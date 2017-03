“Tendiendo puentes hacia la diversidad”.

“La utopía está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá; entonces; ¿para qué sirve la utopía?…

La utopía sirve para eso… para caminar…”. Eduardo Galeano.

Con este pensamiento de Eduardo Galeano, se materializa el comienzo y el fin del Proyecto: “Tendiendo Puentes hacia la diversidad”; pensando en la utopía como un camino, un sueño, un proceso… un ideal; que empuja hace ya varios años a un grupo de personas de Villa Constitución a caminar hacia una dirección, hacia una meta: mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes en situación de discapacidad de la localidad, brindando servicios de rehabilitación sustentable, logrando la habilitación y rehabilitación integral comunitaria de éstas personas promoviendo sus derechos, deberes y su desarrollo en lo personal, familiar y social.

Ésta misión se lograría, con la creación de un Centro de atención para las personas con discapacidad en Villa Constitución, cuyo radio de influencia pueda extenderse luego a las localidades vecinas como Belén, Termas del Arapey, Palomas y Saucedo.

Dicho proyecto surgió con el aval de la Mesa Interinstitucional de Salto y ha sido evaluado positivamente. Desde el año 2007 un grupo de padres y vecinos interesados en la problemática de la discapacidad, se ha venido reuniendo y avanzando en la puesta en conocimiento de las autoridades gubernamentales, educativas y sanitarias, la situación que viven las familias de las personas en situación de discapacidad en Villa Constitución.

A lo largo de estos años se ha trabajado intensamente en redes, logrando el apoyo (para la realización de distintas actividades) de diversas instituciones y personas públicas y privadas, locales y departamentales (Escuelas, Liceo, Policlínica, Junta Local, CAIF, Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria, Junta Departamental de Salto, Intendencia Municipal de Salto, INAU, MIDES, ASSE, BPS, Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, UdelaR, Federación ANCAP, Hospital Pereira Rossell, Centro Tarará Prado, Centro de Prematuros “El Alba”, CAM, entre otras).

En una primera instancia (2007) se realizó un relevamiento en las dos escuelas de Villa Constitución y en Saucedo, y de acuerdo a los datos recabados aproximadamente unos 130 niños presentaban diferentes dificultades que afectaban su aprendizaje. Muy pocos de ellos contaban con diagnóstico y atención especializada. Entre los casos detectados se encontraban niños con discapacidad motriz (por osteogénesis imperfecta, por síndrome de Duchenne), Síndrome de Asperger, Síndrome de Down,

alteraciones del comportamiento y del desarrollo, dislalias, dislexias, muchos casos de desfasaje entre la edad mental y la cronológica, etc. Cabe señalar que entre las tres localidades mencionadas se cuenta con una población aproximada de 5.000 personas. Paralelamente desde la dirección de la Escuela N° 100 también se abordó la preocupación por esta problemática, enviando a través de la Psicóloga Alejandra Fraga una nota a la Asociación de Psicólogos de Salto, donde se solicitaba la intervención de profesionales que pudieran atender el tema. Dicha nota fue derivada a la Facultad de Psicología de la UdelaR, y en el año 2007 la Prof. Lic. Cristina Palas, junto a un grupo de estudiantes avanzados, aplicaron en esta Escuela un proyecto de Estimulación y Rehabilitación Cognitiva (Terapia Cognitiva Computada). Esta tarea continuó durante el año 2008.

La Sociedad Fomento, a través de la presentación de dos proyectos al PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, logró la contratación de profesionales (Psicólogo y Psicomotricista). Asimismo se trabajó en coordinación con las escuelas, el Juzgado y la Junta Local, para que todos los niños tengan su cédula de identidad, colaborando con las familias en los trámites para obtener los beneficios sociales que brinda el BPS (asignaciones, ayudas especiales, pensiones, etc.).

Durante el año 2009, se destacaron tres actividades: la primera de ellas fue la visita de un grupo de técnicos y directivos de la Sociedad Fomento Rural al Centro” APADISTA” (Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado de Tacuarembó), promovida por la Directora Departamental de INAU, Mtra. Marisa González.

En segundo lugar, y a raíz de la derivación de una familia de la localidad al Hospital Pereira Rossell, un grupo de pediatras de esa institución dirigido por la Dra. Claudia Romero (Profesora Asistente de la Clínica Pediátrica “C”) se trasladó a Villa Constitución y durante los días 31 de julio y 1º de agosto de 2009, realizó un relevamiento primario del estado de salud de la población pediátrica de la zona; dicha actividad involucró a varias instituciones públicas y privadas del departamento (CEIP, CAIF, Junta Local , Junta Departamental, INAU, Intendencia, ASSE, Centro Médico, entre otras).

Asimismo, y como fruto de un acuerdo entre la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria y el Club de Leones, se realizó una Pesquisa Visual en los centros educativos de Constitución. Aquellos niños que presentaron problemas en esta área fueron atendidos en forma gratuita por la oftalmóloga Dra. Cacciavilliani, en la localidad.

Dada la relevancia del tema para la zona, se tramitó en abril de 2010 el apoyo de la Junta Departamental e instituciones que integran la Mesa Interinstitucional de Salto, gestionar la declaración de “Interés Departamental” para la concreción del Centro de Atención a Personas con Discapacidad en Villa Constitución y ese mismo año se logró obtener la Personería Jurídica.

