la construcción y profundización de la democracia y supone sostener y contrarrestar prácticas y discursos fascistas. Ya el año pasado advertimos: ANTE EL FASCISMO MÁS FEMINISMO.

Somos el 52% de la población, sufrimos el impacto del machismo y el patriarcado en expresiones letales como el femicidio, la violencia sexual, los múltiples abusos de poder y todas las barreras que esta sociedad impone a las mujeres.

La desigualdad produce feminización de la pobreza e injusticia social y hace que sigamos ganando menos que los varones por el mismo trabajo y permanezca invisible el trabajo doméstico no remunerado.

Queremos decir ¡Basta de femicidios! Basta de crímenes de odio y misoginia, basta de trata y explotación sexual, basta de crímenes de poder!

Exigimos presupuesto e implementación real de la LEY DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES BASADA EN GÉNERO. Exigimos autoridades formadas y capacitadas para llevar adelante políticas con perspectivas de género. Implementar la ley es realizar acciones que protejan la vida a las mujeres. Necesitamos refugios accesibles para todas las mujeres que estén en situaciones de emergencia.

Necesitamos tobilleras disponibles Necesitamos campañas de comunicación contra la violencia de género. Estamos hartas de una administración de justicia patriarcal, que le da la espalda a las mujeres, niños,niñas y adolescentes, que deja impune a los abusadores sexuales y violentos.

Exigimos un sistema de justicia altamente capacitado y con sensibilización en género, dimensión étnico racial, diversidad sexual y discapacidades. Porque el acceso a la justicia está impregnado de racismo, misoginia, clasismo y homofobia.

Exigimos la implementación de los juzgados multimateria que fueron creados por la ley 19580.

Las fiscalías y los juzgados especializados están saturados de trabajo y demoran 2 meses en atender una situación de grave riesgo.

Exigimos técnicos y peritos preparados y capacitados , una buena parte del personal técnico no está preparado para detectar abuso sexual sin lesiones físicas y evidentemente esto no nos garantiza ni protección ni acceso a la justicia, sólo un camino de obstáculos frustrante y que revictimiza a las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Es urgente la incorporación de personal especializado en toda la cadena de atención y acceso a la justicia en violencia de género.

Decimos basta a la CULTURA DE LA VIOLACIÓN, queremos infancias libres de ABUSO SEXUAL y VIOLENCIA. .

Exigimos una educación en derechos humanos, igualdad de género, diversidad sexual y antirracismo en todo el sistema educativo público/privado y en todos los niveles.

Exigimos políticas sociales para las mujeres migrantes que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad

Reivindicamos la libertad sobre nuestros cuerpos, queremos elegir cómo y cuándo ser madres, o elegir no serlo.

Los servicios de aborto tienen que estar en todo el país, deben ser accesibles a todas las mujeres, a aquellas con discapacidad, a las que viven en zonas rurales, a todas. El Estado debe permitir el acceso al aborto en los servicios de salud a todas las mujeres migrantes que viven en nuestro país.

Exigimos medidas de promoción y generación de empleo de calidad para las mujeres de todas las edades, sin discriminación por identidad de género, orientación sexual o condición racial. Exigimos mayor presupuesto para el sistema integral de cuidados.El feminismo llegó para quedarse y aquí estamos las mujeres para defender nuestros derechos, para profundizar las conquistas y para transformar las relaciones de sometimiento, discriminación y explotación”.