Durante una primera etapa del proyecto, las diferentes actividades se realizaron en el local de la “Sociedad Fomento Rural”, pero al considerar necesario contar con un local cuya infraestructura pueda ser remodelada en función de las necesidades educativas especiales de los niños que se atienden; , se vio necesario contar con un nuevo espacio y de esta manera se realizaron los trámites correspondientes para solicitar el local de la ex Receptoría de Aduanas, situado en calle 25 de Mayo, casi 25 de Agosto; que está en desuso desde hace más de diez años, éste podría ser el espacio apropiado para la instalación del centro.

Se realizaron reuniones con autoridades del BPS, quienes explicaron los lineamientos fundamentales que solicita la Institución para apoyar la creación de un Centro de Atención Primaria a la Discapacidad en la localidad. El Municipio Local, a través del Alcalde que gestionaba en aquél momento Sr. Sergio García da Rosa, puso a disposición del Grupo de Padres, mano de obra para realizar las tareas de refacción del inmueble. Propiedad que el Ministerio de Economía y Finanzas cedería en comodato al MIDES y éste al Grupo para tal efecto.

Asimismo, la Fundación Salto Grande, a través de su secretario Andrés de la Iglesia, comprometió el apoyo con dinero para la compra de los materiales necesarios para dichas refacciones.

Luego de ese comienzo con muchos avances importantes, la actividad del grupo; por diferentes motivos realizó un cese de sus actividades, hasta que volvió a reanudarlas en diciembre de 2016.

Continuar Caminando…

Y porque siempre queda mucho por hacer….se volvió a caminar nuevamente con las metas claras de cumplir los objetivos planteados en un comienzo, pero con la convicción que tal vez el camino sea largo, pero lo importante será transitarlo juntos, ya que logros se obtendrán a partir del esfuerzo de cada uno; y es así que en los primeros días del mes de diciembre de 2016 se realiza una reunión en el local del Municipio de Villa Constitución; en la misma se procede al cambio de Comisión Directiva; la Comisión Directiva anterior, representada por su Presidente: Maria del Verdum Meroni y Secretaria Sra. Andrea Giacosa hacen entrega a la nueva comisión conformada por Carlos Pisacco, Yeimy Nuñez, Silvina Martinez, Gladis Farinha, Gladis Bustos, Shirley Costa, Roberto Perfecto. Como Comisión Fiscal: Mirta Gimenez, Jacqueline Monetta y como Comisión Electoral Alejandra Fraga y Graciela Baldassari. También acompañan socios: Carmen Romero y Mirta Olivera de documentación correspondiente al periodo 2011- 2016 de libros oficiales (registro de asistencias a asambleas, de actas de asambleas, de caja, de socios, de actas de comisión directiva), documentos relevantes (estatutos, inscripciones y proyectos presentados a las distintas instituciones), libros y folletos. Además de dar a conocer el inmobiliario con que se cuenta.

Asimismo, desde el municipio de Villa Constitución se informa que se posee los planos brindados por la Intendencia de Salto para ser entregados a la nueva comisión, y así continuar con los trámites ante Ministerio de Obra Públicas o ante quien corresponda para las mejoras en la construcción de la casa cedida por Mides en Comodato para la Asociación de Padres de Niños con Discapacidad.

Éste acontecimiento se realiza en el local Fomento Rural el día 19 de diciembre contando con la presencia de: Directora del Área de Género : Nelly Rodríguez, Directora del Área de Desarrollo Social Lic. Yolanda Soria ; Director de Descentralización: Sergio García da Rosa y Alcalde del Municipio de Constitución. Además de estar presentes concejales de dicho municipio y niños quienes serán los destinatarios de dicho proyecto.

Se realiza oficialmente la entrega de dichos planos y presupuesto al Presidente: Carlos Pisacco, con el objetivo de que los mismos sean un insumo para realizar los trámites correspondientes para la refacción de dicho espacio.

Este presupuesto oscila entre $ 2. 682.463 de acuerdo a lo detallado para la obra total terminada. Se acuerda comenzar con los trámites pertinentes ante organismos e instituciones estatales para lograr la refacción; cabe destacar, que desde el Ministerio de Obras Públicas se comenzaron a realizar los trámites y presentando el proyecto antes del mes de mayo, éste cubriría el 70% de la obra, gestiones que ya se han comenzado a realizar.

Desde la dirección de la Intendencia de dichas áreas presentes se comprometen a agilizar los pasos, estando a las órdenes para acompañar en el proceso.

Así mismo se envió a la Intendencia, el expediente gestionando escribano para el comienzo de los trámites como la realización del cambio de directiva ante el BROU y otros organismos.

En palabras del Presidente Carlos Pisacco, éste considera que es necesario continuar sumando personas que aporten al grupo desde lo técnico y humano.

Diseñar entre todos un plan de acción que difunda la vida y objetivos del grupo.

Plan de acción: (Acciones que se están desarrollando).

Técnico: 1) relevamiento; 2)- diagnóstico; 3)- talleres específicos.

Al presente, se han elaborado diferentes herramientas para obtener información y realizar un relevamiento de la población, determinando un diagnóstico para la concreción de talleres específicos que se estarán realizando por el momento en la Fomento Rural y Club Espinillar respectivamente.

Institucional:

1) Plan de difusión (agenda de acciones y contactos).

2) Plan de gestiones y entrevistas institucionales.

3)Cronograma de actividades en la remodelación de la sede.

4) Creación de un proyecto o plan director a largo plazo.

Las acciones se vienen realizando con responsabilidad y compromiso para ir logrando a corto plazo los objetivos propuestos… volviendo al pensamiento del Eduardo Galeano… la utopía es un motor de empuje… de acción.